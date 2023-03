L'accés regulat redueix a la meitat el nombre de turistes al Park Güell

Barcelona ha reduït a la meitat els visitants del Park Güell després que durant la pandèmia es decidís ampliar l'espai d'accés regulat. Mentre que abans el parc rebia al voltant de 9 milions de visitants l'any, dels quals només pagaven entrada uns 3,5 milions, el 2022 el van visitar en total 4,65 milions de persones, però d'aquests 4,2 ho han fet pagant entrada. Segons ha explicat el regidor del districte de Gràcia, Eloi Badia, això respon a una estratègia implementada a partir del 2020 per reduir la pressió turística al parc.

En concret, es va perimetrar el parc i es va ampliar d'1,7 hectàrees a 12 l'espai del parc pel qual cal entrada de pagament. Alhora, s'ha fet una aposta per garantir l'ús veïnal del parc de forma gratuïta. Badia ha celebrat en roda de premsa el balanç del 2022, ja que considera que s'han assolit els objectius que es perseguien en reduir a la meitat els visitants i que hi hagi menys "pressió turística". "Hem reduït enormement la pressió dels 9 milions de persones", ha apuntat.

Segons ha relatat, el que passava abans de la pandèmia és que 3,5 milions de visitants pagaven l'entrada per accedir a la zona regulada, que és on es concentra l'obra arquitectònica de Gaudí. Per contra, la resta de visitants, uns 5 milions i mig, s'apropaven al parc, però optaven per accedir només a les zones gratuïtes, passejava per dalt i feia fotografies des dels accessos lliures. Així, el 2022 s'ha incrementat els turistes que paguen entrada, que passen de 3,5 a 4,2 i, per tant, hi ha més recaptació. En canvi, el total de visitants al parc s'aconsegueix reduir.

Accés gratuït per als veïns

D'altra banda, Badia ha fet valdre les actuacions municipals perquè es garanteixi l'accés gratuït als veïns de la zona, amb un carnet específic, i als barcelonins a través del programa Gaudir Més. El 2022, fins a 450.000 veïns van accedir al parc de forma gratuïta. Segons l'Ajuntament, aquesta dada situa el Park Güell com l'equipament municipal de pagament de la ciutat amb més accessos gratuïts.