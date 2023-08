Descobreix la Selva des de 7 perspectives diferents

La ruta per les diverses comarques de Catalunya no s'atura: és moment de descobrir la Selva, limitada per la Garrotxa, el Gironès i el Baix Empordà al nord, pel Maresme i el Vallès Occidental al sud, per Osona a l'oest i per la mar Mediterrània a l'est. La major part de la comarca forma part de la província de Girona, a excepció del municipi de Fogars de la Selva, que s'inclou en la de Barcelona.



Es tracta d'un territori amb molts contrastos i diversitat de paisatges, ja que s'estén des del sector meridional de la Costa Brava fins a les muntanyes de Les Guilleries, amb una zona més plana al mig on es troba la capital, Santa Coloma de Farners. La comarca té un total de 26 municipis, alguns molt marcats pel turisme estranger, com Blanes, Lloret de Mar o Tossa de Mar.

Gaudeix amb l'aigua dolça i salada

Si comencem per la costa, la comarca de la Selva té un bon llistat de platges espectaculars. A l'altura de Tossa de Mar trobaràs aigües cristal·lines a la cala Bona, la cala Pola, la platja Giverola, la cala Futadera o la platja d'Es Codolar, per posar només alguns exemples. La cala de Sa Boadella, la platja de Treumal i Sa Caleta (Lloret de Mar) i la platja de Blanes també es mereixen una visita.

Pel que fa l'aigua dolça, també hi ha diverses opcions: pots refrescar-te al Gorg Negre (Riells i Viabrera) o al Gorg d'en Perxistó (Sant Feliu de Fuixalleu), seguir el curs del riu Ter i descobrir el pantà de Susqueda o passar el dia a l'estany de Sils, un espai natural molt ric en biodiversitat.

Termalisme

La comarca té una llarga tradició lligada a les aigües termals. El municipi de Caldes de Malavella acostuma a ser el més conegut per les termes romanes, els balnearis i les fonts calentes amb propietats mineromedicinals, però també pots visitar l'Hotel Balneari Termes Orion i el Centre Lúdic Termal MAGMA a Santa Coloma de Farners o l'Hotel Balneari Font Vella a Sant Hilari Sacalm.

Natura en estat pur

Per gaudir encara més dels tresors naturals de la Selva, et recomanem que visitis la Crosa de Sant Dalmai, el volcà amb el cràter més gran de tota la península (1.250 metres de diàmetre), i el Jardí Botànic de Marimutra (Blanes), un emplaçament idíl·lic damunt d'un penya-segat. Compta amb més de 4.000 espècies vegetals, la majoria exòtiques, i ofereix una panoràmica única de la costa.

Donada la ubicació de la comarca, si ets fanàtic de la muntanya també pots explorar el Parc Natural del Montseny, el massís de les Cadiretes, les cingleres del Far o el massís de les Guilleries (i pujar fins al cim de Sant Miquel de Solterra, a 1.204 metres).

Senderisme, cicloturisme i BTT

L'Associació de Turisme la Selva fa tres propostes per descobrir el paisatge. En primer lloc, a través de rutes de llarga durada com el Camí del Nord GR 83 (64,5 km), la ruta d'en Serrallonga GR 178 (55,8 km) o el Sender Mediterrani GR 92 (28,6 km). Els Grans Camins de l'Aigua uneixen diversos municipis i se separen en trams.

En segon lloc, a través de Senders Locals, que acostumen a ser més curts i accessibles i estan més propers als nuclis urbans, i, per últim, a través de rutes BTT, per als amants de la bicicleta i la natura. N'hi ha per a tots els nivells i edats.

Descobreix el patrimoni local

La Selva, també coneguda com la Terra de Castells, compta amb una gran riquesa cultural. En funció de les teves preferències, pots descobrir una perspectiva històrica diferent de la comarca. Hi ha diverses rutes pautades: "Els orígens de l'antiguitat", on exploraràs restes prehistòriques i del món antic; "El modernisme a la Selva", per visitar autèntiques viles modernistes a Caldes de Malavella o Santa Coloma de Farners; o "Els castells de la Selva", un recorregut per investigar el patrimoni fortificat.

També pots optar per la ruta "El romànic religiós", on visitaràs monestirs, ermites i esglésies d'aquest estil tan característic del nostre país; o bé l'itinerari "La Selva marítima, ruta del patrimoni pesquer", per descobrir el passat i el present lligat al món mariner.

Tasta la cuina selvatana

No pots deixar de tastar els productes gastronòmics autòctons de la zona. Els més destacats són el salsafí (un ingredient que acompanya guisats), l'avellana, la gamba vermella de Blanes, la carn de porc i els làctics. També recomanem tastar la ratafia local i la cervesa artesana, protagonista de dues fires a Vidreres i a Lloret de Mar.

Paral·lelament, també podeu participar en dos itineraris organitzats per la Federació de Comerç de la Selva: la ruta de la botifarra i la ruta més dolça, per degustar les diferents especialitats de cada poble.

Espectacles, música i diversió

Per impregnar-te de la Selva més festiva, et recomanem que participis al Lloret Outdoor Summer Festival, un esdeveniment a l'aire lliure amb actuacions de circ, propostes de cultura popular, visites guiades i molts espectacles gratuïts per a tota la família. Dura fins a finals de setembre, així que no perdis l'oportunitat!



Espectacle del Lloret Outdoor Summer Festival. — CCC Lloret

Al mateix municipi també s'organitza el Mediterranean Guitar Festival, on cada dijous a les 21h podràs gaudir d'un concert íntim de guitarra espanyola a l'església de Sant Romà de Lloret. L'última actuació s'ha programat per al 26 d'octubre.

Finalment, si t'agrada el jazz i el swing, podràs gaudir del darrer concert del cicle de música Notes d'Aigua d'Arbúcies. La cita amb Hop's Trio serà el 20 d'agost, a les 19h, al Prat Rodó.