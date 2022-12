La inflació es modera quatre dècimes a Catalunya el novembre i se situa en el 6,4%

L'Índex de Preus de Consum (IPC) cau per quart mes consecutiu a Catalunya i se situa al 6,4% al novembre, quatre dècimes menys que a l'octubre (6,8%), segons ha informat l'Institut Nacional d'Estadística (INE). És conseqüència de la rebaixa en els preus de l'electricitat, els carburants, amb una disminució de fins a l'1%, la roba i el transport, amb una disminució de més d'un punt per sota que el mes anterior.



Els preus dels aliments, en canvi, han crescut però amb menys intensitat que el mes anterior (13,6%). Si s'analitza més al detall, continua disparat el preu del sucre (47,8%), de la llet i els productes làctics (29,2% i 19,6%, respectivament), de l'oli i els greixos (+26,1%), dels cereals (22,7%), els ous (19,5%) i la patata (17,3%). En relació a les carns, la de vaca puja un 11%, l'ovina ho fa un 5,8% i la de porc un 11,7%, mentre que el preu del pa s'enfila un 12,1%.

D'altra banda, els mobles, articles de la llar i els articles per al manteniment de la llar han continuat pujant per 14è mes (8,5%) mentre que el preu dels restaurants i hotels ha crescut un 6,3%. L'únic apartat on es registra un descens dels preus és en les comunicacions (-2%).



La d'aquesta novembre ha estat la taxa més baixa que ha registrat Catalunya des del gener d'aquest any, quan va ser del 5,9% i va començar a escalar fins a tocar sostre al juliol, amb un 10,3%. L'IPC de Catalunya se situa en la mitjana d'Espanya (6,8%), per sota de Castella-la Manxa (8,1%), Castella i Lleó (7,8%) i Navarra (7,6%).



L'IPC a l'Estat continua a la baixa

Al conjunt de l'Estat, la variació anual de l'IPC es va reduir cinc dècimes fins al 6,8%. Aquesta dada confirma que les pensions contributives pujaran un 8,5% l'any vinent.