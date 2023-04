8 mercats de cap de setmana per descobrir l'autèntica essència de Barcelona

Visitar mercats de segona mà, de roba vintage o de productes gastronòmics de proximitat s'ha convertit en una de les activitats més populars durant el cap de setmana. A Barcelona l'oferta és molt àmplia, des de mercats de roba i accessoris, passant per paradetes de mobles i articles de decoració, fins a fires de menjar amb productes locals o plats exòtics.

A banda de ser una bona manera de passar un matí o una tarda, passejar per un mercat de carrer és una gran oportunitat per descobrir autèntics tresors a preus molt raonables. A més, els mercats de segona mà ofereixen una alternativa sostenible a les compres convencionals i són una forma de donar suport als petits negocis i als emprenedors de la zona.

Mercats per a col·leccionistes

Ubicat a la plaça Reial del barri Gòtic barceloní, el Mercat de Numismàtica i Filatèlia obre cada diumenge de 9 h a 14.30 h del migdia. Actualment, compta amb 26 parades de monedes i 10 segells, tot i que els visitants també hi poden trobar altres objectes de col·lecció com bitllets, pins, xapes o postals.

Aquest mercat és ideal tant per a turistes com per a barcelonins, perquè poden adquirir objectes únics i guardar-los com a record de la ciutat o bé regalar-los per una ocasió especial. A banda de ser un lloc on comprar o vendre articles, també es un espai de trobada per a col·leccionistes que comparteixen els seus coneixements i que descobreixen nous interessos.

Amb un major número de parades, al voltant de les 80, el Mercat Dominical de Sant Antoni ofereix llibres antics, de col·lecció o descatalogats, postals, cartells, cromos i còmics, entre altres articles. Obert de 8 h a 15 h els diumenges, aquest és un dels mercats més emblemàtics de la capital catalana. També s'hi duen a terme lectures poètiques amb un ampli ventall d'escriptors lírics.



L'històric mercat dels Encants Vells, també conegut com a Fira de Bellcaire, compta amb més de 300 paradetes que posen a la venda mobles, antiguitats, roba, joguines i productes electrònics. Es pot visitar dilluns, dimecres, divendres i dissabte de 9 h a 20 h i es troba a tocar de la plaça de les Glòries.

Art, roba i complements

Davant la Filmoteca de Catalunya, a la plaça de Salvador Seguí, s'organitza el Fleadonia el primer diumenge de cada mes. És un mercat pensat per al barri, amb articles de segona mà, vintage i creacions artístiques a preus assequibles. L'horari d'obertura és de les 10 h a les 19 h.

No gaire lluny, a la plaça Blanquerna, també dins el barri del Raval, trobareu el Flea Market Barcelona, que se celebra el segon diumenge de cada mes de 10 h a 19 h. Els organitzadors promouen el reciclatge i aposten per una vida més llarga dels productes. Fundat l'any 2007, compta amb més de 100 parades que ofereixen roba, complements de moda, discos i llibres low cost.

Amb la mateixa tònica, el Two Market Barcelona permet comprar roba de segona mà o bé intercanviar-la. Aquest mercat s'organitza en dos espais: a l'Ovella Negra de Marina i a la Nau Bostik al barri de la Sagrera.

L'entrada té un preu de 2 €, els menors de 12 anys entren gratuïtament i tots els productes costen 1 €. Cal estar atent a les noves edicions i als horaris perquè poden variar. Els pròxims mercats estan programats per al 23 d'abril (Nau Bostik, de 10 h a 19 h) i al 7 de maig (Ovella Negra, de 10 h a 17 h).

D'altra banda, si el que busques són dissenys fets a mà per artistes locals, l'Allada Vermell Market és el teu lloc. Ubicat al barri del Born, aquest mercat obre els dissabtes i diumenges de 12 h a 21 h durant els mesos d'abril fins a setembre. Fans de l'artesania, l'art i el disseny, teniu una cita aquest cap de setmana!

Mercat per a 'foodies'

Organitzat per Slow Food Barcelona, el Mercat de la Terra té lloc cada dissabte de 9 h a 15 h al parc de les Tres Xemeneies, al barri del Poble Sec. Es tracta d'una fira gastronòmica que ofereix vegetals, carns ecològiques, productes làctics de pastor, pa de massa mare, cervesa artesanal, fruita d'estació i fruita seca, entre molts altres productes de km0.

És un mercat pagès que lluita contra el malbaratament alimentari i que coordina tallers, xerrades, tasts i showcookings per fomentar el consum responsable i l'educació del gust. Els nens i les nenes també poden passar-s'ho bé en l'espai infantil amb jocs de fusta i activitats dirigides.