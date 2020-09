El Govern espanyol pacta amb Madrid aplicar les mateixes restriccions a les grans ciutats de l'Estat

La reunió d'aquest dimarts entre el Ministeri de Sanitat i la Comunitat Madrid ha acabat amb un "principi d'acord". Segons fonts coneixedores de les converses, s'ha establert que hi haurà un "criteri homogeni" per aplicar restriccions en tots els municipis de l'Estat espanyol que tinguin més de 100.000 habitants. Aquest acostament de postures ha de ratificar-se aquest dimecres en el Consell Interterritorial. A Catalunya podria afectar a Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat, Terrassa, Badalona, Sabadell, Lleida, Tarragona, Mataró, Santa Coloma de Gramanet, Reus i Girona, sempre que estiguin en el ratio establert de 500 contagis per cada 100.000 habitants.

El ministre de Sanitat ha explicat aquesta tarda en roda de premsa que defensarà que s'aprovi aquesta mesura "coordinada de salut pública" en les reunions que se celebraran al llarg d'aquest dimecres amb les comunitats autònomes. La proposta consisteix en que s'apliquin mesures de limitació de mobilitat i de contactes socials i de reducció d'aforaments i horaris si es donen tres condicions: una incidència de 500 casos per cada 100.000 habitants en els últims 14 dies, una positivitat en les PCR superior al 10% i ocupació de les UCI superior al 35%. Aquests criteris no s'aplicarien en els municipis de menys de 100.000 habitants i serien les comunitats autònomes les que continuarien prenent decisions sobre les mesures que aplicar en ells.



Vergés considera que s'ha actuat "tard" a Madrid

Vergés: "És la seva manera de disfressar un pacte que han fet perquè a Madrid no volien que se'ls assenyalés només a ells"

La consellera de Salut, Alba Vergés, en declaracions a Rac1, ha estat molt crítica amb l'anunci d'Illa, que l'ha fet abans de les reunions tècniques i del Consell Interterritorial que anaven a tenir lloc aquest dimecres al matí. "El joc polític que ha fet molt mal a la ciutadania, en primer lloc a la ciutadania de Madrid, i després a l’afectació d'altres territoris", ha denunciat. "És la seva manera de disfressar un pacte que han fet perquè a Madrid no volia que se'ls assenyalés només a ells", ha criticat.



Tot i la crítica, Vergés ha assegurat la conselleria de Salut votarà a favor de les mesures al Consell Interterritorial. "Ja era hora que s'actués a Madrid", ha etzibat, i ha explicat que fa dies que des de la Generalitat estan "apretant" perquè es prenguin mesures a la Comunitat de Madrid. "La situació és molt complicada i no volem que afecti Catalunya", ha apuntat.

Respecte a les mesures, Vergés considera que, si a Catalunya s'hagués arribat a aquestes xifres s'hauria actuat "molt abans". Els únics territoris que ara mateix podrien estar afectats, apunta la consellera, serien Girona i Salt, però ha recordat que ja s'han dut a terme les limitacions socials i de mobilitat necessàries per evitar l'extensió del virus.

L'alarmant situació de la Comunitat de Madrid

La situació de la Comunitat de Madrid és molt preocupant ja que lidera tots els llindars: té una incidència acumulada en tota la regió de 784, una positivitat del 20% i una ocupació en les UCI del 41%. Per tant, s'espera que Madrid capital sigui la primera ciutat afectada per aquesta nova mesura. La resta de municipis amb més de 100.000 habitants es donarà a conèixer al llarg del dimecres.



A més, segons fonts oficials de la Comunitat de Madrid, totes dues administracions s'han emplaçat "a continuar negociant els criteris tècnics per a establir a l'hora de prendre mesures de restricció de mobilitat i activitat davant l'evolució del coronavirus". També informen que transmetran en el Consell Interterritorial la proposta d'un criteri únic, que es realitzin PCR d'origen per a major seguretat en l'Aeroport Adolfo Suárez-Madrid Barajas, així com un reforç en la RENFE i AVE.

La reunió del Grup COVID-19 celebrada aquest dimarts en la seu de la Comunitat de Madrid ha durat prop de dues hores. Han assistit el vicepresident, conseller d'Esports, Transparència i portaveu de la Comunitat de Madrid, Ignacio Aguado; el conseller de Sanitat, Enrique Ruiz Escudero, i els ministres de Sanitat i de Política Territorial i Funció Pública, Salvador Illa i Carolina Darias.