Barcelona prohibeix fumar a totes les platges a partir de la propera setmana

El plenari municipal de Barcelona ha aprovat aquest divendres la prohibició de fumar en totes les platges de Barcelona. Tots els grups han votat a favor de la mesura excepte el PP i Valents, que han s’han abstingut argumentant que són contraris a aquest tipus de prohibicions. La mesura no s’aplicarà al consum de tabac a les guinguetes-bar instal·lades a la sorra. Pel govern municipal, impulsor de la regulació, és una eina per conscienciar dels riscos del tabac i de la degradació del medi ambient que suposen les burilles.

La nova regulació es preveu que entri en vigor la propera setmana una vegada es publiqui al BOPB i es mantindrà tot l’any a totes les platges de la ciutat amb l’objectiu de facilitar a la ciutadania llocs de convivència més saludables, amb menys residus i respectuosos amb la defensa del medi ambient ja que la burilla és un residu altament contaminant que triga més d’una dècada a degradar-se.



La normativa estableix que no es poden consumir productes de tabac o dispositius d’alliberament de nicotina tant a l’espai de sorra com a l’espai de mar de les platges, incloent la Zona de Banys del Fòrum. S’exceptua d’aquesta prohibició el consum fet en l’espai ocupat per les guinguetes-bar de temporada instal·lades a la sorra.

Durant aquest estiu continuarà la campanya d’informació i divulgació de la nova regulació a totes les platges de la ciutat. Tot i que la nova regulació preveu sancions de fins a 30 euros que només s’aplicaran en casos d’incompliments reiterats, l’objectiu principal de la seva implantació es conscienciar a la ciutadania dels riscos del tabac per a la salut i per al medi ambient i fer de les platges uns espais de convivència més saludables per a tothom.

El debat al plenari

El regidor d’Emergència Climàtica i Transició Ecològica de Barcelona, Eloi Badia, ha defensat la proposta al ple en nom del govern municipal. Badia ha reivindicat que la ciutadania ja ha aprovat la mesura al valorar positivament la iniciativa ‘Platges Sense Fum’, que des de el maig de l’any passat prohibia fumar a les platges del Somorrostro, San Miquel, Nova Icària i Nova Mar Bella. Segons Badia, els ciutadans han puntuat amb un 8 sobre 10 en enquestes de satisfacció aquesta iniciativa que ara s’estén a totes ples platges de la ciutat.



Badia ha recordat que amb el ‘Platges Sense Fum’ el nombre de fumadors a les quatre platges on s’havia prohibit el tabac va baixar d’un 18% al 3% i la quantitat de burilles, que tarden una dècada a degradar-se, va disminuir en un 50%. "Els qui vulguin fumar, tenen tot el passeig per fer-ho", ha completat el regidor.

Alineament dels altres grups i abstenció de PP i Valents

El posicionament dels altres grups, excepte el PP i Valents, ha sigut d’alineament amb el govern municipal.



Esquerra Republicana ha argumentat el seu vot a favor en base a tres motius: que la OMS senyala el tabaquisme com la principal causa de mort evitable a Espanya, que les burilles són el residu més abundant a la part occidental del Mediterrani (més del 25% dels residus) i perquè l'acollida de la ciutadania ha estat positiva.



Junts, en una intervenció breu de la regidora Francina Vila, ha defensat el seu vot a favor per “protegir del fum a les persones vulnerables i protegir de les burilles el medi ambient”. Ciutadans ha anunciat que votaria a favor sense fer cap intervenció.

El PP i Valents s’han abstingut justificant la seva oposició a la proposta del govern municipal per no sentir-se còmodes amb una prohibició total. "Creiem que és una mesura que ataca les llibertats individuals. Preferim que s’estableixin zones lliures de fum", ha dit el regidor del PP, Oscar Ramírez.



Valents, per la seva part, ha manifestat que sempre preferirà incentivar comportaments respectuosos que prohibir.