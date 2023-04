Les platges de Barcelona, a punt per iniciar temporada: tot el que has de saber

Barcelona ho té tot a punt per engegar la temporada de bany a les seves platges. Des d'aquest mes d'abril es posen en funcionament els serveis corresponents a la temporada mitjana de bany, mentre que la temporada alta es posarà en marxa el 27 de maig.

Com a principals novetats destaca que aquesta temporada es comença a aplicar la nova normativa d'usos esportius, s'augmenta l'espai de la platja per gossos, es consoliden les platges sense fums i algunes mesures a causa de la sequera hidrològica. Repassem el més destacat.

Normativa d'usos esportius

Barcelona tira endavant des d'aquesta temporada de bany el desplegament de les noves mesures de regulació i ordenació de l'ús esportiu de les platges de Barcelona que van aprovar-se el mes de gener d'enguany. El seu objectiu principal és compatibilitzar l'esport i l'estada dels usuaris i usuàries a les platges.

D'aquesta manera, persegueix que les activitats i els esports majoritaris que s'hi realitzen es facin de forma respectuosa amb la resta d'usuaris i usuàries. Durant els darrers anys i especialment durant la situació de pandèmia, les platges de Barcelona han esdevingut un espai públic d'ús intensiu per a una part important de la ciutadania que contrasta amb la disminució de la superfície disponible de platja des de fa una dècada, segons destaca el consistori.

Respecte de les activitats d'esport a la sorra, s'han habilitat zones per la pràctica d'esport lliure sense limitació horària i zones per la pràctica d'esport d'activitats organitzades, amb uns horaris establerts en funció de la temporada de platges. També es regula la pràctica de surf, pàdel surf i windsurf, que es permet durant tot l'any. En general, encara que hi hagi bandera vermella, està permesa la pràctica del surf en situació de prealerta i alerta del Pla bàsic d'emergència municipal per mal estat de la mar (PAEM), i en aquests casos és responsabilitat de la pràctica de l'esport el mateix esportista. Per a la pràctica de la pesca recreativa, s'ha habilitat una àrea delimitada senyalitzada amb un tancament perimetral a la platja de la Barceloneta en horari de 19 a 21 hores. Es pot practicar lliurement a totes les platges de 21:00 a 10:00 hores.

Més espai per als gossos

També destaca que la platja de gossos disposarà d'un 20% més d'espai, passant dels 1.250 m² a 1.500 m², amb capacitat per a 120 gossos. Aquesta adequació de l'espai suposarà un augment del confort dels usuaris i usuàries. Estarà situat a l'extrem nord de la platja de Llevant i iniciarà el funcionament en la temporada alta, a partir del 27 de maig. Es tracta d'una àrea que es va posar en marxa l'any 2016.

Aquest espai disposa d'informació sobre el grau d'ocupació que es podrà consultar a la web de banys i platges de l'Ajuntament de Barcelona. Seguint el mateix sistema que l'utilitzat per conèixer el grau d'ocupació de les platges de la ciutat, l'usuari podrà saber previ accés a la platja de gossos la disponibilitat de l'espai.

Entorns sense fum

Un altre dels punts destacat és que consoliden les platges sense fum, una mesura engegada l'estiu de l'any passat. Un any més, no està permès fumar a les platges de la ciutat. Enguany es posarà especial èmfasi a l'impacte de les burilles de cigarreta en l'entorn.

La regulació aprovada definitivament declara com a espais lliures de fum totes les platges de la ciutat i a aquest efecte estableix la prohibició del consum de productes del tabac i la utilització de dispositius susceptibles d'alliberament de nicotina en aquests espais. El consistori ho considera "fonamental en la protecció del medi ambient i el dret de la ciutadania a gaudir d'un espai públic".