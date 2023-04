6 racons desconeguts del Barcelonès fora de la capital catalana

El Barcelonès és la comarca més poblada de Catalunya, i no per la seva extensió, sinó perquè concentra cinc de les ciutats més denses de Catalunya: la capital, Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat, Badalona, Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià de Besòs. La majoria tenen platja i muntanya, museus plens d'art i patrimoni històric, restes arqueològiques, paratges naturals, castells i jardins per perdre's una tarda.

Tot i ser una de les comarques més petites de Catalunya, encara amaga racons desconeguts i poc massificats. Et recomanem 6 indrets del Barcelonès fora de la capital que potser no coneixes i que no et deixaran indiferent.

Els ibers del Puig Castellar

Sabies que Santa Coloma de Gramenet té un poblat ibèric? Es troba a la Serralada de Marina, situat en un turó de 303 metres sobre el mar, el que permet gaudir d'unes vistes panoràmiques úniques que van des del Vallès fins a la desembocadura del Besòs.

Poblat ibèric de Santa Coloma de Gramenet. — Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

Els ibers que van ocupar aquest indret eren laietans i van viure-hi aproximadament des del segle VI aC fins a l'inici del segle II aC. És ideal per a una escapada didàctica en família, on els petits de casa podran aprendre història de forma experiencial. Cada cap de setmana s'organitzen visites guiades al poblat ibèric del Puig Castellar.

El jardí històric de Can Solei i Ca l'Arnús

Si t'agrada perdre't per jardins urbans, el Parc de Can Solei i Ca l'Arnús, a Badalona, són ideals. La seva riquesa natural i el disseny propi del romanticisme el fan únic, amb camins, escultures, glorietes, fonts, parcs, zones amb cascades... Entre els dos, ocupen fins a 11 hectàrees i s'hi pot arribar en metro, baixant a la parada Badalona Pompeu Fabra.

El jardí històric de Can Solei i Ca l'Arnús. — Ajuntament de Badalona

Enmig d'arbres de grans dimensions, s'alcen el castell del llac, la torre de l'aigua i la torre del rellotge. Hi ha palmeres, eucaliptus, pins, margallons, còculs, plàtans, casuarines, bellaombres, xiprers, etc. Actualment, el jardí de Can Solei i Ca l'Arnús són dos dels parcs amb major interès de Badalona, tant pels seus valors naturals, com ambientals, artístics, històrics i socials.



Parc de la Serralada de Marina

El Parc de la Serralada de Marina comprèn la zona sud de l'anomenada Serra de Marina, entre Sant Mateu-Céllecs i Santa Coloma de Gramenet. Comprèn una superfície de 4.000 hectàrees i es troba entre el riu Besòs i el coll de can Bordoi, entre Alella i Santa Coloma de Gramenet. Hi ha desenes d'itineraris que es poden fer a peu, en bici o caminant.

El Monestir de Sant Jeroni de la Murtra és un dels llocs d'interès més destacats de la serralada, però també trobem l'Ermita Sant Onofre i l'Ermita de Sant Climent.

Sant Jeroni de la Murtra

El monestir de Sant Jeroni de la Murtra. — Cedida

Al bell mig de la vall de Betlem trobem Sant Jeroni de la Murtra, a Badalona, un monestir del gòtic tardà edificat sobre l'antiga casa de la Murtra. Fundat per un mercader, probablement, va ser lloc d'estada de Colom i els Reis Catòlics. Després d'un incendi, va ser adquirit per Francesca Güell, filla dels comtes de Güell, que el va convertir en un centre de reflexió i silenci. Els dissabtes obre de 10:00 a 13:00 hores i els diumenges de 10:30 h a 11:45 hores.

Al voltant d'aquest indret hi ha desenes de rutes per fer senderisme pel parc de la Serralada de Marina.









Collserola, el gran pulmó verd de la comarca

Sens dubte la serra de Collserola és el gran pulmó verd del Barcelonès. És un dels parcs metropolitans més grans del món. Al llarg de 8.259 hectàrees, trobem desenes de paratges naturals per aturar-s'hi i gaudir de la naturalesa. Un d'aquests indrets és el pantà de Vallvidrera, on és possible accedir-hi amb metro (Baixador de Vallvidrera o Peu del Funicular en són bones opcions) o amb cotxe fins al pàrquing de la zona.

El recorregut fins al pantà és molt senzill, ideal per anar-hi amb nens. Un cop allà, es pot entrar a la casa del guarda, a l'interior de la qual hi ha una exposició sobre el pantà i la seva importància mediambiental.



Les termes romanes de Badalona

Si no vols sortir de la ciutat, et recomanem visitar les termes romades de Badalona, un espai d'uns de 3.400 metres que permet descobrir in situ la ciutat romana de Baetulo. La visita s'inicia a les termes de la ciutat, del primer quart del segle I aC, que conserven la totalitat de les estances que formaven el conjunt: la palestra, el frigidarium, el tepidarium i el caldarium.

6-4-2023 Beatulo. — Museu de Badalona

La visita segueix sota l'actual plaça de Font i Cussó, zona que es trobava a l'entorn del fòrum de la ciutat romana. S'hi poden observar restes d'edificis d'habitatges amb botigues a la planta baixa, seguint la direcció d'un carrer menor, del qual s'ha conservat la claveguera. Es veuen també restes d'altres edificacions d'època romana tardana, com una estança, un mausoleu o un dipòsit d'aigua.