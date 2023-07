Una de les joies del turisme a Catalunya és sens dubte la Costa Brava. És un dels destins més recorrents (i preferits) dels catalans, però el cert és que encara conserva racons verges que ben pocs han explorat, com les cales allunyades de les platges més massificades. La majoria són paratges on només es pot arribar vorejant el mar a través del sender GR 92.

De sorra o de pedres, envoltades de roques i penya-segats, amb aigües cristal·lines de color turquesa al més pur estil mallorquí o menorquí, des de Blanes fins a Portbou, us proposem vuit cales per enamorar-se de la Costa Brava.



Cala Montjoi (Roses)

La trobem a set quilòmetres de Roses, al parc natural del Cap de Creus. S'hi pot arribar amb cotxe a través d'una carretera que et permet gaudir dels penya-segats que la rodegen. Això sí, en temporada alta -del 15 de juliol al 31 d'agost- la circulació està restringida. No està aïllada del món, de fet, hi ha el restaurant que va donar a conèixer mundialment el cuiner Ferran Adrià, El Bulli, que ara és un museu. La cala Montjoi és ideal per caminar entre les roques o descobrir el fons marí a través de les seves aigües de color turquesa.



Cala de la Belladona (Platja d'Aro)

Ubicada en un dels municipis més turístics de la Costa Brava, Platja d'Aro, és una cala tranquil·la d'aigües turqueses envoltada de pins i roques. És ideal per arribar-hi a peu o en bicicleta a través del Camí de Ronda, la ruta per excel·lència que recorre la Costa Brava de punta a punta. En temporada alta, sol estar força massificada, però les vistes són espectaculars.



Cala de Belladona. — www.visitacostabrava.com

Cala d'Aigua Xelida (Tamariu)

La cala d'Aigua Xelida Tamariu (Baix Empodrà) és per a molts una de les més boniques de Catalunya. Està a poc més d'un quilòmetre del municipi, així que és ideal per arribar-hi tot fent un passeig. Es divideix en dos espais, la Cala Gran i Cala Petita, separats per una formació rocosa coronada per la Casa Aigua Xelida



Cala d'Aigua Xelida. — Cedida per Costabrava.org

Cala Llevadó (Tossa de Mar)

Ubicada a tres quilòmetres de Tossa de Mar, s'hi accedeix a través del Càmping Llevadó, on hauràs d'aparcar el cotxe i arribar fins a la cala caminant. Té una longitud de gairebé 35 metres, i està formada per roques i sorra de gra gruixut. És ideal per fer submarinisme. A més, al costat hi té el cap de Sa Boquera i, al davant, l'illot conegut com la Muladera, dues zones per arribar-hi nedant, posar-te les ulleres d'aigua i explorar el fons marí.



Cala sa Forcanera (Blanes)

Segurament és una de les cales més fotografiades de la Costa Brava, ja que es troba just al costat del mirador del jardí botànic de Marimurtra -a prop de Blanes-, però de les menys massificades. El motiu? Perquè no s'hi pot accedir a peu, només s'hi pot arribar amb caiac o amb barca. No té sorra, només una superfície rocosa amagada entre penya-segats i totalment verge que permet gaudir del mar i descansar.



Cala de Sa Sabolla (Cadaqués)

No és fàcil arribar a la cala de Sa Sabolla, però val la pena. Només s'hi pot accedir a través del camí de Ronda o en barca. Són uns tres quilòmetres de recorregut amb 60 metre de desnivell. La cala, d'aigües cristal·lines i superfície de còdols, està completament envoltada de roques de pissarra i és una de les més verges de la Costa Brava.

Les ulleres d'aigua tornen a ser imprescindibles, ja que el fons marí és espectacular.

Cala Pedrosa (L'Estartit)

Just davant de les illes Medes, entre l'Estartit i l'Escala, al Parc Natural del Montgrí, la cala Pedrosa és una de les més singulars d'aquesta zona de la Costa Brava. D'uns deu metres de llargària, és una cala de còdols i amb unes aigües transparents. De nou, només s'hi pot arribar per mar o a peu pel camí de ronda, a través del qual descobrireu les illes Medes i l'espectacular formació natural de la Roca Foradada.



Cala Pedrosa — Costabrava.org

Cala Tavallera (Port de la Selva)

Al particular Finisterre de la Costa Brava hi trobem la cala Tavallera, situada a uns dos quilòmetres del Port de la Selva, tot i que només és accessible a peu a través del GR11. És una de les més solitàries precisament perquè és difícil arribar-hi. Amb una longitud de 135 metres i una amplada de 15, el fons marí és espectacular i compta amb una espessa pradera de posidònia.