14 de les millors platges i cales de Catalunya

Tot apunta que les altes temperatures han tornat a Catalunya per quedar-hi una bona estona, almenys fins d'aquí a uns tres mesos. Ens trobem ja pròpiament a l'estiu i això és sinònim de passar calor i suar de valent. Més enllà que se'ns enganxin les cuixes al sofà o ens torni el mal de coll per dormir amb el ventilador posat, aquesta època de l'any també té coses bones.

A banda de beure molta aigua, una de les millors formules per refrescar-nos i hidratar-nos és banyar-nos en una de les fantàstiques platges i cales que tenim a Catalunya. En un any de restriccions per sequera i menys piscines particulars, què millor que aprofitar l'aigua del mar?

Per això, us proposem un recull amb les millors platges i cales que podem trobar al llarg de la costa catalana. Platges grans plenes de gent o cales una mica més amagades, platges de sorra fina o de pedres, per relaxar-nos o practicar algun esport aquàtic, platges familiars i platges nudistes. Del capdamunt de la Costa Brava al final de la Costa Daurada, tria i remena!

Cala Taballera (El Port de la Selva)

Arranquem des del cap de Creus descobrint una cala al fons d'una llarga llengua de mar, que s'endinsa cap a terra, tan característiques en aquestes terres. Una de les millors opcions és arribar-hi per mar, el que també fa enrere alguns banyistes, ja que no s'hi pot accedir amb vehicles. A peu haurem de passejar un parell d'hores fins a trobar aquesta cala de còdols, gaudint del parc natural. Té 170 m de longitud i 20 d'amplada.

Cala Montjoi (Roses)

Aquesta cala d'uns 250 m de longitud i 30 d'ample combina la sorra gruixuda i els còdols. Té un fort desnivell ràpid, el que facilita que les embarcacions puguin acostar-se molt a la platja. S'hi pot accedir en cotxe, però en temporada alta (15 de juliol al 31 d'agost), no es pot fer entre les 10:30 h i les 16:30 h. Té alguns serveis a la ciutat vacacional just al darrere. Abans hi havia El Bulli, i ara hi trobem El Bulli 1846, el museu dedicat al mític restaurant de Ferran Adrià.

La cala Montjoi de Roses. — Maria Geli/Patronat de Turisme Costa Brava Girona

Cala Illa Roja (Begur)

Es tracta d'un dels referents dins del món del nudisme, a més d'un dels espais més reconeguts de la Costa Brava i de Begur. S'hi han arribat a celebrar esdeveniments per celebrar el Dia del Naturisme, i atreu estrangers de forma constant. El nom prové de l'illot de tons rojos que es troba enmig d'aquesta cala de sorra fina i granulada, habitualment tranquil·la i sense aglomeracions. Té 180 m de longitud i 65 m d'ample.

Cala d'Aiguablava (Begur)

Es tracta d'una platja pràcticament el doble d'ampla que de llarga (40 m per 80 m). S'hi pot accedir des del parador d'Aiguablava, situat sobre el penya-segat que hi ha just al costat. És ideal per a tota la família, gràcies a la poca fondària i la calma de l'aigua, a més de tenir diversos serveis, així com activitats nàutiques, com el centre de busseig.

Platja del Port Bo (Calella de Palafrugell)

Molt la coneixereu perquè cada estiu s'hi celebra la popular cantada d'havaneres de Calella, però el seu encant perpetua al llarg de l'any. Hi trobem diversos ambients gràcies als esculls rocosos entre la sorra granada i el mar, al llarg dels seus 190 m de longitud i 15 m d'amplada. Les barques varades sobre la sorra ens regalen una extraordinària i característica estampa. Hi podem arribar fàcilment a peu i amb cotxe.

La patja del Port Bo o platja de les Barques de Calella de Palafrugell. — Oscar Domínguez/Patronat de Turisme Costa Brava Girona

Platja del Castell (Palamós)

Prop del poblat ibèric de Castell i integrada dins l'espai d'interès natural del castell del cap Roig, en aquesta platja hi desemboca el canal de l'Aubi. Són més de 300 m lineals de sorra fina envoltats de pins, en un entorn ideal també per a fer una passejada. Està lleugerament allunyada del nucli urbà, però té diversos serveis, com una escola de caiac.

