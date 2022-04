L’Ajuntament de Barcelona ha començat el procés per prohibir fumar a totes les platges aquest estiu després de la prova pilot de l’any passat en quatre dels espais. El consistori està en procés de modificar l’ordenança corresponent perquè estigui en vigor el mes de juliol, i confia tenir el suport suficient per aprovar-la.



L’Ajuntament ha recordat els efectes nocius per a la salut del tabac, però també per al medi ambient pels residus que deixa. També ha subratllat que la valoració que es va fer de la prova pilot de l’any passat va ser d’un 8,1 a les platges on encara es podia fumar i d’un 8,2 a les que ja eren sense fum. Entre l’abril i el juny es farà ja una campanya informativa i de sensibilització.

Després que l’estiu passat es fes una prova pilot en quatre platges de Barcelona, el consistori vol estendre ara la prohibició de fumar a tot el litoral barceloní. El regidor d’Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Eloi Badia, ha apuntat que després de la prova es va constatar una presència molt reduïda de burilles i un grau de satisfacció molt elevat, tant entre les persones usuàries de les platges sense fum com entre les de la resta. La presència de fumadors es va limitar a un 3% d’usuaris.

En l’enquesta que es va fer als usuaris sí que es va fer èmfasi que potser calia més informació i que seria més fàcil que la mesura fos coneguda si fos extensiva a totes les platges, que és el que es pretén fer aquest estiu. El consistori ja ha iniciat els tràmits per reformar l’ordenança i ja ha passat per la fase de consulta prèvia. Calcula que es podrà ja aprovar perquè ja sigui vigent el mes de juliol, i confia que tindrà les majories perquè la mesura tiri endavant.

Badia també ha explicat que les sancions previstes són de 30 euros, és a dir, del mateix import que les multes que s’imposen a les persones que fumen a tocar dels parcs infantils. En qualsevol cas, ha assegurat que probablement no caldrà imposar multes, perquè abans s’avisarà els afectats i es farà una tasca informativa i pedagògica prèvia.

La temporada mitjana de bany comprèn des del 9 al 18 d’abril, tots els caps de setmana d’abril i maig i del 12 al 25 de setembre. La temporada alta s’iniciarà el 28 de maig i finalitzarà l’11 de setembre.