Les entrades al Zoo, el Parc Güell i el Tibidabo costaran el mateix el 2023

L'Ajuntament de Barcelona ha aprovat la congelació de la majoria dels preus públics per al 2023, malgrat l'increment de l'IPC. Així doncs, no s'apujarà el preu de l'entrada al Zoo, al Parc d'Atraccions del Tibidabo o al Parc Güell ni el del servei del Bicing, que mantindrà la quota actual. És el segon any consecutiu que el consistori congela les tarifes públiques.

Pel que fa als equipaments dels districtes, com ara centres cívics, ludoteques, casals de barri, de joves i de gent gran tampoc s'aplicarà cap increment de preus i es mantindran les tarifes actuals. L'únic que s'apuja són els abonaments a les instal·lacions esportives gestionades per l'Institut Barcelona Esports (IBE), que costaran un 3% més que el 2022. Per contra, no s'incrementen a la resta de preus vinculats a escoles, clubs i entitats esportives.

Quant costarà una entrada al Tibidabo, Zoo i Park Güell?

El preu de l'entrada al Parc d'Atraccions del Tibidabo varia en funció de si l'accés és a la totalitat del parc o a l'Àrea Panoràmica, que inclouen l'accés al parc amb la Cuca de Llum, amb preus reduïts per menors. La primera costa 35 euros (adult) i la segona 19.

El Zoo de Barcelona també manté les mateixes tarifes d'aquest any: 21,40 euros per adult, gratuït per a menors de tres anys i 12,95 euros pels infants d'entre 3 i 12 anys. El cost de l'abonament ZooClub familiar continua sent de 94,05 euros l'any.

El Park Güell manté els preus generals d'accés a 10 euros, amb entrada gratuïta per als menors de fins a 6 anys i segueix oferint accés gratuït als veïns de la zona.

Bicing i Endolla Barcelona

El servei del Bicing també manté els preus que es van implementar amb el desplegament del nou model, és a dir, una tarifa plana de 50 euros anuals o una tarifa d'ús de 35 euros anuals, amb 35 cèntims per la primera mitja hora d'ús en cas de bicicleta elèctrica en tots dos casos.

D'altra banda, Endolla Barcelona, el servei de càrrega elèctrica de vehicles disponible a la xarxa de punts de recàrrega que gestiona BSM, aplica els mateixos preus, malgrat l'augment del preu de l'electricitat.

Beneficis fiscals a les entitats que redueixin els plàstics

En relació a altres serveis com l'atenció domiciliària, els àpats en companyia, les residències o els centres de dia per a gent gran, els preus públics fixats des de l'àrea de Drets Socials no modificaran tarifes. També es mantenen congelats els preus dels serveis de cremació de Cementiris Barcelona.

Pel que fa a l'àrea d'Ecologia Urbana, incorporarà el 2023 nous beneficis fiscals a les entitats que apliquin mesures de reducció de plàstics d'un sol ús i es crea un preu públic per tal d'oferir el servei d'autoconsum d'energia compartit municipal. Aquest serveis consisteix en poder gaudir de 500W d'energia generada, mantinguda i operada per l'Ajuntament, durant 1 any per 70 euros.