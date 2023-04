7 espais de Barcelona que el turisme i les xarxes ha massificat els últims anys

La repercussió d'una imatge d'un famós o conegut en un indret determinat poden ser equiparables a la millor campanya publicitària. Una foto a Instagram, un vídeo a TikTok o un a YouTube poden ser més que suficients perquè un lloc passi d'un cert anonimat a convertir-se en tot un fenomen turístic de la nit al dia.

Pot evidentment semblar positiu per l'economia d'un indret, però la massificació turística molesta a molts veïns de Barcelona en general, i de les zones més afectades en particular. Sense anar més lluny, veïns del Guinaró i el Carmel s'han manifestat recentment per la massificació d'indrets com el Turó de la Rovira.

Per la seva part, la Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona (FAVB) creu que moltes de les actuacions que contempla el Pla de Sostenibilitat Turística en Destinacions de Barcelona (PSTD) suposaran millores, però demanen acompanyar-lo d'un pla de "decreixement" de zones massificades. Reclamen normes i restriccions per afrontar la "massificació" turística que viu la ciutat i situen que s'haurien d'aplicar ja mesures concretes per reduir el nombre de turistes.

Es tracta de visitants en llocs com la Sagrada Família, el Park Güell o el Gòtic, que son referents turístics clàssics. Però també n'hi ha d'altres que han guanyat popularitat en els darrers anys, en grau considerable a causa de les xarxes socials.

Lluny queden les imatges pandèmiques de places i carrers de la ciutat ocupats per nens i veïns de forma exclusiva, novament molts cops desplaçats a causa de l'alt índex de turisme. Quins són els espais de Barcelona que s'han massificat darrerament? En destaquem fins a set casos, on les xarxes també han tingut el seu paper.

Bateries del Turó de la Rovira

El Turó de la Rovira és un fantàstic mirador de la ciutat, no hi ha dubte. Tant és així que en els darrers anys s'ha massificat especialment, el que preocupa als veïns del districte d'Horta-Guinardó, així com la brutícia que envolta aquestes visites més ocioses que culturals.

I és que es tracta d'un espai patrimonial que conserva les restes d'una bateria antiaèria construïda durant la Guerra Civil Espanyola, els mal anomenats búnquers del Carmel. L'objectiu era intentar defensar la ciutat dels atacs de l'aviació feixista. Passada la guerra, es van aprofitar per construir el barri dels Canons, que estava ubicat dins de la zona de les barraques del Carmel, i va perdurar fins a l'any 1990.

L'Ajuntament de Barcelona va iniciar a finals de 2022 el tancament del recinte arqueològic de l'entorn de la bateria antiaèria. Els treballs contemplen una durada de sis mesos i un cost d'1,6 milions. L'objectiu es controlar la gran afluència de visitants en aquest espai, especialment durant la nit, evitar que es malmetin les restes arqueològiques i preservar el descans dels veïns. Amb el tancament, l'accés quedarà restringit al pas en horari nocturn.

Un centenar de veïns es van manifestar el passat divendres 14 d'abril pels carrers de Turó de la Rovira per protestar contra les trobades nocturnes massives de turistes que visiten els anomenats búnquers del Carmel de Barcelona. Els veïns denunciaren que els dispositius policials "no funcionen" i exigeixen noves mesures a l'Ajuntament per acabar amb els botellots i garantir el descans veïnal.

Alguns dels manifestants durant la protesta per la massificació de turistes. — Maria Aladern / ACN

Parc del Guinardó

Seguim a la zona perquè la proximitat del Parc del Guinardó amb el turó de la Rovira ha ajudat també a l'augment de la seva popularitat. Es tracta d'un ampli parc enmig de la ciutat de Barcelona, però en el qual no es troba la tranquil·litat i l'espai que es trobava fa un grapat d'anys.

Molts l'utilitzen com un indret ideal per a fer esport, puix el seu cert desnivell pot suposar un bon indret per a practicar-hi activitat física, anar a caminar o córrer. Però molts simplement hi van a passejar, a passar l'estona i a gaudir de les espectaculars vistes que ens donen els seus racons i miradors, especialment a la part més elevada.

El Parc del Guinardó. — Ajuntament de Barcelona

El parc del Guinardó té tres parts ben diferenciades: una d'urbana, una altra d'històrica i la frondositat de la vegetació forestal al capdamunt. Una espècie de pulmó verd enmig de la ciutat, del qual cada vegada més gent en vol fer ús. El retorn del turisme ja s'hi ha notat, tant al parc com a la zona. Tant és aixi que el bus V19 es torna a saturar puntualment amb aquells turistes que volen també anar cap al Park Güell.

