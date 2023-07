7 destins per descobrir els Països Catalans aquest estiu 

Encara no tens vacances d'estiu programades i vols un destí que no et costi un ull de la cara? Vols fer una escapada aquest juliol o agost, però t'horroritzen alguns preus? Potser no hi has caigut, però visitar el territori dels Països Catalans pot ser tant o més atractiu que travessar l'Atlàntic o fer un viatge místic a l'Índia.

Per això, et proposem fins a set propostes per visitar aquest estiu. Del litoral català al valencià, passant per la muntanya i l'interior de Catalunya, l'encant de la natura de les Balears o l'essència de la Catalunya Nord. Facis tres setmanes de vacances o una escapada de cap de setmana, aquests destins et poden interessar.

La Garrotxa i el parc natural

Comencem amb una recomanació particular: trepitjar indrets autènticament volcànics. I és que us proposem visitar la Garrotxa i especialment el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, el millor exponent de paisatge volcànic de la península Ibèrica. Amb una superfície de 15.309 hectàrees (amb 28 reserves naturals amb una superfície de 1.180 ha), el seu àmbit és dins d'aquesta comarca, amb superfície d'11 municipis.

Té una quarantena de cons volcànics i més de 20 colades de laves basàltiques. L'orografia, el sòl i el clima proporcionen una variada vegetació, sovint exuberant. Alzinars, rouredes i fagedes de gran valor paisatgístic tenyeixen aquesta zona preuada. Si us decanteu per aquesta comarca catalana, us pot interessar donar un cop d'ull a aquestes sis rutes per la Zona Volcànica de la Garrotxa.



El volcà del Montsacopa. — Garrotxa Turisme

Us podeu allotjar i visitar la seva capital, Olot. Però també aprofitar per conèixer altres indrets tan espectaculars com el poble medieval de Besalú, descobrir la imatge de postal de Castellfollit de La Roca o passejar per la fageda d'en Jordà.

Begur

No deixa de ser un destí típic i tòpic, però no podem deixar de recomanar visitar la Costa Brava. Us suggerim descobrir-la des de Begur (Baix Empordà), un punt cèntric des del qual podrem acostar-nos a altres indrets d'aquest litoral tan característic i amb tant d'encant.

Enmig de pins i amb l'aroma a mar sempre present, trobem aquest poble amb aura especial. A prop hi ha grans platges com Aiguablava o la cala Illa Roja, però ens podem acostar a altes pobles i municipis d'aquesta costa, i descobrir cada dia un racó diferent, tant platges i cales com anant terra endins.

Recorrent el litoral podem anar de Tossa de Mar (La Selva) a Calella de Palafrugell (Baix Empordà), passant per Platja d'Aro o Palamós (Baix Empordà). O també acostar-nos a l'Alt Empordà per visitar Figueres i el cap de Creus, passant Roses o Cadaqués, i gaudint d'indrets idíl·lics com la Cala Montjoi.

Vall de Boí

Passem de la platja a la muntanya per proposar-vos descobrir la Vall de Boí i l'Alta Ribagorça. Des d'aquí podrem conèixer els altres dos municipis de la comarca, el Pont de Suert, que és la capital, i Vilaller. Doneu un cop d'ull a aquestes set recomanacions per descobrir l'Alta Ribagorça.

Les esglésies de Sant Climent i Santa Maria de Taüll i Sant Joan de Boí són imperdibles si apostem per aquesta visita, ja que el territori gaudeix d'un patrimoni romànic envejable, amb un dels conjunts d'esglésies més importants d'Europa d'aquest estil, i mantenint unitat d'estil arquitectònic. I que també podrem conèixer a través del Centre del Romànic de la Vall de Boí, gràcies al qual podrem gaudir de les esglésies amb les visites guiades.

Santa Eulàlia d'Erill la Vall. — Patronat Comarcal de Turisme de l'Alta Ribagorça

Caminar o fer esports pel Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, així com descobrir la tradició de les falles, també són bones propostes en aquesta zona. I evidentment gaudir de la natura en general, fent esports d'aventura o senderisme.

