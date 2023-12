Sis propostes per descobrir l'autèntica essència del Pallars Jussà

Catalunya és terra de tresors i de contrastos: no és el mateix visitar l'Alt Empordà, que la Selva o la Garrotxa. Aquesta vegada, però, ens endinsem al Pallars Jussà per descobrir tots els elements d'interès històric, cultural o paisatgístic d'aquesta comarca entre la Plana de Lleida i els Pirineus.



Caracteritzat pels seus numerosos espais naturals i per les activitats d'aventura, el Pallars Jussà delimita al nord amb l'Alta Ribagorça i el Pallars Sobirà, a l'est amb l'Alt Urgell, al sud amb la Noguera i a l'oest amb l'Aragó. Està format per 14 municipis i la seva capital és Tremp.

Senderisme en paratges espectaculars

El Pallars Jussà és un oasi per als amants del senderisme i la natura. La zona és plena d'itineraris ja traçats, com per exemple la ruta que voreja l'embassament de Sant Antoni, que comença a La Pobla de Segur i acaba a Salàs de Pallars, o bé la ruta del Cinquè Llac. Aquesta llarga travessa de senderisme de mitja muntanya està dividida en cinc etapes i recorre una de les zones del Pirineu més desconegudes: el pla de Corts, la Vall Fosca, la vall de Manyanet i el llac de Montcortès.



Al cor del Pirineu lleidetà també trobareu cinc itineraris diferents per recórrer el Parc Nacional d'Aigües Tortes i l'Estany de Sant Maurici. Podeu triar entre "La canal de Pigolo", "La vall de l'estany Tort", el "Camí de l'estany de Saburó", "El camí de Rus" o "El camí del carrilet". També hi ha una ruta de trail running de 21 km, que comença i acaba a Tremp, que té un desnivell positiu de 350 metres i una altitud màxima de gairebé 600 metres.

Una última localització imprescindible a la comarca és el Congost de Montrebei, un paratge que forma part de la Reserva Natural Parcial de la Noguera Ribagorçana-Mont Rebei. Té una extensió d'unes 600 hectàrees, fou adquirit per la Fundació Catalunya Caixa el 1999 amb l'objectiu de preservar els seus valors naturals i l'any 2005 fou declarat Refugi de Fauna Salvatge.

L'aigua, clau al Pallars Jussà

L'aigua és un dels grans reclams del Pallars Jussà. Construït entre 1913 i 1916, l'embassament de Sant Antoni és la superfície d'aigua dolça en profunditat més gran de Catalunya i és ideal per practicar-hi tota mena d'esports aquàtics. El pantà rep el nom de la submergida ermita de Sant Antoni de Susterris, el campanar de la qual es pot observar quan el nivell de l'aigua de la Noguera Pallaresa és baix.



Embassament de Sant Antoni. — Viu el Jussà

En la mateixa comarca també hi ha l'embassament de Terradets, al peu de la serra del Montsec, i els múltiples estanys de la Vall Fosca. Un dels més espectaculars és l'estany Gento, d'origen glacial i ubicat a la capçalera del riu Flamisell. Es troba a 2.141 m d'altitud, al terme municipal de Torre de Cabdella. S'hi pot arribar a peu per la canal de Pigolo, amb vehicle privat o bé amb telefèric.

És important destacar que més enllà dels meravellosos tresors naturals, el Pallars Jussà disposa d'una àmplia oferta d'activitats aquàtiques i d'aventura. En els seus embassaments s'hi poden llogar piràgües, canoes o patins, practicar submarinisme, esquí nàutic o esquí bus o conduir motos d'aigua.



Aventura en vertical

Com no podia ser d'una altra manera, el Pallars Jussà també és un indret ideal per practicar l'espeleologia, l'escalada o el barranquisme. Alguns dels barrancs més destacats són el barranc de Sant Pere, el barranc de Roi, el barranc d'Espones, el barranc Viu de Llebata, el barranc de Buixols Barranc de Gurp o el barranc de l'Infern. Tots ells compten amb salts, tobogans i ràpels de diferents altures.



