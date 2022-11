Tot el que has de saber sobre l'encesa dels llums de Nadal a Barcelona  

La tradicional encesa de llums dona el tret de sortida a les festes nadalenques de Barcelona. Com a novetat, aquest any l'Ajuntament ha apostat per descentralitzar l'acte principal i traslladar-lo a Nou Barris. Enguany, alguns carrers emblemàtics de la ciutat, com el passeig de Gràcia, estrenaran il·luminació. També s'il·luminaran plaça Urquinaona, l'avinguda Paral·lel i la Via Laietana.

A l'objectiu d'estalviar electricitat en el context de la crisi energètica per la guerra a Ucraïna, el consistori i els comerciants i restauradors han acordat apagar els llums una hora abans cada dia. T'expliquem tots els detalls d'un dels moments nadalencs més esperats pels barcelonins i barcelonines.

Encesa dels llums de Nadal 2022: data i hora

L'encesa dels llums de Nadal 2022 de Barcelona es farà el proper 24 de novembre des de la plaça Major del districte de Nou Barris. L'acte començarà a les 18:00 hores amb l'espectacle d'humor Anys Llum, un muntatge de teatre musical de la productora La Brutal dirigit per l'actor David Selvas. Aquest any, també es comptarà amb la participació de la coral comunitària Musical's Choir del Raval, el cor de joves de l'Escola de Músics del Raval. A més, s'estrenarà en directe la cançó de Nadal d'enguany: Barcelona és un regal, del duet Ginestà.

Quan acabi l'espectacle, sobre les 18:30 hores, s'encendran de forma oficial tots els llums de Barcelona, tot donant la benvinguda al Nadal.

A quina hora s'encendran i s'apagaran els llums de Nadal?

A l'objectiu d'estalviar electricitat en el context de la crisi energètica per la guerra a Ucraïna, el consistori i els comerciants i restauradors de la ciutat han acordat apagar els llums una hora abans cada dia, és a dir, a les 22:00 hores. Tot plegat permetrà reduir un 31% el consum elèctric respecte l'any passat. De dilluns a diumenge, els llums s'encendran a partir de les 17:30 hores.

Pel que fa als caps de setmana, l'horari s'avançarà també una hora, fins a les 23:00 h. Les nits especials, és a dir les del 31 de desembre i el 5 de gener, els llums estaran encesos fins a la 1:00 h. En total, segons ha explicat l'Ajuntament a través d'un comunicat, la mesura permetrà estalviar energia durant 42 hores. Tot i la reducció horària, el cost de la il·luminació de Nadal serà de 2'3 milions, per damunt dels 2,15 milions de la campanya anterior.



Fins quan estaran enceses les llums de Nadal a Barcelona?

Com cada any, els llums de Nadal dels carrers i avingudes de Barcelona estaran encesos fins al 6 de gener.