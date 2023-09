Cinc propostes per explorar l'Alt Camp a través de la seva natura, patrimoni i enogastronomia

Continuem la ruta per descobrir Catalunya i aquest cop ens desplacem fins a l'Alt Camp, una comarca inclosa dins la vegueria del Camp de Tarragona i que limita al nord amb la Conca de Barberà i l'Anoia, a l'est amb l'Alt Penedès i el Baix Penedès, al sud amb el Tarragonès i a l'oest amb el Baix Camp.

La comarca, que té Valls com a capital, inclou un total de 23 municipis i es caracteritza pels seus cellers i gastronomia, pels paisatges naturals i per la seva tradició castellera. Llegeix les nostres propostes i explora l'autèntica essència del territori!

Per als fanàtics del senderisme i la bicicleta

L'Alt Camp és un territori amb una gran plana de secà, però que alhora està envoltat per un amfiteatre de muntanyes, algunes de les quals ronden els 1.000 metres d'altitud (la mola Roquerola, la muntanya Formigosa o el Tossal Gros, per posar tres exemples). La diversitat de paisatges converteix la comarca en un destí ideal per als amants de la natura, l'excursionisme i la bicicleta.

De fet, a banda dels set GR homologats i dels camins de petit recorregut, val la pena parar atenció a la guia de senderisme Pels Camins de l'Alt Camp, editada pel Consell Comarcal. Aquest material recopila 12 itineraris de diverses llargades i dificultats, descriu els llocs d'interès i mostra imatges dels racons més atractius.

Visites guiades de tota mena

Una bona manera de passar un matí o una tarda és participar en una visita guiada que expliqui detalls que podrien passar per alt a simple vista. N'hi ha moltes de diferents i engrescadores, la majoria amb reserva i un preu assequible.

El ventall d'opcions és ampli: des de descobrir el cor de la ciutat de Valls, les seves històries i llegendes o la relació que té amb el món casteller, passant per una visita i un tast a la Catedral del Vi de Nulles, fins a una ruta literària per diversos espais que van formar part de la vida i obra de l'escriptor vallenc Narcís Oller.

Més activitats

A l'Alt Camp és impossible avorrir-se, tinguis l'edat que tinguis. Per a estones més calmades pots visitar la Casa-Museu de la Mel d'Alcover o el Museu de Valls, però si vas amb els nens recomanem participar en el Triàsic en Família del Museu d'Alcover, una activitat que permet als menuts de la casa descobrir el patrimoni paleontològic de forma lúdica.

Si busques activitats amb una mica més d'acció, tens l'oportunitat de fer la sortida ecoturística Paisatge, pedra i vi amb camins KM.0 del Celler Dasca-Vives i passejar entre cultius mediterranis, jugar a paintball a Vilabella o fer una ruta en carro o en cavall organitzada pel Centre Hípic Rodonyà.

Gaudeix de l'enogastronomia local

Per conèixer del tot una comarca és imprescindible tastar els seus plats típics i begudes locals i, en aquest cas, el producte estrella és el calçot. L'origen de la calçotada s'atribueix a Valls i, de fet, cada any se celebra la Gran Festa de la Calçotada el darrer diumenge de gener.

Altres productes destacables són els fruits secs, l'oli, la verdura, la mel o la carn de xai. Tots ells els trobaràs al catàleg en línia que s'anomena "Alt Camp, de la terra a la taula", una iniciativa que es va posar en marxa per ajudar als productors agroalimentaris que fan venda directa.



Finalment, també destaquen els vins, els caves i les cerveses. Els cellers de l'Alt Camp que formen part de la Ruta del Vi DO Tarragona són el Vinicola de Nulles, el Celler Mas Vicenç, l'Estol Verd, les Vinyes del Tiet Pere, el Celler Mas Bella, el Castell d'Or, els Cellers Blanch, els Caves Vives Ambròs i la Vinya Janine.

Cultura i festivitats

Pel que fa al patrimoni arquitectònic, recomanem visitar el Celler Modernista de Vila-rodona i el Celler de Nulles, més conegut com la Catedral del Vi i declarat Bé Cultural d'Interès Nacional. Tots dos cellers són autèntiques joies modernistes de l'arquitecte Cèsar Martinell, deixeble de Gaudí.

Tampoc pots marxar de l'Alt Camp sense veure el Jaciment Ibèric de Rabassats de Nulles, fer la Ruta de la Capona i explorar l'art de la pedra seca o visitar l'església arxiprestal de Sant Joan de Valls, que té el campanar més alt de tota Catalunya (74 metres).

Quan a festes i fires populars, és important mencionar el Firagost, la Fira-Exposició del Camp Català, i les Festes Decennals de la Mare de Déu de la Candela, que se celebren un cop cada dècada. La ciutat de Valls acull les també anomenades "Festes de la Llum" tots els anys que acaben en "1" des de fa més de dos segles. Amb un programa que incloïa castells, espectacles de llums, concerts i desenes d'activitats, dels darreres Decennals es van organitzar excepcionalment el 2022 a causa de la pandèmia.