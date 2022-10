Les terrasses d'Enric Granados tancaran una hora abans a partir d'aquest cap de setmana 

Les terrasses del carrer Enric Granados de Barcelona tancaran una hora abans a partir d'aquest cap de setmana. Així ho ha anunciat en roda de premsa el regidor del districte de l'Eixample, Pau Gonzàlez, que ha explicat que l'objectiu d'aquest canvi és garantir el descans veïnal. La mesura, que l'Ajuntament de Barcelona havia anunciat a l'estiu, arriba l'endemà que la Xarxa Veïnal contra el Soroll centrés la seva protesta a les molèsties que provocaven els establiments d'aquest punt de l'Eixample.

A partir d'ara, els divendres i dissabtes i vigílies de festius, els 82 bars i restaurants d'Enric Granado hauran de retirar les taules i cadires de les seves terrasses a les dotze de la nit, i del diumenge al dijous ho hauran de fer una hora abans, a les onze. Gonzàlez ha destacat que és una mesura necessària per "recuperar l'equilibri". Actualment, tal com ha apuntat el regidor, el carrer té gairebé tantes cadires de bar autoritzades (1.324) com veïns empadronats (1.600).



El mateix horari s'aplicarà a partir d'aquest dijous a les terrasses dels bars i restaurants de les places del Sol i Revolució. No obstant, a Gràcia els horaris no seran iguals tot l'any. Entre abril i octubre (els dos inclosos), hauran de tancar entre setmana a les 23:00 hores i a les 24:00 hores els divendres, dissabtes i vigílies de festiu.

De moment, entra en vigor la reducció d'una hora al dia, però l'Ajuntament ja ha advertit que farà una avaluació "permanent" de la mesura per veure si es nota el seu efecte o si cal fer un pas més enllà. El regidor ha apuntat que per llei encara podrien escurçar una hora més l'horari. En aquest sentit, González ha demanat als locals "responsabilitat" amb el compliment de la nova mesura.

Dos de cada deu expedients són a Enric Granados

El carrer Enric Granados concentra un 21% dels expedients oberts a terrasses per incompliments a tot el districte de l'Eixample, segons dades facilitades pel regidor durant la roda de premsa. En total, des d'inicis d'any s'han obert uns 700 expedients al districte, dels quals 92 a Enric Granados. La xifra d'expedients en aquest carrer, però, ascendeix fins a gairebé 150 si també se sumen els iniciats per incompliments als locals. En el cas particular de les terrasses les infraccions més habituals són l'incompliment horari i la sobreocupació de taules.

El nou horari de les terrasses de bar i restaurants d'Enric Granados i Gràcia ha posat en peu de guerra al Gremi de Restauradors de Barcelona, que ja ha anunciat que portarà qualsevol retallada als tribunals. El regidor considera que el gremi s'equivoca en situar "una falsa dicotomia entre terrasses i ciutat morta i trista". En aquest sentit, ha reiterat que el consistori defensarà la salut i el dret al descans veïnal, si bé cal fer "complementària" la restauració amb la resta de comerç i vida veïnal.

Per la seva banda, l'alcaldessa Ada Colau ha manifestat aquest dijous que Barcelona ha "liderat" el suport al Gremi de Restauració des de l'esclat de la pandèmia i ha indicat que aquest suport és "indiscutible". Colau ha replicat així al Gremi i ha fet un advertiment: "Estem a favor de la restauració, li hem donat suport i li continuarem donant suport, però no serà a costa del descans dels veïns".