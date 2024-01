Set propostes per descobrir el Moianès: patrimoni i història en una comarca jove

El Moianès és una comarca jove en la història recent de Catalunya, però farcida d'una història i un patrimoni envejable. Prèviament a la seva creació amb la Llei 4/2015 de 23 d'abril, es va fer un procés participatiu en els deu municipis a través del qual es va tenir un 47,36% de participació i amb uns resultats de 80,44% a favor i un 16,35% en contra.

Situada a la Catalunya Central, té com a comarques veïnes el Bages, Osona, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental. Forma un altiplà amb una altura sobre el nivell del mar que oscil·la entre els 600 i els 900 metres. Ocupa una superfície de 335,19 km² i té una població total de 14.772 habitants, segons les dades dels padrons municipals a 1 de gener del 2023.

Tot i tenir una extensió relativament petita, té geografia, climatologia, vegetació, ecosistemes i economia diferenciats, així com aquest patrimoni cultural original i un xic desconegut, a més d'una història rica i intensa. Per tot plegat, us proposem set opcions per a tots els públics per descobrir la comarca.

Descobreix el patrimoni des del seu lloc original

Una forma centralitzada de conèixer el patrimoni de la comarca és l'Ecomuseu del Moianès, un projecte territorial i transversal que essencialment vol revalorar el patrimoni existent. En el fons, l'objectiu és convertir-lo en un producte turístic cultural, mediambiental, social i econòmic "per tal de generar activitat econòmica i nous llocs de treball", expliquen des de la comarca.

I és que en un territori reduït com aquest també es poden veure totes les activitats econòmiques i els processos preindustrials dels segles XVII, XVIII i XIX, d'una forma global. L'Ecomuseu té més de 300 km2 i compta amb més de 100 llocs visitables, sent un espai encara en evolució amb 10 espais radials museïtzats en cadascun dels municipis del Moianès.

Les gastro passejades dels dimecres

La comarca del Moianès també ens ofereix una opció ben atractiva per als visitants (i també per als locals). Es tracta d'unes passejades gastronòmiques que es fan els dimecres, sota reserva prèvia. Parlem d'una combinació d'història, natura i gastronomia per gaudir d'una veritable passejada naturalista amb una guia experta, i al mateix temps conèixer què hi havia al Moianès ja des del segle XI.

En la visita podreu fer un petit esmorzar, conèixer les diverses etapes històriques de Mas Casamitjana, fer la passejada gastronòmica per camins serpentejant els camps de conreu, travessarem rouredes i pinedes de pi roig… Es dina a Magadins Vells de Moià on coneixerem i gaudir d'un restaurant amb orígens el 1080, a través d'un dinar amb productes locals. El preu va des de 38 euros per persona.

Coves del Toll i Museu Arqueològic i Palentològic

Les coves del Toll són un conjunt de cavitats de gairebé 2 km de longitud que havien estat habitades per homes i animals des d'almenys cent mil anys abans de la nostra era, i que foren descobertes modernament a partir de 1952. El curs fluvial enmig i les formes dels seus murs i cavitats li donen a l'estructura calcària de la cova del Toll una bellesa especial i extraordinària. Constitueixen un dels referents més importants de la Prehistòria de Catalunya. La visita és guiada i dura entre 30 i 45 minuts.

La visita a les coves del Toll és recomanable complementar-la visitant el Museu Arqueològic i Paleontològic de Moià, on s'exposa una mostra de les restes arqueològiques i paleontològiques trobades a les Coves del Toll i Toixoneres. També d'altres jaciments de Moià: el jaciment epipaleolític de la Bauma del Gai, el de la Bauma de l'Espluga de Sant Quirze Safaja, i dels diferents dòlmens del Moianès. Entre el material exposat destaquen quatre esquelets humans i també sorprèn la presència d'elements de caràcter forani.