Cala Pola (Tossa de Mar)

Enmig de penya-segats rocosos i pins hi trobem aquesta cala de 65 m de longitud i 50 m d'amplada, de sorra mitjana i aigües cristal·lines. S'ubica al final d'una llengua de mar que penetra a la terra, convertint-se en un indret acollidor i especial. Ubicada a 4 km del centre urbà, s'hi accedeix a través d'un càmping. Té diversos serveis com el de barques amb fons de vidre que ens permetran veure uns fons submarins molt rics en fauna i flora, ideals també per al busseig i submarinisme.

Platja de l'Arboçar, Cala Fonda o Waikiki (Tarragona)

Passem a la Costa Daurada per parlar d'aquesta platja de tres noms, tots per referir-nos a aquesta cala natural on es practica el nudisme. Té uns 200 metres de longitud, sorra fina i daurada, i s'accedeix al mar a través d'un pendent molt suau. Es troba en un indret natural ressenyable, al bell mig del Bosc de la Marquesa, dintre del Pla Especial d'Interès Nacional Tamarit-Punta de la Móra. És de difícil accés i s'hi arriba a través d'un sender de pinedes senyalitzat, envoltat de penya-segats i vegetació autòctona, per on passa un camí de ronda.

Platja dels Capellans (Tarragona)

Seguim amb platges llargues per parlar d'aquesta de 200 metres i de sorra fina, amb uns 49 m d'ample. Es troba flanquejada pel passeig marítim i protegida per alguns penya-segats. Acostuma a estar concorreguda perquè és ideal per a nens, gràcies a la seva ubicació i serveis, així com l'onatge suau, el poc desnivell que presenta en la seva entrada al mar i la poca profunditat. També es ideal per a esports nàutics.

Cala Crancs (Salou)

Ubicada al cap de Salou, a pocs metres del far, a l'extrem més allunyat del nucli urbà, trobem aquesta platja de sorra fina d'uns 90 m de longitud i 25 m d'amplada, limitada per masses rocoses poblades de vegetació a tots dos costats. Amb tota mena de serveis i poc desnivell en la seva entrada al mar, també és ideal per a nens i famílies. La sorra s'endureix a mesura que avancem.

Platja del Torn (Hospitalet de l'Infant)

Tornem a les platges nudistes per parlar d'un altre dels grans referents, ubicada en l'Espai Natural Protegit de la Rojala-Platja del Torn. Es tracta d'un petit tram del litoral de la localitat, que gaudeix d'un gran interès paisatgístic. Són habituals activitats a la sorra, aixi com passejar pel camí de ronda litoral. Un espai idoni per descansar i gaudir de la natura, gràcies en mesura també al seu aïllament natural.

Platja de Calafat (L'Ametlla de Mar)

Tot i el caràcter agrest de bona part del litoral de la localitat, es tracta d'una platja de sorra molt fina, al llarg d'uns 100 metres de llarg per 40 metres d'ample. És accessible totalment a peu i amb cotxe, i amb diversos serveix. Una platja recollida i alhora ideal per gaudir amb nens.

La cala Calafat de L'Ametlla de Mar. — Diputació de Tarragona

Cala de Pixavaques (L'Ametlla de Mar)

Platja de fàcil accés i amb diversos serveis, gràcies a la seva proximitat amb el nucli urbà, compartint espai limítrof amb la cala Pepo. És un corriol relativament petit, de 70 metres de longitud i 40 d'amplada. Una cala de sorra fina i un onatge moderat, accentuat per fases ventoses esporàdiques. Lloc ideal per a practicar esports aquàtics, on caiacs i piragües són habituals.

Platja del Fangar (Delta de l'Ebre)

I acabem amb una espectacular i extensa platja, per la qual cosa té una baixa ocupació. És una platja de sorra fina situada a la península homònima, que no compta amb serveis. Amb aspecte semidesèrtic i verge, és un dels paratges més singulars de la zona. La platja forma part de l'extensa península de sorra del mateix nom, de més de 400 hectàrees i que es pot recórrer fins a la punta del Diamant. Podem considerar que tota la zona té 6.500 m de longitud i 500 m d'amplada. S'hi poden veure miratges del Delta!