Pel que fa a l'escalada, destaquen la Paret de les Bagasses, especialment freqüentada durant les dècades dels 70 i 80, coneguda per l'elevat nombre de vies marcades i la bona qualitat de la roca calcària; la Paret de Roca Regina, el desplom i l'alçada de la qual atrau als escaladors, i, per últim, la Paret de lo Peladet, amb vies famoses com la "Destellos" o l'"Empacho de Garnacho".



Per als fanàtics de la BTT

La comarca també és coneguda per ser un escenari ideal per fer BTT. Hi ha una ruta transpirinenca que comença a Llançà i acaba a Hondarribia, amb un recorregut aproximat de 1.000 km. La ruta es divideix en 16 etapes, dues de les quals transcorren per les terres del Pallars Jussà: l'etapa 7 va des de Llavorsí fins a la Torre de Capdella i l'etapa 8 va des de la Torre de Capdella al Pont de Suert.



En aquest sentit, també s'organitza la ruta Pedals de Foc, que va pel perímetre del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici i recorre quatre comarques del Pirineu de Lleida: la Val d'Aran, l'Alta Ribagorça, el Pallars Jussà i el Pallars Sobirà.

Patrimoni cultural

Quant a patrimoni cultural, el Pallars Jussà compta amb nombrosos castells de frontera, entre els quals destaquen el castell del Mur ―un exemplar de l'arquitectura civil del segle XI―, el castell de Llordà, el de Sant Gervàs, la torre d'Alsamora o el castell de Guàrdia. En aquesta línia d'edificacions, també hi ha tota una sèrie d'esglésies romàniques (Santa Maria del Mur, Santa Maria de Covet, Santa Maria de Llimiana o Sant Esteve d'Abella) i d'edificis emblemàtics com la Casa Mauri, d'estil modernista, que actualment funciona com la seu de l'Ajuntament de la Pobla de Segur i el Molí de l'Oli de Sant Josep.

Pel que fa a exposicions, la comarca té museus com el Pirineus Geological Open Museum (PGOM) de Tremp, el Museu de la Conca Dellà a Isona, l'Epicentre - Centre de Visitants del Pallars Jussà, també a la capital, o l'Espai Raier de La Pobla de Segur. Aquest darrer museu es dedica a estudiar i difondre els antics sistemes del transport fluvial de la fusta mitjançant la conservació patrimonial d'aquest ofici desaparegut tan comú a la comarca.

Finalment, al Pallars Jussà també hi ha un conjunt de jaciments que conformen un patrimoni arqueològic molt atractiu. Hi trobareu el dolmen de la Cabaneta, la Cova Negra del Montsec de Llimiana o la Cova de les Llenes. També hi ha una sèrie de rutes que porten els visitants per diferents jaciments destacats, com l'itinerari "El dolmen de la Cabaneta del Moro" o l'itinerari "Sant Martí de les Tombetes".

Festes, fires i tradicions

Entre les fires més destacades del Pallars Jussà tenim la Fira del Codony de Tremp, dedicada a aquest fruit i als seus derivats, com allioli de codony o el codonyat; la Fira del Vi de Talarn, la Fira Ramadera de La Pobleta de Bellveí, la Fira d'Art de Salàs, la Fira del Bolet o la Firaski i el mercat de 2a mà de material de muntanya, escalada i esquí a La Pobla de Segur.

Pel que fa a tradicions, el dimarts de Carnestoltes a Isona se celebra la festa de La Guixa, on al llarg de tot el matí es realitza la cocció dels calders de La Guixa (una mena d'escudella elaborada amb tocino, fideus, cigrons, carabassa, arròs i mongetes) sobre foc fet a terra.



Elaboració de la Guixa a Isona. — Pallars Jussà