El Govern prohibirà fumar en espais com les entrades de les escoles, parades d'autobús o terrasses

El Departament de Salut està preparant una llei que declararà espais lliures de fum les entrades d'escoles, les parades d'autobús o les terrasses d'establiments, entre d'altres. Així ho ha explicat el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, a TV3, on ha concretat que estan acabant de redactar la norma, que el Govern podria presentar-la "en les properes setmanes" i que després haurà de seguir el tràmit parlamentari.

Des del 2017 la xifra de fumadors es manté al voltant del 24% de catalans

D'altra banda, a partir del gener s'oferirà gratuïtament el tractament substitutiu de la nicotina a les persones amb rendes més baixes de 18.000 euros. Salut calcula que s'hi podrien beneficiar unes 600.000 persones que fumen i que es troben en aquest llindar.

Argimon ha reconegut que la reducció de persones fumadores es va aturar el 2017 i des de llavors es manté estable la xifra d'aproximadament un 24% de fumadors. Ha afegit que sempre que s'ha impulsat alguna normativa que declara espais lliures de fum més gent ha deixat de fumar i per aquest motiu la conselleria treballa en una de nova.

El conseller ha explicat que aquesta és una llei que pot tirar endavant Catalunya i que ho farà. Ha reconegut que hi ha d'haver un "període de transició" perquè es pugui acceptar aquesta nova realitat però ha recordat que abans es fumava en llocs com restaurants i ara seria impensable.



D'altra banda, ha detallat que els tractaments per deixar de fumar basats en substituts de la nicotina costen uns 300 euros. Amb la seva gratuïtat es volen eliminar les traves econòmiques per a les persones amb menys recursos.



Quarta dosi de la vacuna de la Covid, a partir de dilluns

Pel que fa a la situació de la Covid, el conseller ha augurat que hi haurà un increment de la infecció en les properes setmanes però ha confiat que amb una "dissociació" entre infecció i gravetat. Així, ha esperat que no hi hagi molta repercussió en aquesta gravetat i que es doni una situació com la de la primavera.

Es començarà per les persones que viuen en residències

Dilluns començarà la vacunació amb la quarta dosi per a les persones que viuen en residències, a les que es vacunarà simultàniament de Covid i de grip. També es farà, però a través dels CAP, a les majors de 80 anys i la previsió és obrir "en les setmanes vinents" als majors de 60 anys.



Argimon ha explicat també que està pujant molt la variant BA4.6 i suposa ja fins a un 17% dels casos, per la qual cosa s'està començant a "imposar". Tot i això, ha apuntat que no sembla aportar més gravetat que les anteriors, tot i que sí més escapament vacunal.