El microondas es uno de esos electrodomésticos fundamentales en la cocina. Con él, no solo podemos calentar la comida, aunque muchos solo lo usen para ello, sino que también resulta perfecto para cocinar, preparar postres o descongelar alimentos cuando no nos hemos acordado de dejarlos en el interior de la nevera la noche anterior.

Sin embargo, no podemos meter cualquier cosa en el interior de este aparato, pues podría estropearse o explotar, por lo que no usar el menaje necesario se convierte en un peligro. Para evitar riesgos, hoy te contamos cuáles son los recipientes que no debes meter en el microondas.

Moldes de aluminio

Fuente: Pixabay/congerdesign

Los recipientes y moldes de aluminio, tan frecuentes en repostería o para preparar comida para llevar, jamás debes introducirlos en el microondas. El aluminio puede fundirse en su interior, estropear el aparato y provocar que se vea afectado todo el sistema eléctrico de tu casa, así que lo mejor es que utilices moldes de vidrio aptos para microondas.

Por supuesto, esto incluye el típico papel de aluminio para envolver alimentos, que debes retirar siempre antes de introducir en el microondas. Recuerda que ni el papel de aluminio ni el papel de estraza puedes meterlos en su interior, puesto que pueden acabar ardiendo. Una excepción son las bolsas especiales para cocinar en el microondas, diseñadas especialmente para ello, por lo que puedes utilizarlas sin miedo alguno.

Copas, vasos y tazas de vidrio o cristal

Fuente: Pixabay/anncapictures

Por lo que respecta a las copas, vasos o tazas de vidrio o cristal, como esas tan habituales del café, tampoco debes usarlas en el microondas. Esto se debe a la densidad del vidrio con el que están compuestas. Ten en cuenta que cuanto más delgado es el vidrio más pronto estallará, así que olvídate de la cristalería.

Para la repostería y cocina en general debes usar los recipientes de vidrio que indican que son aptos para microondas, pues están fabricados específicamente para ello. Si te fijas, el grosor del vidrio es especialmente notable.

Recipientes y elementos metálicos

Fuente: Pixabay/Marta_Meles

Ya sea porque vas a cocinar en el micro con una olla o cazuela o porque vas a calentar una taza de agua para una infusión, nunca introduzcas en este electrodoméstico nada de metal. Esto no solo implica que no uses recipientes, moldes o boles metálicos y de acero inoxidable, sino también cualquier tipo de objeto que esté adornado con pinturas metalizadas de cualquier color o cromado, como pueden ser tazas con ribetes o festones o platos decorados de tal forma. Recuerda que el metal es conductor de electricidad.

Envases de plástico

A menos que un objeto de plástico o de silicona especifique que es apto para introducir en el microondas, jamás lo uses en él. Los envases de plástico de la comida precocinada no debes meterlos en el micro, puesto que suelen estar fabricados con plásticos de baja calidad, al igual que envases de productos industriales o de táperes económicos. Los recipientes de plástico no aptos para el microondas liberan sustancias tóxicas que son perjudiciales para la salud. Por ello, debes evitarlo a toda costa.

Una buena costumbre para evitar riesgos es no usar nunca los envases de la cocina precocinada para calentar esta en el microondas. Incluso si tienes dudas, vale más que seas precavido. Vierte la comida en un recipiente adecuado de los que tienes en casa antes de seguir las instrucciones para prepararla.

Además, este tipo de productos precocinados o los envases de la comida para llevar pueden tener serigrafiado el logo de la marca o el restaurante con algún tipo de pintura metalizada. Si es así y no te das cuenta, el riesgo es todavía mayor, tanto para tu salud como para tu seguridad. Evita su uso y calienta la comida en algún plato o recipiente de cerámica.

Menaje apto para microondas

Fuente: Pixabay

Lo mejor es usar siempre menaje apto para microondas, de modo que evitarás que al calentarse desprenda materias y sustancias tóxicas y nocivas que se depositarán en la comida y tú terminarás consumiendo.

Sea cual sea el material del que esté hecho el plato, cuenco o recipiente que vayas a utilizar, asegúrate de que conste con el símbolo de apto para el uso alimentario, formado por una copa y un tenedor, y de apto para microondas, con esas líneas onduladas tan características.

El mejor material para usar en el micro es todo aquel cerámico como la porcelana, la loza o el barro, siempre y cuando no tenga decoraciones metalizadas, así como el vidrio templado grueso y resistente especialmente diseñado para ello, se conoce popularmente como Pyrex. Son materiales muy adecuados para su uso en la nevera y en el microondas porque resisten estupendamente el calor y el frío.

Y recuerda que para no estropear el aparato, siempre que lo enciendas, debes poner algo en su interior. Si no lo haces, las ondas microondas no serán absorbidas por objeto alguno y pueden terminar acabando el aparato.