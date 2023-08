Set plans estiuencs per fer a Barcelona en ple mes d'agost  

Barcelona no tanca per vacances i té una àmplia oferta de plans per fer durant tot l'any, també a l'estiu, en ple mes d'agost. És temps de festivals, museus, festes majors de barris, concerts, cinema a la fresca, mercats, obres de teatre, piscines... A més, la majoria són gratuïts, d'altres tenen un preu simbòlic.

Si tens una tarda lliure després d'anar a la platja o et toca treballar aquest agost, et proposem set plans a Barcelona per aprofitar aquestes últimes setmanes d'estiu.

Anar a teatre

Teatre a l'estiu, per què no? Sol ser una proposta que tenim associada a altres èpoques de l'any, però generalment els teatres no paren la seva activitat i aquest agost ens ofereixen una cartellera potent: des d'espectacles més petits a grans produccions, de monòlegs a musicals...

L'Eixample Teatre acull Como una canción de los años ochenta, que fa tres anys que està en cartellera. És una comèdia musical que explica la història d'un grup d'amics des que van a l'institut fins al dia d'avui, fent un recorregut pels èxits musicals que han marcat diverses generacions dels 80, 90 i l'actualitat.



Cinema a la fresca

Un clàssic a l'estiu: cinema a la fresca. Barcelona té una àmplia oferta de localizacions on es projecten curtmetratges i films a l'aire lliure. Ja s'han projectat molts films, però encara en queden. Fins a mitjan setembre, l'hotel El Palace Barcelona ofereix cinema clàssic en versió original subtitulada a la seva terrassa superior. Per altra banda, cada divendres, i fins al 15 de setembre, el Museu Can Framis acull la projecció de curtmetratges al Poblenou.

Cinema a la fresca a Montjuïc, Barcelona. — Sala Montjuïc

Visitar una exposició

El museus de Barcelona tampoc tanquen a l'estiu. És més, programen exposicions i activitats pels turistes o els barcelonins que es queden a la ciutat. Una d'elles és La voluntat de Picasso. Les ceràmiques que van inspirar l'artista, al Museu del Disseny, que amb motiu de la Celebració Picasso 1973-2023 exposa el total de les 16 peces donades per l'artista.

Per altra banda, el MACBA acull l'exposició Laura Lima. Balé Literal, una obra d'art de Laura Lima, creada amb objectes, maquinària, pintures i artefactes diversos, que l'artista va estrenar fent-la circular pels carrers de Rio de Janeiro.

El MACBA també exposa Corpus Infinitum, el treball cinematogràfic col·laboratiu de Denise Ferreira da Silva i Arjuna Neuman, que promouen alternatives possibles al capitalisme colonialista i a l'extractivisme occidental.



L'Hora Màgica al Monestir de Pedralbes

Durant totes les tardes d'estiu, el Monestir de Pedralbes obre les portes del seu claustre per celebrar l'Hora Màgica. Des de les 18:00 hores i fins a les 21:00 hores, cada dimarts i divendres –fins al 15 de setembre– podeu visitar de manera gratuïta aquest espai, que és un dels claustres més grans del món.

Born de nit

Fins al 9 de setembre, de dimarts a dissabte, pots endinsar-te a la Barcelona del 1700 a través de visites i itineraris nocturns gràcies a la programació del Born de Nit 2023. Quin impacte ha tingut el món colonial en la història de la ciutat? Com va viure la capital la batalla de l'11 de setembre del 1714? T'imagines poder observar la vida dels carrers i les places del 1700 des d'una gelosia? I entrar de forma indiscreta als habitatges dels barcelonins i barcelonines de l'època? Són algunes de les preguntes que es responen en les diferents visites guiades.



Refrescar-se a les piscines municipals

Barcelona no només té platja per refrescar-se, també disposa de desenes de piscines municipals, cobertes i descobertes, per a grans i petits. Una de les més conegudes és la de Montjuïc, que et permet contemplar les vistes de la ciutat. L'entrada general val 7,26 euros.

Una altra opció és el Club Natació Atlètic Barceloneta, que a banda de les seves dues piscines descobertes, també podreu fer el mort en aigües dolces i salades sense moure-us dels antics banys de Sant Sebastià. Seguim amb el Complex Esportiu Valldoreix, ideal per passar-hi el dia.

El llac de Can Dragó, a Nou Barris, també és una opció. Amb més de 15.000 metres quadrats, el complex esportiu ofereix la piscina més gran de Barcelona i una àmplia zona de gespa per estirar-se a prendre al sol.

Vespres de Rumba al Poble Espanyol

Fins al 3 de setembre, a Plaça Major del Poble Espanyol de Barcelona acull un cicle d'actuacions de petit format amb rumba de totes les edats. Les properes actuacions són el 20 d'agost, el 27 i el 3 de setembre