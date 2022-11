Els bars centenaris de Barcelona, llocs de peregrinació assequibles

La moda vintage s'estén a tots els sectors, amb més o menys honestedat: la moda i els accessoris, el disseny, els mobles, els llibres… Hi ha una tendència a tornar a allò de tota la vida. També a la restauració, i més si comptem que en aquests temples gastronòmics l'autenticitat està garantida.

S'anomena vintage a tot allò que encara no pot titllar-se d'antiguitat, però que com els bons vins, es considera que s'han millorat o s'han revalorat amb el temps. Això és exactament el que ha succeït amb alguns establiments de Barcelona que ja formen part de la memòria col·lectiva dels veïns: es tracta de bars i restaurants que han depassat els 100 anys des que van néixer a la ciutat comtal.

Aquests es nodreixen, d'una banda, d'una clientela fidel i regular, i d'altra, dels visitants esporàdics que arriben per admirar aquests llocs de peregrinació. Repassem els bars i restaurants admirats per la seva veterania.

Bar Marsella

El Bar Marsella ha presenciat 200 anys d'història, des que obrí el 1820. Diuen que la taverna ha vist passar personalitats com ara Hemingway o Picasso, que abusaven de l'absenta en aquest local de taules de marbre on sembla que el temps s'hagi aturat per sempre.



Casa Almirall

El cor del barri del Raval amaga el segon bar més antic de Barcelona. Fundat el 1860, al número 33 del carrer de Joaquim Costa encara s'evoca aquest aire modernista, tranquil i bohemi del segle XIX. Una mampara separa dos espais de diferents èpoques: un que preserva la decoració original, i l'altre, transformat arran una adaptació el 1977.



Can Culleretes

Vet aquí el restaurant més antic de Barcelona, i també de Catalunya, segons el Llibre Guinness dels Rècords. La seva inauguració data de 1786, el que el posiciona en segon lloc en el pòdium dels restaurants més antics de l'Estat. El trobareu a tocar de la Rambla, entre els carrers Ferran i Boqueria, al carrer Quintana.



Granja M. Viader

Des que va veure la llum el 1870 en un dels estrets carrerons de l'antiga Barcelona emmurallada, aquesta singular granja d'estil clàssic s’ha convertit en una de les cafeteries més emblemàtiques de la història de la capital catalana. Originalment, una lleteria, Granja M. Viader és l'indret on va néixer el Cacaolat i on es va menjar nata, crema catalana, xocolata desfeta i xurros a palades.