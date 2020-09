La CGT convoca vaga a l'educació el 9 i el 15 d'octubre per demanar la reducció de ràtios

Primera convocatòria de vaga de docents davant la situació educativa per la pandèmia. La CGT i l'ASPEPC criden a aturar les classes els dies 9 i 15 d'octubre, ja que consideren que el Departament d'Educació no està protegint el professorat de la transmissió del virus. Demanen la contractació de més docents i més personal de suport per reduir les ràtios d'alumnes i critiquen l'organització per grups bombolla, que afirmen que no es poden mantenir a la pràctica: "El Departament ha ignorat conscientment l'existència de la Covid en la confecció de les plantilles per tal d'estalviar-se contractacions amb vacant de tot el curs", resa el comunicat difós per la CGT.

Segons els sindicats convocats, els docents estan en contacte amb moltes classes de ràtios al voltant dels 20 alumnes a primària i entre els 20 i els 30 a secundària. El problema és que el plantejament inicial dels grups de convivència, que suggerien que els professors estiguessin en contacte amb el mínim de grups possible, no es compleix de facto. Això fa que els docents estiguin en contacte amb nombrosos grups de desenes d'estudiants i que no puguin complir les distàncies de seguretat ni entre els estudiants ni amb ells.



Els sindicats demanen una reducció de les ràtios de primària fins a arribar a tenir entre 10 i 15 alumnes per classe i 20 alumnes per a secundària. En el cas de les escoles bressol, demanen 5 per lactants, 9 per caminants i 15 per grans.

A més, la CGT i l'ASPEPC demanen que el Departament posi a disposició dels professors equips de protecció individual mitjançant la compra de mascaretes FFP2 i que assumeixin les proves PCR per als treballadors que actualment no estan assumint: "A Catalunya no s'han fet PCR al professorat, possiblement per no haver de fer totes les contractacions addicionals que calguessin per substituir els positius". També demanen que garanteixin la substitució de treballadors vulnerables, ja que denuncien que no s'estan acceptant les baixes de tots els professors amb patologies de risc tal com ja han denunciat a aquest diari: "A dia d'avui, s'obliga a anar als centres a persones vulnerables mentrestant altres treballadores segueixen a l'atur esperant un nomenament". Els sindicats afegeixen a les seves demandes la necessitat de contractar més personal de neteja i més personal sanitari als centres, així com blindar el permís retribuït en cas que un fill o filla estigui de quarantena o sigui un contacte.

La USTEC no descarta "convocar més endavant"

De moment, el sindicat majoritari en l'àmbit educatiu, la USTEC·STEs (IAC), no se suma a la vaga "tot i que no descarta convocar més endavant": "Compartim l'anàlisi i els objectius, les ràtios actuals i l'organització per fràgils bombolles no fan de l'escola un entorn segur i és probable que això acabi amb un nou confinament", expliquen fonts del sindicat a aquest diari. De moment, la USTEC veu "precipitat" convocar-la aquest octubre: "Esperem veure com evoluciona el retorn a l'escola durant les pròximes setmanes".