Perpinyà

Anem cap a la Catalunya Nord per fer parada i fonda a Perpinyà, la capital dels Pirineus Orientals, per endinsar-nos en els seus barris plens de colors i carrers amb palmeres de la bella Catalana. Podem passejar pel barri de Saint-Jean, al voltant de la catedral de Saint-Jean Baptiste, així com els seus carrers i edificis, o passar pel museu Hyacinthe Rigaud.

L'excepcional conjunt de la plaça de la Loge també és un imperdible. Podem provar la gastronomia local a Halles Vauban, caminar per l'esplanada fins al Palau de Congressos i arribar al jardí Bir-Hakeim, amb inusuals espècies i grans exemplars.

Entre el seu patrimoni arquitectònic i cultural destaca l'espectacular Palau dels Reis de Mallorca i la seva característica façana. També podrem visitar el Campo Santo, un claustre-cementiri que també és símbol del regne de Mallorca. I evidentment no ens podrem perdre el Castellet, una antiga porta de la ciutat fortificada que ara acull el museu Casa Pairal.

Rutes per Mallorca

Molts pensen directament amb les Illes Balears quan pensen amb estiu, sol i platja. Per això també us proposem visitar Mallorca, que també guarda un patrimoni cultural i històric important, una gastronomia mediterrània envejable, pobles amb molt d'encant i una natura pura.

És un lloc ideal per practicar-hi qualsevol mena d'esport, però nosaltres simplement us suggerim caminar i gaudir dels racons i camins d'aquesta illa. Es tracta d'una manera que podrem gaudir en família o amb amics d'aquest tros de terra, fugin de grans aglomeracions i aprofitant l'estiu també per fer esport i no perdre la forma.

La zona preferida pels senderistes és la serra de Tramuntana, però també hi trobarem espais naturals protegits com el parc de la Península de Llevant, amb els seus respectius itineraris senyalitzats. També hi trobarem camins de pelegrinatge que ens portaran a monestirs i ermites. Així com el primer parc de marxa nòrdica d'Espanya, ubicat a Alcúdia. Aquí podeu veure les principals rutes que hi podem fer.

L'Albufera de València

A tan sols 10 minuts de la ciutat de València trobem un espai natural envejable. El Parc Natural de l'Albufera ens permetrà desconnectar del dia a dia, passejant amb vaixell o simplement contemplant l'entorn i les postes de sol.

És també un indret ideal pels amants de la gastronomia, ja que ens permet conèixer l'origen d'alguns plats tradicionals del territori valencià. De fet, molts reivindiquen que és el lloc on es va inventar l'anomenada paella valenciana. Des del poble del Palmar podrem gaudir d'alguns dels seus plats típics com l'all-i-pebre o la llisa adobada.

Evidentment, el parc natural és un indret ideal per passejar, comptant amb fins a sis itineraris senyalitzats. Aus aquàtiques, vegetació, pesca… l'Albufera és un indret ideal per a descobrir tot i més.

Parc Natural Hoces del Cabriel

I seguim i acabem al País Valencià però ara a la frontera amb Castella-la Manxa per descobrir el Parc Natural Hoces del Cabriel, que compta amb 31.446 hectàrees. Es troba ubicat a la comarca d'Utiel-Requena, entre els termes municipals de Villargordo del Cabriel, Venta del Moro i Requena.

És el riu Cabriel (Cabriol) el que divideix les dues comarques al llarg de 50 quilòmetres. La part valenciana té la consideració de Parc Natural, mentre la ribera castellana és una Reserva Natural. Totes dues formen part de la Reserva de la Biosfera de la Vall del Cabriol, declarada per la UNESCO en 2019.

És un parc important per la seva singular flora, fauna, paisatge i característiques geològiques. Ens ofereix multitud de rutes i senderes homologades, així com diverses activitats i esports d'aventura. Des de Villargordo del Cabriel es pot arribar a les agulles dels Cuchillos i la vall de Fuenseca, i entre Vadocañas i Villatoya apareixen els diversos meandres coneguts com Les Hoces.