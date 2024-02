Cinc propostes per gaudir de la natura, la cultura i la història de l'Alt Urgell

Després de descobrir el Pla d'Urgell, el Pallars Jussà o el Baix Llobregat, ara toca endinsar-se en l'Alt Urgell, una comarca situada als Pirineus i que forma part de la província de Lleida. Té un total de 19 municipis, és la segona comarca més gran de Catalunya després de la Noguera i la seva capital és la Seu d'Urgell.



L'Alt Urgell es caracteritza per la seva història i sobretot per la seva natura, especialment pel parc natural del Cadí-Moixeró, situat a cavall de les comarques del Berguedà, l'Alt Urgell i la Cerdanya, i el Parc Natural de l'Alt Pirineu, que també s'estén per la comarca del Pallars Sobirà i que es considera el més gran de Catalunya.



Naturalesa i esport

A banda dels dos grans parcs naturals ja mencionats, a l'Alt Urgell hi ha tota una xarxa de senders per explorar el ric patrimoni natural i cultural de la comarca. De fet, hi ha 30 itineraris pautats, 8 itineraris de llarg recorregut i 4 itineraris verticals. Podeu consultar-los en aquest mapa, on hi ha detallada tota la informació sobre la dificultat, la distància o la història que tenen certs camins.

Per als fanàtics de l'esport, també és molt agradable recórrer el territori amb BTT ―hi ha rutes per a tots els nivells i es poden practicar un ampli ventall de disciplines, des de la pesca, passant pel caiac, l'escalada, el ràfting, la moto de muntanya o l'esquí. Hi ha desenes de possibilitats aquàtiques i terrestres!

Més natura i àrees recreatives

En aquesta mateixa línia, l'Alt Urgell compta amb múltiples àrees recreatives a la natura per passar el dia amb els amics o la família. A la zona de la Font Bordonera (Organyà), a la Font de la Rabassa (Arcavell) o a la Font Codonyes (Fígols) hi trobareu taules de pícnic i espais per descansar i fer un mos tranquil·lament.

Cal destacar, en última instància, que La Seu d'Urgell forma part d'una xarxa de poblacions que promouen la transformació urbana a través de les flors ornamentals i les plantes. Si recorreu els carrers i les places de la capital, notareu perquè la vila està certificada amb 4 flors d'honor, d'un màxim de 5: disposa de zones verdes, parcs, jardins i rotondes dissenyade i cuidades de manera sostenible.

Entrada del Castell de Ciutat a La Seu d'Urgell. — Viles Florides

El plaer de la gastronomia

La gastronomia és un dels punts forts de l'Alt Urgell i per aquest motiu hi ha tota una sèrie de llistats o de guies per descobrir productors locals i aliments autòctons de primera qualitat. En aquest fulletó, per exemple, trobareu un bon número de productors de fruites i verdures, carns, productes làctics o pa de pagès amb Indicació Geogràfica Protegida (IGP).

En aquesta línia, també exisiteix una Guia de Productors Alimentaris de l'Alt Urgell molt més completa, on s'expliquen les propietats i les elaboracions de productes tan preuats com el formatge Urgèlia, amb Denominació d'Origen Protegida (DOP), o la carn de la IGP Vedella dels Pirineus Catalans. Per descobrir tot plegat amb una mica més d'ordre, cal esmentar les rutes ja organitzades per l'oficina de Turisme de la Seu ―que permeten conèixer i tastar els aliments als mateixos obradors i visitar els restaurants recomanats― o bé les rutes de la iniciativa Menja't L'Alt Urgell.



Museus per a tots els gustos

L'Alt Urgell és una comarca amb un ampli ventall de museus relacionats amb les tradicions més arrelades al territori. Els que més destaquen són el Museu dels Raiers de Coll de Nargó, que recupera la memòria d'aquest ofici que alimentava les indústries amb la fusta que baixava pel riu; el Museu de la Vinya i el Vi de muntanya de Pont de Bar, significatiu a la zona; i el Museu del Pagès de Calbinyà, que inclou una àmplia col·lecció d'eines representatives de la vida pagesa de muntanya.

També són rellevants el Museu de les Trementinaires de Tuixent, que recull els coneixements tradicionals sobre les herbes i els remeis naturals; i, per descomptat, el Museu Diocesà de la Seu d'Urgell. Hi destaquen peces com el retaule d'Abella de la Conca, l'urna de plata de sant Ermengol o l'exemplar del Beatus del segle X.

Cultura popular, festes i fires

El Consell Comarcal de l'Alt Urgell ha programat tota una sèrie d'activitats culturals per fomentar el turisme i fer créixer la vitalitat a les viles. L'últim cap de setmana de maig se celebra la Festa de les Trementinaires a la vall de la Vansa i Tuixent, mentre que pels volts de Sant Joan s'organitza la Jornada de Mitologia Pirinenca a La Guàrdia d'Ares. El primer cap de setmana de setembre s'acostuma a celebrar la Fira del llibre del Pirineu a Organyà, però a l'octubre tenim Fira de Formatges Artesans del Pirineu a la capital i la Fira i Festa de Muntanya a Coll de Nargó.

També podeu consultar aquest llistat per comprovar quan és la festa major de cada poble, els diversos aplecs i mercats. La cultura i la tradició són ben vives a l'Alt Urgell!