Així pots visitar gratis 11 museus de referència a Barcelona

Barcelona té grans museus, i no tothom els coneix. Sigui per desconeixement, per mandra o pel preu de l'entrada, molts barcelonins i catalans no han visitat el patrimoni nacional.

Perquè no tingueu més excuses, us proposem 11 museus de referència de la ciutat de Barcelona als quals podem accedir de forma gratuïta.



Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC)

El Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) està ubicat al Palau Nacional de Montjuïc, i fou construït per a l'Exposició Internacional de 1929. L'any 1934 va obrir les portes com a Museu d'Art de Catalunya, i l'any 1995 ja com a Museu Nacional d'Art de Catalunya, amb un procés d'ampliació que arriba fins a l'any 2004 amb la presentació nova d'art modern.

Tots els dissabtes a partir de les 15 h, cada primer diumenge de mes i en les jornades de portes obertes l'entrada al museu és gratuïta. Això no obstant, cal reservar entrada anticipada en línia per a un millor control dels aforaments. Les persones amb reserva anticipada tindran accés preferent.

Palau Robert

Situat al capdamunt del Passeig de Gràcia, fent cantonada amb l'Avinguda Diagonal, el Palau Robert fou construït entre 1898 i 1903. Aleshores, com a residència privada de Robert Robert i Surís.

El centre cultural va obrir les portes l'any 1997 i actualment és propietat de la Generalitat de Catalunya. Hi podem veure diverses exposicions en les seves sales, totes de forma gratuïta.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) és una institució multidisciplinària, amb un programa que inclou exposicions, debats, festivals, concerts, cine, cursos, tallers, etc. Ubicat al carrer Montalegre, 5, té Barcelona i l'art urbà com a temàtiques recurrents, però també moltes mostres relacionades amb les ciències.

El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. — CCCB

Per al públic general, l'accés gratuït és els diumenges de 15.00 a 20.00 hores (aforament limitat, caldrà portar el tiquet de reserva prèvia en línia). També el Dia Internacional dels Museus, en la Nit dels Museus i les Festes de la Mercè.

CaixaForum Barcelona

El CaixaForum és present a Madrid, Sevilla, Saragossa, Palma, Girona, Lleida, Tarragona, València… i especialment també a Barcelona. Hi trobem multitud i diversitat d'exposicions, pensades per a diferents públics.

En aquest cas, no trobem una forma concreta d'accedir de forma gratuïta per al públic general. Això no obstant, tenen accés gratuït a totes les exposicions els Clients de CaixaBank, Carnet Jove Europeu o menors de 16 anys.

Museu Picasso de Barcelona

El Museu Picasso de Barcelona és el centre de referència per al coneixement dels anys de formació de Pablo Picasso. En total, 4.251 obres componen la col·lecció permanent d'un museu inaugurat el 1963, on també es reivindica el vincle de l'artista amb Barcelona.

Els dijous a la tarda a partir de les 16 h i el primer diumenge de cada mes l'accés és gratuït per al públic general. També en les jornades de portes obertes: 12 i 13 de febrer, 18 de maig i 24 de setembre. En l'horari gratuït, es recomana reservar entrada de forma anticipada

Museu Marítim de Barcelona

El Museu Marítim de Barcelona és un espai per a la interpretació i difusió de la cultura marítima catalana de forma innovadora, participativa i pròxima a la societat i al territori, segons detalla al seu lloc web, mitjançant la recerca, conservació i salvaguarda del patrimoni. Vol ser una institució de referència de la cultura marítima mediterrània, oberta i accessible a tota la societat, i cooperativa amb les persones i les organitzacions.

El Museu Marítim de Barcelona se centra en la interpretació i difusió de la cultura marítima catalana. — Museu Marítim

Es troba ubicat a l'avinguda de les Drassanes, a l'edifici de les Drassanes Reials de Barcelona. Tots els diumenges, a partir de les 15 h, l'entrada al Museu Marítim de Barcelona és gratuïta. A més, l'entrada a les exposicions del vestíbul i a l'Espai Mirador és gratuïta.

