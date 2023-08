Els millors jardins de Barcelona per refrescar-te

Definitivament aquest és un dels estius més calorosos dels darrers anys. Al llarg de tres mesos hi ha qui s'ha pogut escapar a la Costa Brava o als Pirineus, però per a molts s'han acabat les vacances i toca tornar a combatre les altes temperatures a Barcelona.



Per aquest motiu, recopilem 6 jardins a la capital catalana per refrescar-se a l'ombra, fer un picnic i una migdiada o passejar tranquil·lament quan el sol va de caiguda i la calor dona una treva.

Jardins del Palau de Pedralbes (Les Corts)

Els jardins del Palau de Pedralbes són dels més antics i senyorials de Barcelona. Ubicats a l'Avinguda Diagonal, a tocar de la Zona Universitària, inclouen multitud d'elements singulars i atractius: des del mateix Palau Reial, passant per l'estanc i les esplanades d'herba, fins a la Kolonihaven, una caseta de jocs infantils que va ser dissenyada pels arquitectes Enric Miralles i Benedetta Tagliabue.

Dins el tancat també hi destaquen dues obres d'Antoni Gaudí: d'una banda, una pèrgola parabòlica coberta de plantes enfiladisses què desprèn romanticisme i, de l'altra, la font d'Hèrcules, que té forma de cap de drac.

Jardí Botànic Històric (Sants-Montjuïc)

Situat a la vessant obaga de la muntanya de Montjuïc, el Jardí Botànic Històric és un tresor que conté espècies molt singulars i alguns dels arbres més alts de la ciutat. La seva ubicació, entre dos clots procedents d'antigues pedreres, fa que la temperatura sigui més baixa en la zona inferior i permet el desenvolupament de vegetació eurosiberiana.



El Jardí Botànic Històric fou creat per Pius Font i Quer en la dècada de 1930, és l'antecedent de l'actual Jardí Botànic de Barcelona i s'hi pot accedir gratuïtament per darrere de l'aparcament del MNAC, al costat de les escales mecàniques que envolten el monument a Francesc Ferrer i Guàrdia. En el matetx espai també hi destaca una masia que fou construïda com a granja model per a l'Exposició Universal de 1929.



Jardins del Palau de les Heures (Horta-Guinardó)

Ben a prop del Laberint d'Horta descobrim uns jardins d'estil renaixentista que envolten l'antic Palau de les Heures, avui convertit en la Fundació Universitària Bosch i Gimper. Malgrat que el châteaux francès és un dels principals reclams per la seva bellesa i per haver estat refugi de Lluís Companys durant la Guerra Civil, tot l'indret és un autèntic oasi per als sentits.



Aquest espai natural fou construït a finals del segle XIX per l'arquitecte barceloní August Font i Carreras i compta amb escultures i fonts que complementen l'encant de la vegetació. S'hi poden trobar palmeres, acàcies, cedres, tarongers o alzines, que ofereixen una mica d'ombra per aquells que vulguin refugiar-se de les altes temperatures.

Jardins de la Vil·la Amèlia (Sarrià-Sant Gervasi)

Aquest espai verd, d'estil afrancesat, compta amb arbres centenaris i mescla espècies originals d'uns antics jardins privats amb vegetació que es va plantar posteriorment en fer-lo públic. És un indret ideal per passejar o llegir tranquil·lament en un banc.



Pel que fa a les escultures, n'hi ha dues de destacables: la nimfa Dríada, protectora dels boscos, que s'erigeix al centre de l'estany, i l'encantador de serps, ambdues de bronze.

Jardins de Vil·la Amèlia. — Ajuntament de Barcelona

Jardins de Can Sentmenat (Sarrià-Sant Gervasi)

Ubicats a la vessant mar de la serra de Collserola, els jardins de Can Sentmenat són senyorials i tenen una vegetació exuberant entre la qual destaquen les palmeres centenàries. A l'interior del recinte també hi ha el Palau dels Marquesos de Sentmenat, que data del 1779 i que actualment acull a EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona.

D'influència francesa, a la part del davant de l'edifici hi ha un estany circular envoltat de parterres de broderie i un passeig d'estàtues que simbolitzen set llinatges amb vincles amb els Sentmenat. A la part del darrere, uns jardins de caràcter romàntic amb una cascada artificial.

Jardins de Ca n'Altimira (Sarrià-Sant Gervasi)

Si busques un indret més aviat romàntic, misteriós i amb vegetació frondosa, els jardins de Ca n'Altimira són per a tu. Van ser construïts a mitjan segle XX per encàrrec de l'excèntric doctor Josep Altimira. En la seva finca de Sant Gervasi organitzava grans festes i, fins i tot, inundava la part baixa dels jardins perquè els convidats poguessin moure's amb barques.



A banda dels majestuosos arbres centenaris i dels dos ponts (un de pedra i un d'acer amb paviment de fusta), l'element que destaca és la gran sala hipòstila amb 36 columnes, que actualment roman tancada a les visites.