El patrimoni romànic, barroc i modernista

Si un terme destaca pel patrimoni és Oló, farcit d'esglésies i capelles d'estil romànic. En destaquen Sant Feliuet de Terrassola (927), restaurada el 1970, així com les runes de Sant Joan Vell (1081) abandonada el 1643 en construir-se una nova església dalt del pla. Del patrimoni romànic del Moianès cal mencionar també Sant Vicenç de Vilarassau (1134) i Sant Jaume de Vilanova, una esglesiola del segle XI, així com les capelles de Sant Miquel d'Oló i Santa Creu de la Plana, datades entre els segles XII i XIII.

Pel que fa al barroc, les esglésies de Santa Maria i Sant Joan d'Oló són els màxims exponents. La primera fou construïda a partir de 1646 substituint una edificació anterior d'origen romànic i restaurat íntegrament el 1991, mentre l'església nova de Sant Joan d'Oló assumí les funcions parroquials el 1643.

Església de Santa Maria d'Oló. — Diputació de Barcelona

Però és que Oló també conserva un patrimoni modernista ressenyable, amb obres del reconegut arquitecte Josep Puig i Cadafalch. Va restaurar la capella romànica de Sant Jaume de Vilanova i va deixar a Oló dues obres tardanes, com són la Torre de Vilanova i la capella de la Santa Creu de la Rodoreda. Cal esmentar també la nau vella de la fàbrica Sauleda (antigament anomenada El Borràs), obra de l'arquitecte Ignasi Mas i Morell.

Sant Miquel del Fai

No podia faltar una joia con Sant Miquel del Fai, un dels espais naturals més bonics del país. Enmig de roca i aigua hi trobem 'arquitectura medieval, esdevenint així un lloc amb un encant molt especial. L'ermita sobre la roca, les coves amagades i dues de les cascades ben boniques són icòniques ja a casa nostra.

L'entorn de Sant Miquel del Fai. — Albert Segura / ACN

L'espai natural es va reinaugurar l'any passat després de set anys d'obres per millorar les instal·lacions i fer-les més segures, per bé que les restriccions per risc d'incendi l'han obligat a tancar novament puntualment. S'hi fan visites guiades gratuïtes, audiovisuals, hi ha un restaurant especialitzat en cuina del Monestir, zona de pícnic, bar, parc infantil, botiga de records, aparcament vigilat… tot pensat per a la visita.

Natura i antics oficis

L'itinerari a peu Natura i antics oficis porta als visitants per senders i camins de fàcil accés acompanyats d'un guia coneixedor del territori. Aquest ensenya als visitants com orientar-nos, quins tipus de fruits comestibles hi ha al bosc, la manera de diferenciar els sons dels ocells i els millors trucs per seguir rastres de guineus, toixons, senglars i altres mamífers.

En la ruta toparem amb diversos elements d'altres èpoques: es tracta de poues de glaç, el rentador de la llana, una casa antiga construïda dins una balma o un pont medieval, entre altres, tots ells patrimoni històric de la comarca. Ho farem a través de camins ramaders passaven maquis i bandolers, en un camí que té poc desnivell i una distància total que oscil·la entre els 4 i els 10 quilòmetres a peu, i el preu va des de 90 €/ grup, en general.

Monestir i Museu de l'Estany

Turisme del Moianès explica que la canònica agustiniana de Santa Maria de l'Estany va tenir vida entre els segles XI i XV. Avui dia és una parròquia, ja que en queden l'església del segle XII i un idíl·lic claustre del segle XIII amb 72 capitells esculpits. Les antigues dependències abacials acullen actualment museu local amb restes del monestir, objectes d'etnologia provinents del poble i part de l'arxiu monacal i parroquial.

El museu exposa així el tresor parroquial de Santa Maria, així com altres peces de caràcter religiós procedent d'altres esglésies o particulars. Destaca especialment la creu processional de Santa Maria de L'Estany d'argent i el reliquiari de la Vera Creu del segle XVII, la bacina de la Mare de Déu de la Llet i un magnífic copó barroc del segle XVIII, i el conjunt de crismeres dels segles XVII a XIX.