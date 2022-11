El Tibidabo tornarà a tenir una pista de gel per Nadal: horaris i preus 

El parc d'atraccions del Tibidabo tornarà a tenir una pista per patinar sobre gel aquest Nadal. S'instal·larà a la plaça dels Somnis i obrirà les seves portes aquest dissabte. L'horari d'obertura serà el mateix que el del parc durant els mesos de desembre i gener: d'11:00 hores a 18:00. D'aquesta manera, Barcelona amplia la seva oferta d'activitats nadalenques.

A diferència de la resta de pistes de gel, aquesta no serà estrictament de gel, sinó d'un material sintètic i sostenible que permet obtenir sensacions molt similars a les de patinar sobre gel real. En concret, està fabricada amb panells de polietilè, un producte nou i revolucionari amb un consum energètic inexistent ja que, a diferència de les pistes convencionals, no necessita aigua ni electricitat per conservar-se.

Capacitat per a 40 persones

Segons han informat els responsables de l'equipament, la pista té una superfìcie de 200 metres quadrats i una capacitat per a 40 persones. Aquesta no és la primera vegada que el Tibidabo té una pista de gel, ja en va tenir una l'any 2003 amb una capacitat per a 75 persones i una superfície d'uns 300 metres quadrats..

L'accés a la pista estarà inclòs al preu de l'entrada al parc, però també hi haurà la possibilitat de fer-ne ús per separat abonant 5 euros. Estarà oberta al públic fins al 5 de gener.

Més pistes de gel a Barcelona

La del Tibidabo és una de les pistes de gel que tindrà Barcelona aquest Nadal. Als Jardins de Can Xiringoi, al barri de Vilapicina i la Torre Llobeta, també hi haurà una pista. Aquesta obrirà el 10 de desembre a la tarda, amb un espectacle de llum i música i estarà oberta totes les tardes i els caps de setmana fins al 8 de gener. Als jardins de l'Illa Diagonal també n'hi haurà una. Finalment, també obrirà les seves portes la pista de gel del FC Barcelona, al carrer d’Arístides Mallol.