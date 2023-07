Descobreix l'autèntic Pirineu: 7 propostes per visitar l'Alta Ribagorça

Continuem visitant les comarques catalanes i anem cap al Pirineu per descobrir una comarca tan atípica que tan sols té tres municipis. El Pont de Suert, que és la capital, la Vall de Boí i Vilaller són les tres localitats que formen part de l'Alta Ribagorça.

Hi trobem cims elevats i valls, rius i llacs, prats i boscos, indrets ideals per a fer activitat física i esports d'aventura. Però també història, cultura i patrimoni, amb joies com el romànic. Primavera, estiu, tardor o hivern, qualsevol època es bona per descobrir la comarca que es reivindica com "l'autèntic Pirineu". Us proposem fins a 7 idees per conèixer les diverses cares de l'Alta Ribagorça.

Descobreix el romànic

Una de les joies de la corona d'aquesta comarca és el patrimoni romànic, conservant un dels conjunts d'esglésies més importants d'Europa d'aquest estil, i mantenint unitat d'estil arquitectònic. Construccions dels segles XI, XII i XIII que segueixen els models del nord d'Itàlia (romànic llombard). Destaca també els conjunts de pintura mural de les esglésies de Sant Climent i Santa Maria de Taüll i Sant Joan de Boí.

Santa Eulàlia d'Erill la Vall. — Patronat Comarcal de Turisme de l'Alta Ribagorça

Si voleu descobrir el romànic de la comarca, l'espai d'interpretació és un bon indret, on trobarem les claus per conèixer i entendre el conjunt romànic mitjançant audiovisuals i d'altres elements. El Centre del Romànic de la Vall de Boí és l'entitat encarregada de la gestió de tot aquest conjunt romànic, gràcies al qual podrem gaudir de les esglésies amb les visites guiades.



També ho podrem fer en solitari, amb les següents esglésies obertes al públic: Sant Climent de Taüll, Santa Maria de Taüll, Sant Joan de Boí, Santa Eulàlia d'Erill la Vall, Sant Feliu de Barruera, la Nativitat de Durro i Santa Maria de Cardet (només juliol i agost).

Gaudeix del parc nacional

El Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici està inclòs en la Xarxa de Parcs Nacionals de l'Estat espanyol, l'únic d'aquesta categoria a Catalunya. En les seves prop de 40.000 hectàrees es reflecteixen les característiques de l'alta muntanya. 14.119 hectàrees són estrictament al parc nacional, dividit en dos sectors: Aigüestortes a l'Alta Ribagorça, i Sant Maurici al Pallars Sobirà.

El Parc disposa de fulletons específics de cada sector amb diferents itineraris recomanats, alguns fins i tot autoguiats. També hi ha un itinerari de circumval·lació al voltant del Parc que comunica tres ports històrics com el de Vielha, el port de la Bonaigua i el port de Rus. A la zona de Boí i Senet hi ha 3 itineraris assequibles a visitants amb mobilitat reduïda o amb alguna discapacitat. I a l'hivern també s'ofereixen sortides guiades amb raquetes de neu.

Un viatge embruixat al Pirineu

La comarca també ha impulsat un joc amb 3 missions i 30 reptes, a més de diversos premis, a través de la gimcana Un viatge embruixat al Pirineu. Els tres itineraris són La vila del ponts (El Pont de Suert), Un poble ple de màgia (Vilaller) i La vall del foc i les pedres (la Vall de Boí), i ens proposen un viatge pels nuclis antics.

Tot plegat per conèixer l'Alta Ribagorça a través de la llegenda que les bruixes de Vilaller vivien als Carantos, unes escletxes de roca a la muntanya, prop d'on abans baixaven les falles la nit de Sant Joan. Quan tot el poble dormia, les bruixes dels Carantos baixaven a la plaça de Vilaller i ballaven la Bolangera. Diu la llegenda que només un home del poble les havia enxampat. Seran elles les que ens donaran els premis si les ajudem a completar els reptes i itineraris.

Viu les Falles

Des de finals de 2015, Les Festes del Foc del solstici d'estiu als Pirineus son Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat. I l'Alta Ribagorça és la comarca que compta amb més pobles fallaires dins el territori català, amb un profund arrelament i que cada vegada compta amb més participants i curiosos que gaudeixen d'aquest autèntic espectacle. Es tracta d'una tradició que fa culte al foc purificador.

Encesa de les falles. — Patronat Comarcal de Turisme de l'Alta Ribagorça

Les falles són troncs resinosos d'uns dos metres de llarg, protagonistes de les baixades de falles que arranquen des d'un lloc elevat de la muntanya, però alhora visible des del poble. Baixen fins a la localitat en filera, on es reben amb música i el so de les campanes. I acaben totes plegades en una foguera. La comarca ofereix també les rutes anomenades camins de foc, amb 10 itineraris que ens portaran fins als faros (on comença la baixada) més destacats.

Senderisme i aventura

Si parlem de natura, no podem deixar de parlar d'esports a l'aire lliure, on, a més del senderisme i la BTT, cal ressenyar els esports d'aventura. L'Alta Ribagorça té una extensa xarxa de camins que unien tots els pobles de la comarca, a través dels quals podrem gaudir des del romànic fins a la gastronomia.

Escalada, ràfting, parapent, equitació, gols, descens de barrancs, pàdel, piscina, esports nàutics i vies ferrades, són alguns dels esports d'aventura que podem fer en aquesta comarca. També cal destacar que el Centre BTT Alta Ribagorça dona a la comarca d'una xarxa de camins i senders ideals, amb 16 rutes i 4 punts de servei i autoreparació.

La pesca esportiva als seus rius

A més dels esports d'aventura, la diversitat d'espècies i escenaris fa que la pesca esportiva tingui una presència ressenyable a la comarca. Cal destacar la presència de la truita autòctona, molt apreciada a la comarca, i distingida per la seva mida i també comportament.

L'Alta Ribagorça té els rius Noguera Ribagorçana i Noguera de Tor, amb vedats de captura i solta, per a aquells que gaudeixen de la pesca més esportiva; vedats tradicionals, per als que volen assaborir una bona truita; I també vedats intensius amb exemplars de viver, amb facilitats perquè tothom en pugui gaudir. Es poden fer diferents modalitats com la pesca amb mosca, l'spinning o canya curta i l'esquer natural o canya llarga, i també la pesca des d'embarcació i des de la riba.

Tasta la carn i el producte propi

I acabem parlant de la iniciativa Carns de la Ribagorça, que va néixer amb l'objectiu de promoure carn de proximitat, de les explotacions ramaderes de vaques i ovelles de la comarca, i distribuïda des dels escorxadors del Pont de Suert i Vilaller de forma exclusiva. Asseguren que el distintiu garanteix una carn saludable i la procedència de qualitat.

Carns de la Ribagorça. — Patronat Comarcal de Turisme de l'Alta Ribagorça

Els animals s'alimenten essencialment de l'herba fresca de les pastures d'alta muntanya, al voltant del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, i a través d'un sistema de cria i engreix natural. És una "carn fresca, tendra, saludable, saborosa, i d'alta qualitat".