Vallcarca

No és nou que el Park Güell sigui una de les concentracions de turistes més ressenyables de la ciutat de Barcelona. Però sembla ser que en els darrers anys tot plegat s'ha accentuat i la massificació, com en altres indrets, ha anat a més. De fet, esgotar entrades en els moments álgidts ja és habitual en aquest spot turístic.

Tant és així que ja no només afecta el parc, sinó la zona on està ubicat, a Vallcarca. En aquest sentit, cal destacar que en els darrers dies els veïns d'aquest barri han decidit fer una acció particular, que ha tingut tant detractors com defensors.

En concret, alguns dels ciutadans de la zona han estat fent pintades en parets, façanes i indicacions sobre la direcció del Park Güell. S'hi poden veure fletxes que, en comptes d'assenyalar en la direcció indicada, assenyalen cap al Tibidabo, amb l'objectiu de desorientar als turistes, especialment quan surten de l'estació de metro de Vallcarca.

Plaça de Sant Felip Neri

Un lloc idíl·lic per gaudir de la tranquil·litat i la pausa era també la plaça de Sant Felip Neri, un d'aquells indrets amb un encant especial del barri Gòtic de Barcelona. L'església té les 'marques' dels bombardejos de la Guerra Civil. La plaça es troba un xic 'amagada', però la seva popularitat en auge l'ha convertit en habitual entre els turistes, i també per a molts barcelonins.

Davant aquesta massificació, els grups turístics a Ciutat Vella no poden ara superar les 20 persones per grup des de l'entrada en vigor aquest març del decret municipal que ho regula. A tot el districte hi ha una dotzena d'espais delimitats en els quals s'ha de garantir un aforament màxim: en espais petits com la plaça Sant Felip Neri hauran de ser com a molt dos grups.

A més, l'Ajuntament de Barcelona també ha decidit blindar de turistes aquesta plaça durant horari escolar. I és que funciona com a pati de l'escola, que s'ha convertit en pública darrerament, per la qual cosa la direcció podrà tancar l'accés a la plaça quan ho consideri.



Mercat de la Boqueria

Es tracta d'un dels clàssics entre els indrets massificats a Barcelona en els darrers anys, que tan sols va poder respirar durant l'aturada del turisme per la pandèmia del coronavirus. Com ha passat en tants altres mercats europeus, el seu enfocament al turisme l'ha anat xuclant, fins al punt que ara costa trobar tan l'oferta com els preus d'abans.

I també s'hi troba a faltar certa essència d'aquest mercat històric, un dels mercats que va ser un referent arreu, per bé que encara manté el seu esperit en el fons. Abans, haurem de sortejar turistes que compren paperines de pernil o batuts de fruita a preu d'or, o que pretenen fer un vídeo per Instagram amb una llagosta que encara es belluga.

Dues persones surten del mercat, durant la pandèmia del coronavirus | EFE.

Cert és que aquest mercat ubicat enmig de la Rambla està engegant iniciatives que pretenen recuperar el client barceloní, l'essència del mercat, convivint amb el turisme, com havia proposat un estudi d'Escola Universitària Mediterrani. Mesures com adaptar-se a les noves necessitats dels consumidors locals i ampliar l'oferta dels establiments són alguns dels objectius d'aquest emblemàtic atractiu.

Plaça de la Catedral

La catedral sempre ha estat un punt de referència del nucli històric de la ciutat, i ha estat un reclam tant pel turisme local i internacional. La publicació de La Catedral del Mar va contribuir al fet que més curiosos i turistes s'acostessin a la plaça, i la roda ha anat girant: el turisme atrau el turisme.

Un turista fa una foto a la Catedral de Barcelona durant Setmana Santa. — Miquel Vera / ACN

Per això, no és estrany veure aglomeracions a aquest indret de Barcelona. Tant de gent que hi fa parada, grups de turistes o per ser un espai de pas cap a altres punts d'un barri, per la qual cosa en alguns moments es troba a vessar de turistes.

Xurreria San Román

I acabem amb el cas especial -i potser anecdòtic i puntual- d'una xurreria de Barcelona que s'ha popularitzat especialment entre els surcoreans! Es tracta de la Xurreria San Roman, un indret del Gòtic que va ser mencionada per la cantant de k-pop Jisoo. Es va viralitzar gràcies a la publicació d'un vlog de l'artista a YouTube on apareixia, i l'establiment va augmentar substancialment les seves vendes.

Tal ha estat l'èxit que alguns dels seus treballadors ja es poden defensar intercanviant algunes paraules en coreà amb els seus clients. Turistes que van a petar a aquest establiment per tastar els xurros amb xocolata, i emular a la seva ídol.