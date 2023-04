Sis propostes per gaudir de Collserola corrent: rutes fàcils, moderades i difícils

El Parc Natural de Collserola i la serra de Collserola en general són un indret ideal per a realitzar tota mena d'activitats a l'aire lliure. Les seves 11.000 hectàrees entre els rius Besòs i Llobregat, entre la ciutat de Barcelona i la depressió del Vallès, ofereixen opcions per a tots els gustos i colors.

Amb diversos pics i turons, el seu punt àlgid s'ubica als 516,2 metres d'altitud, on trobem el cim del Tibidabo. La serra és una zona ideal per practicar activitat física com anar amb bicicleta o simplement passejar, però també córrer, fer running o trail running (que cadascú li digui com vulgui).

Per això, us proposem un total de sis rutes per fer corrent per la serra de Collserola. N'hem escollit tres del portal Wikiloc, les millors en funció del TrailRank atribuït, i tres més de komoot, d'acord amb el rànquing que ofereix el lloc web en aquest indret.



Fins a la torre de Collserola

Arranquem amb aquesta ruta circular amb inici a la plaça Mireia de la ciutat de Barcelona i que puja fins a la torre de Collserola. De dificultat moderada, l'itinerari supera un total de 182 metres de desnivell per després tornar al lloc d'origen, a través d'un total d'11,39 km, segons indica Wikiloc.

Powered by Wikiloc

Segons indica l'autor, la ruta avança fins al turó d'en Corts i la plaça de Vallvidrera. Puja les escales i segueix el carrer, fins a trobar el camí de Vallvidrera al Tibidabo. S'arriba al turó de Mont a través d'una pista amb un pendent ressenyable, per després envoltar la torre de Collserola, i acabar sortint per la carretera del Tibidabo. El descens es fa a través també de la carretera de les Aigües, des d'on se segueix a l'oest per tornar al punt de partida.



Sant Pere Màrtir, Santa Creu d'Olorda i Santa Maria

En aquest cas la distància ja és de 20,4 km i el desnivell puja fins als 730 metres, trobant-nos així davant una ruta difícil. Segons recull el lloc web komoot, es pot fer en 2:42 hores, si mantenim una mitjana de 7,5 km/h. S'inicia a l'aparcament de Can Caralleu de Barcelona, al costat de la rotonda.

Parc del Castell de l'Oreneta. — Ajuntament de Barcelona

La ruta puja inicialment pel Parc del Castell de l'Oreneta fins a l'antena de Sant Pere Màrtir, per després baixar pel mirador dels Xiprers abans de tornar a pujar. La segona ascensió important la trobarem fins a Santa Creu d'Olorda, per després fer un tram de puja-i-baixa constant fins a la darrera ascensió de la ruta. Aquesta ens portarà fins a Santa Maria de Collserola, a partir d'on el recorregut girarà en direcció Barcelona, per acabar amb un prolongat descens fins al punt d'inici.



Anada i tornada d'Horta al Turó de Magarola

Seguim amb una ruta circular de Wikiloc, que en realitat és pràcticament una anada i tornada, en aquesta ocasió de dificultat fàcil. El cim que marca el final és el turó de la Magarola, per bé que arribarem a peus del Turó de Sant Cebrià. El desnivell de 392 metres se supera al llarg dels 11,24 km que contempla la ruta.

Powered by Wikiloc

Sortim d'enmig del barri d'Horta, deixant enrere el nucli urbà barceloní per pujar fins al mirador del Forat del Vent. Després segueix el camí de les Aigües -tot i desviar-se en algun moment- per finalment superar el turó de Valldaura i el turó de Magarola, i acostar-se també al de Sant Cebrià. Des d'allà el recorregut torna al punt d'inici amb ben poques variacions respecte de l'anada.



Ruta curta des del Tibidabo

Aquesta ruta també requereix bona forma física, essent de dificultat moderada. La distància és curta i transcorre en general per pistes pavimentades. Una ruta circular que supera els 200 metres de desnivell positiu al llarg dels 4,83 km d'itinerari, que es poden fer en menys d'uns 40 minuts, segons indica l'autor a komoot.



Vista al cim del Tibidabo. — Robert Peña/Arxiu del Parc

El seu inici es el mateix Tibidabo, en concret, a l'estació de bus de la Colònia Tibidabo. El recorregut circular es ben senzill: surt en direcció a la Font de la Budellera, per després passar prop del turó d'en Ferrer i per sota el turó dels Mussos. Finiquitat aquest descens, torna a pujar fins a la Font del Canet i acaba novament al Tibidabo.

De la plaça de Mireia fins al Mas Sauró

Tornem a Wikiloc per descobrir aquesta ruta de dificultat alta, que no és circular. Segons indica l'autor, són 8,97 km a un desnivell positiu de prop de 300 metres, amb corriols i pista.

Powered by Wikiloc

Després d'uns quilòmetres inicials que tendeixen a baixar, pujarem fins al coll de Can Cuiàs, des d'on realment començarem una ruta circular. Passem per la font de Can Llevallol per baixar i pujar després fins al Mas Sauró. La ruta es recull superat aquest indret, per passar posteriorment sota el turó de Llevallol i retrobar el coll de Can Cuiàs, des d'on tornarem per on hem vingut en direcció el nucli urbà de Barcelona.

Des de la falda de Collserola

I acabem amb una altra ruta difícil a komoot, que transcorre en bona mesura a la falda de la muntanya, però que, tanmateix, circula per un entorn agradable i ens regalarà unes bones vistes. De dificultat alta, suma un total de 10,6 km i un desnivell de 260 metres, que es poden completar amb 1:15 hores, segons l'autor.

Els jardins de Can Sentmenat. — Ajuntament de Barcelona

Arrancarem al peu del funicular. Després d'un petit descens, farem ja el tram més dur de pujada, passant pels Jardins de Can Sentmenat. La ruta transcorre a partir d'aleshores per un puja-i-baixa lleuger que ens portarà fins al mirador dels Xiprers i la plaça Mireia, per acabar tornant pel mateix camí fins al final, per tancar el recorregut al peu del funicular.