De Deadpool a Hellboy: reunión de inadaptados en el cine

Hellboy llegó directamente del infierno, Eric Draven 'el Cuervo' se lanzó de cabeza a él, Deadpool es un mercenario mentalmente inestable y Lobezno es un mutante con garras. No son, desde luego, superhéroes modélicos del universo del cómic, pero sí son algunas de sus criaturas más queridas y este verano reaparecen en el cine. Y con ellos, aunque nacidos en el videojuego, estarán los héroes, también bastante inadaptados, de Borderlands que respiran casi en viñetas.



"Valoremos los pros y contras de ser superhéroe. Pros: tienen chicas a montones, descuentos en lavanderías, lucrativos contratos de cine, precuelas y películas con otros superhéroes. Contras: todos son unos ñoños respetuosos de la ley". El gamberro de Deadpool lo dejaba bien claro cuando repasaba las ventajas y lo contrario de ir vestido con mallas. Ya entonces él había demostrado que los remilgos no iban con él y ya entonces su historia se había cruzado con la de Lobezno, al recibir de él el 'factor curativo' que le salvó la vida, a cambio de desfigurarle el rostro y añadirle una dosis importante de demencia.



Así que estaba escrito, en los tebeos, y en su destino que volvería a reunirse con aquel mutante, con quien acababa de enfrentarse nada menos que a la Tercera Guerra Mundial ('Deapool & Wolverine: WWIII'). El reencuentro es en el cine con Deadpool y Lobezno, una película dirigida por Shawn Levy, con la que se ha conseguido lo que los fans imaginaban imposible, el regreso de Hugh Jackman como Lobezno. Éste se está recuperando de sus heridas cuando se cruza con el mercenario bocazas y se unen contra un enemigo común.



Un coleccionista de almas

Crooked Man, un siniestro personaje que colecciona almas para el diablo, es el rival de Hellboy en su vuelta al cine, esta vez de la mano de Brian Taylor, también guionista con Christopher Golden y el mismísimo padre de la criatura, Mike Mignola. Hellboy: The Crooked Man está ambientada en los años cincuenta y cuenta con Jack Kesy en el papel del medio demonio rojo; Adeline Rudolp, interpretando a una parapsicóloga, agente novata del Bureau for Paranormal Research and Defense (BPRD), y Martin Bassindale, como el malvado Crooked Man.



Hellboy The Crocked Man (Vértice 360).

La historia presenta a Bobbie Jo Song, la parapsicóloga, que tiene que entregar una araña al BPRD, y busca la ayuda de Hellboy. Ambos se quedan varados en una zona de los Apalaches rurales, donde descubren una comunidad embrujada, liderada por Crooked Man, que ha sido enviado de regreso a la Tierra para reunir más almas para el diablo.



Atravesar el mundo de los muertos

Este verano también vuelve a la Tierra Eric Draven, 'el Cuervo', para vengarse. Una banda le asesinó junto con su novia Shelly, cuando quedaron incomunicados en una carretera perdida. Pero él abandonó su tumba y atravesó el mundo de los muertos para regresar y eliminar a los criminales. Todo el dolor, la oscuridad y desesperanza del personaje creado por James O'Barr retornan de nuevo a la gran pantalla en El Cuervo, dirigida por Rupert Sanders y protagonizada por Bill Skarsgård.



La película no es un remake. El director lo ha dejado clarísimo en un par de apariciones que ha hecho, en las que ha explicado que ésta es una producción de cine independiente "que no tiene nada que ver con Hollywood". También ha querido desvincularse todo lo que ha podido de la primera adaptación que se hizo para el cine de la novela gráfica, un filme con el mismo título que éste, estrenado hace treinta años y en el que murió el actor protagonista Brandon Lee.



El Cuervo (Tri Pictures).

La producción de 1994, dirigida por Alex Proyas, estuvo a punto de pararse aquella fatídica noche. En una de las secuencias que rodaban, el actor Michael Massee tenía que disparar al personaje de Draven a corta distancia. El arma, que no se revisó entre dos escenas, debía estar cargada con una bala de salva, pero en realidad tenía una bala con la punta de un proyectil calibre 44. Todavía hoy, hay quienes han afeado a Sanders que haga la película y "manche la memoria" de Brandon Lee.



Jamie Lee Curtis y Cate Blanchett

Bastante menos romántico es todo lo que rodea Borderlands, una historia que es como si viniera del cómic, aunque nació como videojuego, y que comparte incorrección y diversión con Deadpool. Comedia, acción, ciencia-ficción, con dos de las grandes, Jamie Lee Curtis y Cate Blanchett, en los papeles de la científica que lo ha visto todo y la malvada cazarrecompensas de misterioso pasado, que regresa de muy mala gana a su hogar, Pandora, el planeta más caótico de la galaxia.



Borderlands (Diamond Films).

La gran incógnita era, naturalmente, cómo Blanchett, una actriz que cuida al milímetro su prestigio, había decidido aceptar el personaje de la perversa Lilith. Al final, en un encuentro con periodistas, la intérprete australiana reconoció que dijo que sí a este trabajo "por salud mental". Las negociaciones coincidieron con el confinamiento por la pandemia, "y yo pasaba mucho tiempo en el jardín usando la motosierra, tal vez con cierto abandono, y mi marido me dijo, 'esta película podría salvarte la vida'".