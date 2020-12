Barcelona farà permanents les terrasses guanyades sobre calçada i anul·la 4.100 places d'aparcament

L'Ajuntament de Barcelona farà permanents les terrasses guanyades sobre calçada sempre que els restauradors compleixin una condició. La mesura ha suposat ocupar 23.172 metres quadrats d'asfalt, el que suposa unes 4.100 places d'aparcament que ha calgut anul·lar, així com àrees de càrrega i descàrrega. El consistori està treballant amb empreses, arquitectes i dissenyadors per crear un nou model homogeni que els restauradors podran implementar a partir del primer trimestre de 2021. Implementar aquest nou model serà la condició per mantenir la llicència el 2022.

De forma paral·lela, el consistori ha autoritzat un total de 3.129 bars i restaurants a crear una terrassa a l'exterior o a ampliar-ne la ja existent, el que implica el 74% de les sol·licituds rebudes. És una mesura establerta per reduïr l'impacte que ha patit el sector a causa de les restriccions per evitar la propagació del coronavirus. El govern municipal ha acordat mantenir aquestes llicències al llarg del 2021, així com les bonificacions ja aprovades per reduir la despesa associada a la seva activitat.

Segons el balanç que han presentat aquest dimarts els tinents d'alcaldia Jaume Collboni i Janet Sanz, l'ampliació de terrasses o la creació de noves es va poder començar a demanar al maig, amb la reactivació de l'activitat i en el tram final de l'estat d'alarma. Des de llavors, l'Ajuntament ha rebut 6.731 sol·licituds, 4.203 resoltes i, finalment, 3.129 aprovades. D'aquestes, 2.167 corresponen a ampliacions de terrasses ja existents, mentre que 962 són noves. Això ha permès crear 8.627 taules i 33.398 cadires noves.



La mesura, a més, ve acompanyada d'una pròrroga dels terminis, que previsiblement havia d'acabar aquest any. "Per afavorir l’activitat i donar flexibilitat, hem acordat amb el Gremi de Restauració una pròrroga en la mesura d'ampliació de les terrasses fins el 31 de desembre de 2021", ha anunciat el primer tinent d'alcaldia de Barcelona, Jaume Collboni.



Aquestes terrasses, tant les ampliades com les noves, s'ubiquen a la via pública, ocupant voreres i en alguns casos calçada. En el primer cas, es tracta de 1.790 llicències del total, mentre que 1.299 s'han ubicat a la calçada i 40 ocupant vorera i calçada.

Crear un model homogeni

Les ampliacions han fet que alguns restauradors hagin afilat l'enginy per crear nous espais, sumats a la instal·lació de murs de formigó d'obra per part de l'Ajuntament. Aquesta situació, però, es vol revertir amb una imatge homogeneïtzada de les terrasses que es començarà a implementar durant el primer trimestre de 2021.



Per aquest motiu, es treballa per dissenyar un model utilitzant fusta, formigó i plàstic reciclat per integrar les terrasses amb la vorera, a la vegada que fer-les segures. El consistori obrirà una convocatòria perquè empreses del sector facin les seves propostes.

"A través de les escoles d'arquitectura i disseny volem arribar a una proposta perquè a baix cost puguem millorar l'estètica de les terrasses", detalla la segona tinenta d'alcaldia de Barcelona, Janet Sanz. El plantejament es que l'adopció del model final sigui una condició per a renovar les llicències de cara al 2022.