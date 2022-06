El Delta de l'Ebre, l'aeroport del Prat o el Port de Barcelona banderes negres del litoral per a Ecologistes en Acció

Un any més, Ecologistes en Acció ha presentat les seves 48 banderes negres, els casos que considera més rellevants de contaminació i mala gestió del litoral de l’Estat. En el cas de Catalunya, l'informe de l'entitat ha denunciat sis punts: la regressió del Delta de l'Ebre per la retenció de sediments als seus embassaments, la contaminació de microplàstics a la platja de Tarragona, els projectes d'ampliació de l'aeroport del Prat o del port de Barcelona, la destrucció de les pinedes de la costa i en concret la pineda d'en Gori a Palamós, i les festes en iots a la Costa Brava.

Pel que fa al Delta de l’Ebre, Ecologistes en Acció denuncia la seva regressió per la retenció de sediments als seus embassaments i la pujada del nivell del mar com a conseqüència del canvi climàtic. Es fixa en concret en la Barra del Trabucador, que s'ha tornat a trencar durant alguns temporals que tendiran a augmentar pel canvi climàtic.



D'altra banda, també alerta que a la platja de Tarragona hi ha una concentració de contaminació de microplàstics cinc vegades superior a la mitjana dels mars del planeta. L'origen d'aquesta contaminació d'elevat impacte ambiental és de diverses fonts terrestres, incloent el complex petroquímic de la comarca, apunta l'ONG.

A la demarcació de Barcelona, les banderes negres del litoral, tant per gestió com per contaminació, tenen l'origen en les infraestructures de mobilitat: el projecte d'ampliació de l'aeroport del Prat i el Port de Barcelona. En aquest últim cas, Ecologistes en Acció assegura que el port és el cinquè amb més emissions de gasos amb efecte d'hivernacle d'Europa i que aporta entre un 9% i un 15% de la contaminació per partícules de tota la ciutat de Barcelona. En aquest sentit, posa el focus en el gran volum de creuers i de vaixells de mercaderies que hi arribin. Per tot plegat reclama de nou que no s’ampliï cap d’aquestes dues infraestructures.

A les comarques gironines, l’entitat posa la seva bandera negra a la destrucció de les pinedes litorals, i cita concretament la Pineda d'en Gori de Palamós, que ha patit ja un impacte per la construcció de dos blocs d'habitatges contra els quals SOS Costa Brava va interposar un contenciós administratiu que encara està pendent de resolució judicial.

També denuncia una nova forma de lleure que s'està estenent a les cales de la Costa Brava: les festes en iots, que suposen una greu amenaça de la qualitat ambiental de les platges i que ara mateix estan "fora de tot control i provoquen danys amb total impunitat".