Cinc llibres per connectar amb el passat i la natura

Encara que el verb estiuejar ha perdut múscul i el que vivim ara sovint són unes vacances minses que ens bevem d'una glopada, sempre és un plaer esgarrapar hores a la pressa i dedicar-nos senzillament a llegir. Malgrat la diversitat de gèneres, els cinc títols que us recomanem tenen en comú que encomanen la llibertat i les ganes de viure els dies d'hores llargues d'aquesta època de l'any, i a connectar, en certa manera amb la natura i el passat.

'L'estiu passat', Joan Safont (Comanegra)

El Berguedà d'Aurora Bertrana, el Montseny balsàmic d'Antoni Tàpies o el Canet de Mar de Maria Aurèlia Capmany són algun dels escenaris que el periodista i escriptor Joan Safont visita per oferir-nos una passejada pels llocs on estiuejaven alguns dels artistes i escriptors dels Països Catalans.

En total ha resseguit la geografia de les vacances de 43 creadors entre els quals no hi falten Mercè Rodoreda, Gabriel Ferrater, Carlos Barral o Pere Calders un fascinat de la tramuntana de l'Alt Empordà. Estructurat en capítols breus, és una bona oportunitat per conèixer on descansaven, i s'inspiraven, els novel·listes, pintors o músics més nostrats del territori.

'Els homes no són illes', Nuccio Ordine (Quaderns Crema)

Amb la mort el passat juny del pensador, escriptor i assagista Nuccio Ordine, es perd un gran defensor de la lectura dels clàssics. A La utilitat de l'inútil, l'autor ja va defensar la importància de saber treure suc de les grans obres de la literatura universal, i en aquest volum, continua demostrant que la literatura és fonamental per fomentar l'entesa i la compassió entre les persones. En un món on mana l'individualisme i les desigualtats socials, la biblioteca ideal d'Ordine ens fa més humans.

'Gidget', Frederick Kohner (Navona)

T'hagis enfilat mai a una taula de surf o no, t'agradarà conèixer la Gidget, el nom de la primera dona que va triomfar al món del surf. La novel·la escrita pel pare d'aquesta jove intrèpida, que va ser un reconegut guionista, et farà passar una bona estona, i és molt probable que sentis unes ganes irrefrenables d'anar a veure onades, encara que no siguin les de Malibú. De la novel·la se'n van fer seqüeles i fins i tot pel·lícules. I és que en aquesta història, la Gidget aprèn a fer surf però també moltes altres coses de la vida. La traducció és de Jordi Mas López.

'La farmàcia del mar', Josefina Llargués (Viena)

D'acord, el mar és un dels elements indiscutibles dels estius, però aquest volum demostra que el mar és vida. Amb el subtítol Algues i aigua de mar. Propietats, receptes i remeis casolans, el que ofereix aquest volum rigorosament documentat, és una guia exhaustiva dels tresors que ens ofereix el mar.

Per alguna cosa serà que l'aigua de mar és un dels elements més estudiats actualment per indústria alimentària i biomèdica. El llibre inclou més de 100 receptes de cuina i consells de salut, per tractar trastorns quotidians, i també de cosmètica i higiene personal. I repassa també com les algues marines i l'aigua de mar han estat presents a la cuina I a la medicina de moltes cultures.

'De la natura', Lucreci (Bernat Metge)

Si no et fa res llegir un poema escrit al segle I a. C, el De rerum natura de Lucreci et seduirà, alhora que et farà rumiar sobre el funcionament del cosmos. El text, compost en hexàmetres, és un poema didàctic on la filosofia i la ciència es barregen des d'una perspectiva epicúria; i és que les idees que exposa no Lucreci no són pròpies, sinó d'Epicur. Lucreci volia fer més entenedores les tesis d'Epicur i alliberar l'home de la seva por a la mort, proclamant un univers sense déus. Per cert, aquest va ser el primer volum de la centenària col·lecció Bernat Metge.