Arts Santa Mònica

El Santa Mònica és un centre interdisciplinari d'arts dedicat a impulsar la creació contemporània. El seu objectiu és servir com a plataforma de difusió de la creativitat contemporània a Catalunya i com a espai de reflexió per promoure el debat i generar idees sobre els conceptes que envolten la creació artística i la seva relació amb el públic, segons detalla al seu lloc web.

Ubicat a la Rambla i propietat de la Generalitat, la seva entrada és totalment lliure. També hi ha visites comentades gratuïtes a les exposicions en curs, els diumenges a les 12 hores. Les "visites mutants" són els dissabtes a les 12 h.

Museu del Disseny de Barcelona

El Museu del Disseny de Barcelona és el museu de les arts de l'objecte i del disseny, producte de la integració de les col·leccions del Museu de les Arts Decoratives, el Museu de Ceràmica, el Museu Tèxtil i d'Indumentària i el Gabinet de les Arts Gràfiques de la ciutat. Conserva més de 70.000 objectes que tradicionalment s'han classificat sota la denominació d'arts decoratives o arts aplicades i que abracen des del segle IV aC fins a l'actualitat.

El Museu del Disseny de Barcelona és el museu de les arts de l'objecte i del disseny. — El Museu del Disseny

L'entrada al Museu del Disseny de Barcelona és gratuïta els diumenges a la tarda, de 15 a 20 h, i cada primer diumenge de mes. També en les jornades de portes obertes: 12 de febrer (Santa Eulàlia) i 24 de setembre (Mare de Déu de la Mercè).

Museu d'Historia de Barcelona (MUHBA)

Inaugurat l'any 1943, actualment el Museu d'Història de Barcelona (MUHBA) conserva, estudia, documenta, divulga i exposa el patrimoni històric i la història de Barcelona des dels seus orígens fins als nostres dies. Depèn de l'Ajuntament de Barcelona i agrupa diversos centres patrimonials rellevants per a la història de la ciutat, distribuïts pels barris i districtes. Té la seu central a la Casa Padellàs, al barri Gòtic.

Si volem accedir de forma gratuïta al Museu d'Historia de Barcelona, ho podem fer durant els primers diumenges de cada mes. També la resta de diumenges, a partir de les 15 hores.

Museu d'Arqueologia de Catalunya (MAC)

El Museu d'Arqueologia de Catalunya (MAC) conserva i exposa la col·lecció arqueològica més important de Catalunya, segons detalla al seu lloc web. Per això, és una destinació museística i patrimonial imprescindible per conèixer l'arqueologia, la història i l'art antic de l'actual territori català.

Integra cinc grans equipaments museístics: el Museu d'Arqueologia de Catalunya a Barcelona és seu central de la institució. Ubicat al Passeig de Santa Madrona, el MAC Barcelona té entrada gratuïta per al públic general el primer diumenge de mes. I també en les jornades de portes obertes: Santa Eulàlia (12 de febrer), el 23 d'abril (Sant Jordi), el 18 de maig (Dia Internacional dels Museus), l'onze de setembre (Diada Nacional de Catalunya) i el 24 de setembre (Mare de Déu de la Mercè).

Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA)

El Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA) busca el gaudi dels visitants i l'interès per l'art i la cultura contemporània des d'una voluntat i incidència transformadora de les persones i la societat. És un dels museus més icònics, ubicat a la plaça dels Àngels de la ciutat.

L'entrada a les exposicions del Centre d'Estudis i Documentació MACBA (CED) i de la Capella MACBA és gratuïta, i l'accés al MACBA Store és lliure.

Pel que fa al mateix museu, per al públic general és gratuïta l'entrada tots els dissabtes, a partir de les 16:00 h. També el 12 de febrer (Santa Eulàlia), 2 i 3 d'abril (Món llibre), el 14 de maig (Nit dels Museus), el 18 de maig (Dia dels Museus) i el 24 de setembre (La Mercè).