Set racons desconeguts de Catalunya que has de visitar el 2024

En un món tan globalitzat, cada vegada ens sentim més seduïts per aquells racons singulars i encara desconeguts pel públic general. Catalunya amaga molts indrets, secrets i històries que sovint no apareixen ni a les guies de turisme i que només coneixen els locals. Alguns són de difícil accés, per això no són populars, d'altres són més accessibles i es poden visitar en un dia.

Des de la costa de Tarragona i Barcelona, passant per l'interior de Catalunya fins als majestuosos cims dels Pirineus. Hem seleccionat set racons desconeguts repartits per tot el territori català que has de visitar aquest 2024.

El Santuari de Montferri, l'altra Sagrada Família

Entre els camps de vinya de l'Alt Camp s'amarga una joia modernista coneguda com l'altra Sagrada Família. Es tracta del Santuari de la Mare de Déu de Montserrat de Montferri, que alberga una figura de la Moreneta. L'arquitecte que la va dissenyar va ser Josep Maria Jujol, col·laborador de Gaudí i cèlebre per la façana de la casa Batlló i els balcons de la Casa Milà.

L'edifici es va començar a construir al voltant del 1925. Tot i això, les obres van quedar interrompudes el 1931 per problemes econòmics i la Guerra Civil, i no va ser fins al 1987 quan es van reprendre sota la direcció de l'arquitecte Joan Bassegoda. Finalment, la construcció es va culminar el 1999.

La planta té forma de vaixell orientat cap a Montserrat. Tota l'estructura està formada per arcs parabòlics sense que hi intervingui cap paret. Es tracta d'una construcció molt atrevida amb molt poca base i amb molta altura. El cambril està pensat com a Montserrat, amb una escala a la dreta i a l'esquerra per pujar i baixar a venerar a la Moreneta. Les portes són de ferro forjat i les baranes. Sobre les voltes exteriors hi trobem la imitació de les formes de les roques de les muntanyes de Montserrat.



La Cova de les Gralles

Entre les muntanyes de Prades trobem Capafonts, un petit poble de la comarca del Baix Camp de només 112 habitants però que amaga unes formacions naturals espectaculars. És el cas de la Cova de les Gralles, una immensa gruta excavada per l'aigua que crea un espai natural amb una cúpula semiesfèrica situada a més de 50 metres del terra que no et deixarà indiferent.

Cova de les Gralles. — Propia

La ruta per arribar a aquest indret és molt senzilla i té com a punt de partida el centre del poble de Capafonts. El camí acaba amb la llera del barranc i cal remuntar el curs del torrent per arribar a aquesta cova. S'hi accedeix a través d'una porta formada per dues grans roques.



L’Arboretum de Masjoan

Entre la vessant nord del Montseny i les Guilleries, s'amaga un bosc privat amb arbres majestuosos i espècies de tot el món. Conegut com l'Arboretum de Masjoan, aquesta joia natural ofereix una oportunitat única de veure sequoies gegants sense haver de travessar l'Atlàntic, així com cedres, roures, castanyers i til·lers.

El bosc, creat pel botànic Marià Ferrer Rierola, acull visites guiades i activitats com banys de bosc terapèutics. Obert de dilluns a diumenge de 10:00 fins a les 17:00 hores, l'entrada costa cinc euros. El recorregut de poc més d'un km és ideal per a famílies amb nens.

El bosc pintat de Poblet, a la vall de Castellfollit

A la Conca de Barberà, ben aprop de Vimbodí i Poblet, trobem un bosc molt particular, i no pas per la vegetació o per la fauna que alberga, sinó pels bolets gegants pintats entre les alzines, els roures martinencs, la pinassa i el pi roig. Haureu de seguir els dibuixos que hi ha als arbres, però veure'ls correctament no serà tan fàcil com penseu. S'ha de trobar la perspectiva adequada per contemplar els bolets sencers pintats a trossos en diferents arbres.

L'itinerari micològic comença a la casa forestal de Castellfollit. Seguint la pista forestal, fareu camí fins a un primer tram força dret, després del qual trobareu el primer bolet. A partir d'aquí serà qüestió de continuar la ruta i mantenir l'atenció per no perdre's cap dels dibuixos de l'artista Genís Colell.



Les Coves de Can Riera

A només 20 minuts de Barcelona, s'amaga un tresor desconegut que et transporta al famós Gran Cañón als Estats Units. Es tracta de les Coves deCan Riera, a Torrelles (Baix Llobregat), més conegudes com les Coves Vermelles. Les formes sinuoses i el to vermellós recorden molt a les d'Arizona. L'accés no està regulat i el camí per arribar-hi és d'uns cinc quilòmetres a peu, amb pendents irregulars i un últim tram que requereix grimpada per les roques.

En els últims anys, el lloc s'ha massificat i l'incivisme de molts ha acabat degradant les coves. Si hi aneu, feu-ho amb respecte i protegint l'entorn natural.



Les Flandes de Piera

Seguim amb la mateixa estètica. Pels voltants de la població de Piera (Baix Penedès) s'amaga un paratge curiós, diferent de l'entorn muntanyós al qual estem acostumats en aquest territori. Es tracta de les Flandes de Piera, que per la seva similitud, també es pot comparar amb el Cañón del Colorado dels Estats Units.

És una zona que s'estén al llarg de 64 hectàrees on l'erosió de l'aigua ha deixat al descobert un paisatge argilós d'alt valor natural. Les argiles pertanyen al Miocè Superior i tenen una edat aproximada d'uns 5 o 6 milions d'anys. Es pot arribar fent una ruta circular d'uns sis quilòmetres.



L’Illa Mateua

Acabem a la Costa Brava, on hi ha desenes de cales i calons, algunes més especials que d'altres. Una d'elles és l'Illa Mateua, una cala rocallosa del municipi de l'Escala (Alt Empordà), situada entre el Port i la punta Montgó, a la zona de les Planasses, que formen part de l'espai del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. És ideal per als submarinistes i s'enfila cap a la torre de Montgó, de vigilància dels pirates.