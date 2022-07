La platja per a gossos de Badalona segueix sense ubicació definida

Cada vegada són més els badalonins que reclamen una platja habilitada per als gossos a la quarta ciutat de Catalunya. L’any 2018, la petició d’un ciutadà a través del portal change.org va recollir més de dues mil signatures per sol·licitar a l’Ajuntament de Badalona un espai a la platja reservada per als animals de companyia. Quatre anys després, la recent creada regidoria de Benestar Animal es va comprometre amb un col·lectiu de ciutadans que es va concentrar davant la Casa de la Vila per fer de nou la mateixa petició. El govern municipal va anunciar que la primera setmana de juliol estaria habilitada. Però, de moment, encara no té ni ubicació definida.

El govern municipal va posar sobre la taula dues opcions: la Platja de la Marina i la Platja de l’Estació. La primera, ubicada al barri de La Mora, al límit amb Sant Adrià de Besòs, ha topat amb el rebuig veïnal. "Aquesta platja és massa petita", diu Teresa García, membre de l’Associació de Veïns de La Mora. "Aquest estiu estan instal·lant una guingueta i unes dutxes i tot no hi cabrà", afegeix. Després de la reunió mantinguda entre el veïnat i membres del govern municipal, amb l’alcalde al capdavant, s’ha descartat instal·lar-la a La Mora.

La Platja de La Marina va obrir al públic tot just fa dos anys ja que sempre havia estat tancada a causa de la contaminació de la sorra, derivada del passat industrial químic de la zona, amb la presència de metalls pesants. La descontaminació s’esperava des del 2005 que es va inaugurar el Port, però no va ser fins el 2020 quan es va poder començar a utilitzar.



Per això, i perquè l’altra platja de la que disposen els veïns de La Mora també està inhabilitada per contaminació detectada recentment, els veïns no volen perdre el poc espai que tenen. "Nosaltres no ens oposem a què hi hagi una platja per a gossos, de fet, el 80% dels veïns de La Mora en tenim", assegura Teresa García, "però aquí ho veiem inviable".

La platja de l'Estació de Badalona. — Laura Valverde

"Ens estan enganyant"

La segona opció que hi havia sobre la taula és la Platja de l’Estació, al centre de la ciutat, però l’alcalde de Badalona, Rubén Guijarro, diu que "encara s’està fent una anàlisi per veure on ubicar la platja per a gossos". Guijarro parla de "prova pilot» i assegura que «a finals de juliol o principis d’agost, estarà habilitada".



Però per als propietaris de gossos que reclamaven aquest espai al litoral no és suficient. Principalment, perquè el compromís era que ho estaria la primera setmana de juliol. "No sé si ens estan prenent el pèl", lamenta Óscar Neira, un dels impulsors de la platja per a gossos a Badalona. Neira reconeix la bona voluntat per part del govern municipal des que els van fer la petició però no entenen perquè està costant tant. "Volem que els nostres gossos tinguin un espai on banyar-se, també ells han de poder gaudir del sol", afegeix.

Per habilitar una platja reservada per a gossos cal fer un tancat que s’obrirà per les nits per facilitar les tasques de neteja

A Badalona hi ha més de 20.000 gossos censats. Per habilitar una platja reservada per a aquests animals cal fer un tancat que s’obrirà per les nits per facilitar les tasques de neteja. A més, agents cívics s’encarregaran de comprovar que estiguin censats i duguin xip. "Estem treballant en tots els processos administratius que es necessiten per poder-la tenir a punt", diu l’alcalde, Rubén Guijarro.



Badalona té gairebé 5 quilòmetres de litoral. Des de les 19h i fins les 10h, els gossos poden estar a la platja però si els usuaris volen dur els seus animals de companyia en la resta d’hores, ho han de fer fora de la ciutat. Barcelona, El Masnou o Mataró són els municipis més propers on tenen platges habilitades per a gossos. "Almenys podrien deixar que hi estiguessin durant dues o tres hores al matí i a la tarda", reclama Óscar Neira.