7 propostes per endinsar-se al Garraf i descobrir-lo

Seguim amb el recorregut per les diferents comarques de Catalunya i aquesta vegada toca el Garraf, integrada per sis municipis: Canyelles, Olivella (ambdós sense platja), Cubelles, Sant Pere de Ribes, Sitges i Vilanova i la Geltrú, la capital comarcal.

El Garraf es caracteritza pel seu valor paisatgístic, tant de mar com de muntanya, així com l'oci i l'enoturisme en un enclavament estratègic al costat de l'Alt Penedès i a poca distància de Barcelona. A continuació, t'oferim set propostes per descobrir la comarca amb activitats per a tots els gustos i edats.

Tresors naturals

Visitar els parcs del Garraf, d'Olèrdola i del Foix és un must per a qualsevol que vulgui conèixer l'entorn natural de la zona. Cadascun té les seves particularitats, però tots tenen quelcom que els fa indispensables.

El parc del Garraf, d'aspecte àrid, es caracteritza pel margalló, una espècie de palmera de mida petita, i l'àguila perdicera, ocell rapinyaire en perill. El parc d'Olèrdola, per la seva part, destaca pel seu conjunt monumental amb restes ibers, romanes i medievals, mentre que el parc del Foix és conegut pel riu i el pantà homònims. L'últim diumenge de cada mes s'organitza una visita guiada gratuïta per la desembocadura i els marges del riu.

Per a enamorats del mar

Fins a 25 km de costa per banyar-se, practicar esport o, simplement, passar una bona estona sota el sol. Les platges del Garraf acostumen a ser de sorra fina, tranquil·les i amb poca profunditat, perfectes per passar un dia amb la família.

Entre totes en destaquem tres: en primer lloc, la platja de Sant Sebastià, amb 200 metres de sorra i vistes al barri antic de la vila; en segon lloc, la platja de Les Casetes del Garraf, amb una filera d'antigues barraques de pescadors amb molt encant, i, finalment, la cala de l'Home Mort, nudista, i que despunta per tenir una sorra més gruixuda.

Gaudeix de l'art i la història als museus

L'estiu és una època ideal per empapar-se de cultura. A Vilanova i la Geltrú no pots obviar el Museu del Ferrocarril de Catalunya, que acull una de les col·leccions de locomotores de vapor més importants d'Europa; el Museu Romàntic Can Papiol, una casa-museu que mostra la vida quotidiana d'una família acomodada del segle XIX, i la Biblioteca Museu Víctor Balaguer, que compta amb col·leccions de pintura, escultura, arts decoratives, arqueologia i etnografia i de monedes i medalles.

Pel que fa a Sitges, val la pena que visitis l'emblemàtic Palau Maricel i el Museu Maricel, que inclou un recorregut artístic des del segle X fins al realisme de la primera meitat del segle XX a través de les col·leccions del Dr. Jesús Pérez-Rosales; el Museu Romàntic Can Llopis, una casa-museu d'una de les nissagues més benestants de la vila, o el Museu Can Ferrat, un temple del modernisme fundat per Santiago Rusiñol.

Més patrimoni cultural

Per gaudir encara més del patrimoni del Garraf, et recomanem que visitis a la capital la Torre Blava - Espai Guinovart, un espai artístic dedicat al Mediterrani i als mariners, i l'Establiment Ibèric i Vil·la romana de Darró, un conjunt arqueològic al costat del Passeig Marítim.

Si et desplaces fins al municipi d'Olivella, és imprescindible que passegis pel Monestir Budista – Sakya Tashi ling, ubicat en un edifici d'estil modernista, el Palau Novella, i en un entorn idíl·lic al cor del parc natural del Garraf. Si vas a Cubelles, en canvi, et recomanem que facis un cop d'ull a les quatre rutes urbanes pel nucli antic, el centre històric o l'espai natural de la Desembocadura del riu Foix.

Torre Blava - Espai Guinovart. — Turisme Vilanova i la Geltrú

Senderisme i BTT

La comarca és terra de contrastos i, per descobrir-los, val la pena buscar itineraris diferents. A la pàgina Passejant pel Garraf, en funció de les teves preferències, podràs escollir una ruta a peu o amb bicicleta, de baixa, mitja o alta dificultat, així com lineal o circular.

Per posar només alguns exemples, pots començar amb una ruta entre vinyes a Sant Pere de Ribes, de 5 km de distància i 17 metres de desnivell; continuar amb l'itinerari Canyelles - Olèrdola - Puig de l'Àliga, de 13 km i 447 metres de desnivell, o bé, si t'hi veus amb forces, fer la ruta Mas de l'Artís - Embassament de Foix - Castellet, de 35 km i 663 metres de desnivell.

Enoturisme

Si ets fan del vi, aquest és el teu destí ideal. Una de les activitats estrella de la zona és el tast d'escumosos dins d'un avenc, és a dir, a l'interior del massís després de fer ràpel. És una proposta del Celler Avenc del Garraf, que també ofereix visites guiades per les seves instal·lacions i tast de vins i embotits de Km0.

Una opció ben divertida és el Winery Tour - Can Rafols per als amants de la bici de carretera. Mentre fas una ruta pel celler Can Ràfols dels Caus i les seves vinyes, una de les més singulars d'Europa, gaudiràs del bon temps i el paisatge característic de la comarca.

Altres cellers destacats són la Vega de Ribes, la Torre del Veguer, el celler Puig Batet (Sant Pere de Ribes), l'Hospital de Sant Joan Baptista (Sitges) o el celler Jaume Serra (Vilanova i la Geltrú).

Viu la festa del Garraf

El Garraf és una comarca molt viva: festes, concerts, festivals de literatura o de cinema... Aquest estiu, per exemple, podràs escoltar en directe a grups com Inadaptats, Stay Homas o Mishima en la quinzena edició d'El Tingladu, que tindrà lloc a Vilanova els propers 20, 21 i 22 de juliol; o assistir al Festival Jardins Terramar de Sitges, que arrencarà el dia 28 i tancarà portes el 9 d'agost.

A més, també s'ha programat el Cubelles Noir 2023 ―el festival de novel·la negra del Garraf―, el desè aniversari de les Barraques de Sitges i la Festa de la Verema a Cubelles, que tanca la temporada estival els primers dies de setembre.