Set propostes per descobrir la singularitat del Pla d'Urgell

El Pla d'Urgell és una de les comarques més joves de Catalunya, creada l'any 1988, juntament amb l'Alta Ribagorça i el Pla de l'Estany. La conformen 18 pobles en 16 municipis, i la capital Mollerussa aplega al voltant del 40% de la població, amb uns 15.000 habitants. Festes tradicionals, esport, la cultura, l'art, història, atura i fauna són protagonistes en aquesta comarca lleidatana, així com l'aigua, un autèntic símbol.

Com a visites d'interès destaquen el triangle històric-cultural-natural de la comarca. El componen l'Espai Cultural dels Canals d'Urgell, el Museu dels Vestits de Paper i l'Estany d'Ivars i Vilasana. Però també cal destacar la quantitat i diversitat de fires del Pla d'Urgell o altres opcions per descobrir la comarca pam a pam. Per tot plegat, us proposem set propostes per descobrir la singularitat d'aquesta comarca.

Descobreix les fires de la comarca

Les fires del Pla d'Urgell mereixen una referència especial, puix apleguen visitants de les comarques veies i d'arreu del país. En podem trobar moltes i especialment molt variades, des de les tradicionals a les més innovadores i especials, per la qual cosa són una excusa ideal per acostar-nos al territori i fer una visita més completa.

Segons detallen des de Turisme del Pla d'Urgell, la capital n'acull gairebé una desena, algunes de les quals tan reconegudes com la centenària fira de Sant Josep, mentre d'altres són més novedoses i originals com la Drone Party i la Lan Party. A la resta de la comarca trobem fires relacionades amb la gastronomia, productes de la terra, natura, oficis antics o llegendes, entre altres.

El Pavelló Firal de la capital del Pla d'Urgell acollinnt la 16a Mollerussa Lan Party. — Alba Mor / ACN

Natura en estat pur: l'estany d'Ivars i Vila-sana

Si l'aigua és un dels símbols de la comarca, l'estany d'Ivars i Vilasana és un referent evident. Aquesta joia biològica de la comarca guarda una història particular al seu darrere, i ens dona l'opció de fer-hi diverses activitats. Per exemple, la ruta de l'entorn de l'estany ens permet recórrer els municipis que l'envolten.

Recuperat a partir de l'any 2005, després que l'antic estany fos assecat a mitjan segle passat, aquesta llacuna d'aigua dolça té una superfície d'aigua de 126 hectàrees, 5.800 metres de perímetre i una profunditat mitjana que no arriba als 2 metres. És l'estany interior més gran de Catalunya quant a dimensions.

Estany d'Ivars i Vila-sana. — Turisme Pla de l'Estany

La cultura de la comarca

Si volem conèixer la cultura de la comarca i la seva història des d'un únic punt, és indispensable visitar l'Espai Cultural dels Canals d'Urgell, que està ubicat a la Casa Canal de Mollerussa, un edifici ple d'història i alhora un símbol de l'aigua. Com recorden, l'aigua va modificar socialment i econòmicament aquestes terres, però no va ser pas un procés fàcil.

La visita guiada en aquest centre d'interpretació explica la transformació del territori arran de la construcció dels canals d'Urgell. Hi trobem exposicions temporals, oferta educativa, i un espai amb jardí exterior. Una bona opció per entendre el paisatge i la mentalitat de la gent que viu en aquest Urgell que abraça cinc comarques: la Noguera, l'Urgell, el Pla d'Urgell, les Garrigues i el Segrià.

Espai Cultural dels Canals d'Urgell. — Turisme del Pla d'Urgell

Descobreix el Parc de les Olors

Una altra aposta ben curiosa és el Parc de les Olors de Linyola, situat als terrenys d'una antiga teuleria del poble, la Bòbila del Xifré i els camps que l'envolten. Es tracta de 6.000 m2 d'àrea enjardinada amb vistes envejables al característic Pla d'Urgell, un lloc on també podrem veure una de les millors postes de sol de casa nostra.

En l'àrea de jardí trobem diversos parterres, una pèrgola central i dues avingudes també amb pèrgoles que donen ombra. En el camp pràcticament pla s'hi han plantat més de 90 espècies de plantes aromàtiques i medicinals i més de 40 espècies d'arbres i arbusts. Destacable és la camamilla del Pla d'Urgell, varietat amb un 25% més de principis actius que altres varietats comercials.

El paper i els vestits

L'arribada de l'aigua també va significar la proliferació d'un altre eix entorn del qual giren molts elements a la comarca, com és el paper. La capital del Pla d'Urgell també acull el Museu dels Vestits de Paper, situat al costat del Teatre l'Amistat. S'hi poden veure espectaculars creacions fetes íntegrament amb paper, actualment més de noranta exemplars.

I és que existeix una tradició de més de 50 anys arrelada a Mollerussa al respecte aquests vestits de paper, una forma d'art poc coneguda fora de la ciutat. Segons detallen, un dels principals objectius del museu és donar a conèixer aquesta forma de creació, de disseny i de treball fruit de tots els participants.

A Mollerussa també es fa el Concurs de Vestits de Paper. — Anna Berga / ACN

Fes la ruta de l'oli i de l'aigua

Tornem als líquids preuats del Pla d'Urgell per parlar de la ruta de l'Oli i de l'Aigua, que es permet gaudir de Vila-sana i el seu l'estany, però també de les Borges Blanques, capital de l'oli. Tot plegat en un sol cap de setmana, de dilluns a divendres, a través d'un paquet turístic amb allotjament inclòs.

En aquesta proposta s'hi inclouen les visites guiades al Centre d'Immersió de Vila-sana, a l'Espai Macià i Cal Gineret de les Borges Blanques, en una cabana de volta de pedra seca (patrimoni mundial de la UNESCO). Evidentment, també es visita amb guia l'estany d'Ivars i Vila-sana, entre altres atractius.

Aprofitar la boira com a reclam turístic

La boira de ponent és una proposta que vol promocionar turísticament les terres de Ponent a través d'un element meteorològic que pot ser empipador, però que és inevitablement característiques del territori. La boira forma part del paisatge també del Pla d'Urgell, i la comarca ha decidit aprofitar-la com una oportunitat i convertir-la en atractiu turístic.

S'han fet diverses activitats relacionades amb la boira en aquest sentit, com caminades, rutes de BTT, entre d'altres. El cert és que aquest símbol patriòtic ponentí marca no només l'estampa del territori, sinó el caràcter dels seus habitants.