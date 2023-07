Set barris poc coneguts de Barcelona, que potser no has trepitjat mai

Barcelona és plena a vessar de racons bonics i sorprenents que la majoria de la ciutadania no coneix. Més enllà dels carrers turístics de Ciutat Vella, la Vila de Gràcia o la Barceloneta, us portem una sèrie de barris pintorescs amb molta història, que conserven autèntiques joies arquitectòniques i patrimonials que val la pena descobrir.

Can Peguera

Situat al districte de Nou Barris, entre El Turó de la Peira i La Guineueta trobem el barri de Can Peguera. Es tracta d'una zona residencial tranquil·la, com un petit poble integrat dins de la bulliciosa capital catalana. El barri és conegut pel seu teixit assossiatiu i per les anomenades "cases barates", d'una sola planta. Anteriorment rebia el nom de Ramón Albó, però el veïnat va decidir canviar-lo per Can Peguera, prenent el nom d'una antiga masia propera on es fabricava cola.

Dels quatre projectes de cases barates construïdes pel Patronat Municipal de l'Habitatge durant el segle XX a Barcelona ―Baró de Viver, Milans del Bosch (Bon Pastor), Eduard Aunós i Ramón Albó (Can Peguera)― aquest és el barri que millor es conserva, perquè els veïns han anat rehabilitant les cases i no les han derruïdes per construir blocs de pisos.



El Congrés i els Indians

Amb una superfície de 40 hectàrees, El Congrés i els Indians és un dels barris amb més densitat de població de Barcelona. Hi viuen més de 14.000 persones i forma part del districte de Sant Andreu. Actualment està integrat pels carrers i els habitatges ubicats a l'antic polígon del Congrés, que inclou l'anomenat "barri dels Indians", on els emprenedors que van marxar a Amèrica a fer fortuna van decidir establir-se a la tornada.



D'aquella època es conserven algunes mansions, com per exemple l'espectacular Torre Rosa ―originàriament, Villa Jazmines―, amb terrassa i jardí, avui convertida en una cocteleria.

La Clota

Amb només 590 habitants, La Clota és el barri més petit de Barcelona i un dels nuclis més antics del districte d'Horta-Guinardó. Situat entre El Carmel i la Vall d'Hebron, és un oasi semirural que ha preservat horts i construccions agrícoles. Pel barri passaven els torrents de Sant Genís, de les Catorze Plomes i de la Genissa, el que va permetre instal·lar nombrosos sistemes hidràulics que facilitaven el conreu i també bugaderies populars.

A la zona hi ha diversos edificis singulars, com la torre del Capritx, construïda per un home que volia que la seva dona pogués veure el mar des d'un mirador; o la Torre Jussana, d'estil neoclàssic, construïda sobre les restes d'una antiga masia i convertida en la seu del Centre de Serveis a les Associacions des de l'any 1995.



Sant Genís dels Agudells

Sense marxar del districte i amb menys de 7.000 habitants, el barri de Sant Genís dels Agudells queda limitat per la ronda de Dalt, la carretera de l'Arrebassada i la ciutat sanitària de la Vall d'Hebron. Com a particularitat, aquest nucli té molt poca densitat de població (40 habitants/ha) i es troba un 70% dins del parc natural de Collserola.

La millora de la mobilitat és, des de sempre, una de les peticions més recurrents entre el veïnat de Sant Genís. Als anys vuitanta, amb el famós segrest de l'autobús 19, es va aconseguir que s'hi implantés el primer bus de barri de Barcelona.

El Coll

Si ens desplacem cap al districte de Gràcia trobem el barri d'El Coll, l'origen del qual es troba en l'església de la Mare de Déu del Coll, que data del segle XI. Tota aquesta zona era territori de caça dels senyors feudals barcelonins, però a partir del segle XX es va omplir de cases i masies. L'any 1986 es va inaugurar el parc de la Creueta, un espai d'oci ideal per a desconnectar, fer pícnics i banyar-se a l'estanc que a l'estiu es converteix en piscina pública.

El barri també compta amb edificis de l'arquitecte modernista Josep Maria Jujol com la finca Sansalvador, la casa dels Metges o Villa Conxita i la Torre Queralt.

La Maternitat i Sant Ramon

Malgrat que tothom sàpiga en quina zona de la ciutat està el Camp Nou, poca gent sap quin nom rep el barri i què més hi pot trobar al voltant. Fent frontera amb Sants (Barcelona) i L'Hospitalet del Llobregat, el barri de La Maternitat i Sant Ramon, inclòs al districte de Les Corts, conté múltiples zones verdes i tresors arquitectònics. Un d'ells és Can Vinyals de la Torre, un conjunt medieval format per una torre de defensa i una masia fortificada, considerada bé cultural d'interès local i situada al costat de l'hotel Sofia Barcelona.



També destaca el Recinte de la Maternitat, un espai enjardinat que preserva la Casa Provincial de Maternitat i Expòsits de Barcelona, un antic complex hospitalari que acollia infants abandonats i mares solteres reconvertit actualment en diversos equipaments municipals.

Font de la Guatlla

Al peu de Montjuïc, entre la plaça Espanya i la plaça Cerdà, trobem el petit barri de La Font de la Guatlla, amb una superfície de 30 hectàrees i 10.300 habitants. D'aquest barri se'n destaca un conjunt de cases baixes amb jardí, més properes a la muntanya, que contrasten amb els blocs de pisos de la Gran Via.

A principis del segle passat només hi havia poques masies que conreaven alfals, blat i arbres fruiters, però la zona es va urbanitzar i va guanyar renom pel CaixaForum, instal·lat a l'antiga fàbrica Casaramona, molt representativa de l'arquitectura industrial barcelonina. L'edifici fou dissenyat per Josep Puig i Cadafalch i és d'obra de maó vist.