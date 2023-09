Ruta gastronòmica pels plats i productes autòctons del Camp de Tarragona

Acabem la nostra particular ruta gastronòmica per Catalunya visitant la vegueria del Camp de Tarragona. Tarragonès, Alt Camp, Baix Camp, Conca de Barberà i Priorat són comarques tant riques com diverses, que també tenen plats propis i productes autòctons que mereixen una visita gastronòmica.

La calçotada i els calçots, el romesco i les coques són alguns dels plats que ens venen al cap. Però també altres elaboracions com el menjablanc o menjar blanc, la coca de cireres, l'avellana o el vermut de Reus. I les vinyes i els vins que produeixen a bona part de les seves comarques.

Tarragonès

Més enllà de calçots i calçotades, la salsa romesco té múltiples aplicacions al Tarragonès i a les comarques del seu entorn, sigui en una amanida o un guisat de carn, així com elaboracions amb peix i marisc. I és que els elements del mar també són habituals en aquesta comarca marinera, amb elaboracions com l'all cremat, el groguillo o la tonyina amb samfaina. Arrossos i fideuades també són el pa de cada dia a molts restaurants i llars del Tarragonès, especialment els que estan més propers al mar.

Romesco amb gambes de Tarragona. — Rafael López Monné/Tarragona Turisme

Tarragona, capital també provincial, destaca especialment pel peix i pel marisc, i pel seu barri de pescadors, el Serrallo. El Peix Blau de Tarragona està reconegut amb la marca Q de qualitat alimentària. El plat més típic de Tarragona és la cassola de romesco, i també són tradicionals el peix a la planxa o fregit, els arrossos i els rossejats de fideus. Els vins de la Denominació d'Origen de Tarragona mereixen una atenció especial, sobretot les misteles i els rancis, molt apropiats per acompanyar les postres.

Avellanes, ametlles, oli i hortalisses, així com carns i ous, mereixen ser esmentats. El portal cuinacatalana.net també cita altres elaboracions com el bacallà esqueixat amb el qual es fan croquetes o la coca de recapte característica i particular del Tarragonès. Pel que fa als dolços són comunes les coques a la cassola i les coques ensucrades, o les orelletes, així com les pastes seques del Morell.

Baix Camp

Menjablanc, vermut i avellanes. Són alguns dels grans productes i elaboracions del Baix Camp, marcats per la influència de Reus. En el primer cas, es tracta d'una elaboració que també es fa a les Terres de l'Ebre, elaborada amb llet, llet d'ametlles, midó, sucre i canyella. És un plat típic especialment del dijous gras de Carnestoltes, i que es consumeix especialment durant la Quaresma, però que es pot trobar i menjar durant tot l'any.

D'altra banda, la Denominació d'Origen Protegida (DOP) Avellana de Reus protegeix les varietats negreta, paueteta, gironella, morella i culplana, tradicionalment conreades en una àmplia zona de les comarques tarragonines de l'Alt Camp, el Baix Camp, la Conca de Barberà, el Priorat, el Tarragonès i la Terra Alta, segons recull el portal oficial. Es tracta d'un fruit sec de qualitats gastronòmiques i alimentàries excepcionals, ideal per a ser utilitzat en la cuina, en diversitat de plats o per a l'elaboració de salses.

Plat de menjablanc en un restaurant. — Aleix Camprubí i Pont

Evidentment, el peix i el marisc també són habituals aquí, amb diversos acompanyaments, però també els bolets amb plats com la coca de rovellons especialment a Vilaplana. Coneguda també és la coca de cireres de Reus, on també trobem un beuratge reconegut, el vermut, amb llarga tradició. El conegut Yzaguirre es feia inicialment en aquesta localitat, però ara es fa a Morell. També cal destacar el plim, marca comercial d'una beguda refrescant amb gust de plàtan, que barrejada amb vermut fa el masclet, segons el portal cuinacatalana.net.

Alt Camp

Si parlem de l'Alt Camp no podem evitar parlar de la calçotada, amb la reivindicació de Vall com el bressol d'aquesta tradició i on avui es poden degustar les "autèntiques calçotades". Es tracta d'un àpat festiu i de celebració al voltant del calçot, el producte més típic de la localitat i amb denominació d'origen, i habitual al mes de febrer. El producte es rosteix a la brasa i s'acompanya amb "una salsa lleugerament picant que es diu salvitxada, una variant del romesco", segons Turisme de l'Alt Camp, per bé que hi ha molta discussió al voltant.

Però l'Alt Camp és innegablement terra de vi i cava, on conviuen fins a quatre denominacions d'origen: la DO Tarragona, la DO Catalunya, la DO Penedès i el Consell regulador del Cava. Arreu de la comarca trobarem uns vint-i-cinc cellers, amb joies com el Celler Modernista de Nulles o el de Vila-rodona, entre d'altres.

Calçots al forn

Vinya, ametllers, oliveres, garrofers, avellaners i camps de sembrat s'estenen per la zona de la plana. El portal cuinacatalana.net apunta altres plats i elaboracions típiques, com les guatlles al pebrot o el rostit de be, amb un sofregit amb vi ranci, anís, picada d'alls i ametlles, amb fetge, cor i sang. Les coques de recapte amb pebrot, ceba, botifarra i avellanes de la zona també són típiques.

Conca de Barberà

Marcada per estar envoltada de muntanyes, la Conca de Barberà té uns plats i productes autòctons que disten una mica més de la resta de comarques d'aquesta vegueria. Destaca per tenir ingredients i elaboracions més típiques d'interiors, basades també en agricultura i ramaderia, amb clàssics com els caragols, làctics i formatges, o també la caça.

La coca a la Conca de Barberà és una de les elaboracions reconegudes, amb especial anomenada per la de Montblanc. Parlem d'una coca salada, ovalada i oberta, amb conill, ceba, tomàquet, olives, fruits secs, aromàtiques… En aquesta localitat també destaquen els montblanquins, uns dolços molt aclamats. Del món del dolç també cal parlar de carquinyolis, orelletes o ametlles garapinyades, entre altres.

Les avellanes, però també les castanyes són fruits secs típics, a més del raïm o les olives. Coneguts són els plats amb bacallà, esqueixat en amanides o també curiosament amb mel. La Conca de Barberà també és terra de vins, amb les varietats de rosat Trepat, Macabeu, i Parellada. La DO Conca de Barberà inclou 9.900 ha de vinya i una producció de 250.000 hl de vi, amb diversos productors, i també caves.

Priorat

També bastant característica i diferenciada de la resta és la gastronomia del Priorat, marcada pel conreu de secà i la vinya, amb presència de la fruita seca, i també l'oliva de varietat arbequina. Una comarca d'interior i amb tirada a la muntanya, també marcada per la influència àrab. I on els vins també hi són molt presents, amb la DOQ Priorat i la DO Montsant que cobreix la perifèria.

Raïm de garnatxa blanca d'una de les finques del Celler Masroig, al Priorat. — ACN

Un dels plats més típics i coneguts portes enfora és la truita amb salsa o truita amb suc o truita en suc, amb la seva particular festa a Ulldemolins. És tracta d'una elaboració que, a més de suc, també té mongetes i espinacs, com a norma general. També són anomenades les truites amb trampa i romesco.

El portal cuinacatalna.net enumera diversos plats com la llebre amb xocolata i vi negre, els caragols dolços picant, les crestes o els crespells (bunyols). Pel que fa a les postres, cal remarcar especialment l'ensaginada (pastes amb sagí de porc), però també el Sant Blai i les borraines, entre d'altres. Aquí també hem de parlar d'orelletes i coques variades.