Sis excursions hivernals per fer en família aquestes festes

Les vacances de Nadal són ideals per aturar-se i agafar aire abans de començar l'any i tornar a la rutina de sempre. Entre àpat i àpat, et proposem sis excursions hivernals per fer durant aquests dies. Es tracta de sortides que es poden fer amb família, perquè no suposen un nivell de dificultat alt, i per a tots els gustos, ja que hem escollit rutes repartides per tot el territori, dels Pirineus a les Terres de l'Ebre, passant per les Costa Brava.



La Foradada, al Delta de l'Ebre

A 684 metres d'altura, a la serra del Montsià, trobem La Foradada, un mirador privilegiat del Delta de l'Ebre. Tal com indica el seu nom, és una roca de grans dimensions foradada que ofereix unes vistes espectaculars de la desembocadura del Delta i de la Punta de la Banya. Veuràs el mar Mediterrani com mai l'has vist, amb els característics camps d'arrossars d'aquesta zona del sud de Catalunya de fons.

S'hi pot arribar caminant des de Sant Carles de la Ràpita, el camí s'agafa al punt quilomètric 1.175 de la carretera N-340. El camí és assequible, la ruta, amb un desnivell de 444 metres, dura una hora i mitja. L'hivern és l'època ideal per fer la ruta, ja que els mesos d'estiu o primavera fa molta calor.



La font de la Llúdriga

Les muntanyes de Prades són ideals per aquesta època de l'any, tant per temperatures com pel nivell de dificultat. Les rutes i els camins són assequibles i el fred és suportable. Des del poble de Capafonts (Baix Camp) surt una ruta que s'endinsa en el bosc tot seguint el riu Brugent fins a un conjunt de piscines naturals de les Tosques i que continua fins a arribar a la font de la Llúdriga. Hi ha un quilòmetre i mig, aproximadament. Podeu allargar l'excursió mitja hora més fins a la impressionant cova de les Gralles. En total són 6 quilòmetres i 745 metres de desnivell.



De Baixador de Vallvidrera a Sant Cugat

La tercera ruta és a la serra de Collserola. Passa per la vessant del Vallès de la serra en direcció a Sant Cugat (Vallès Occidental), on la vegetació és més frondosa perquè bona part del bosc queda a l'ombra durant el dia. La ruta té diversos punts d'interès i de parada, si es desitja. És de nivell fàcil, té una llargada d'uns 12 quilòmetres i es pot fer en aproximadament 4 hores.

La sortida és des de la parada de FGC de Baixador de Vallvidrera. Un cop fora de l'estació, començarem a caminar en direcció al Turó d'en Ferrer i el Turó dels Mussols i ben aviat trobarem la Vil·la Joana, la masia on va morir el poeta Jacint Verdaguer el 10 de juny de 1902. Aquest principi de ruta és el tram que fa més pujada, i conté bona part dels 500 metres de desnivell positiu que acumularà la caminada.

Un cop deixem la part alta de Collserola i ens endinsem a la obaga hi trobarem l'Ermita de Sant Medir, una capella romànica restaurada que conserva la seva estructura original. Quan superem la meitat del recorregut podem veure l'Ermita de Sant Adjutori, conformada per tres nivells: el primer preromànic i altres dos romànics. Finalment, arribem a Sant Cugat del Vallès passant pel Pi d'en Xandri, un pi pinyoner monumental de més de 230 anys d'antiguitat. A la ciutat vallesana hi trobarem el monestir, construït entre els segles IX i XIV, i també el nostre destí: l'estació de ferrocarrils de Sant Cugat.



Platja d'Aro - Sant Antoni de Calonge

La quarta proposta és un camí de ronda. És el que va de Platja d'Aro (Baix Empordà) fins a Sant Antoni de Calonge (Baix Empordà), a la platja de Torre Valentina. El punt de partida és la punta rocosa de Platja d'Aro. El camí passa per unes platges i túnels amb panoràmiques impressionants: la punta d'en Ramis, la platja Rovira, el passadís el Xuclador, la platja de sa Cova, les cales de Pitxot, el Vilaret o el Pi, i la punta rocosa d'Escuits.

El camí de Ronda continua per les platges del Ros, es Canyers, Belladona, Sant Jordi, la platja de Cap Roig, l'Ermita, de ses Torretes, de Treumal (cala Gogó) i de Can Cristus. Abans d'arribar a Torre Valentina passareu per la cala de Roques Planes, una de les més boniques de la Costa Brava.



Volta al refugi de Comes de Rubió des del Port del Cantó

No podia faltar una ruta pel Pirineu. Us proposem una excursió per la Vall de Siarb, concretament una volta al refugi de Comes de Rubió des de Port del Cantó. El recorregut, que comença al port del Cantó, ens endinsa per la carena de la Serra Seca passant pel Pla Muntaner, des on es baixa per entre el bosc fins arribar al seu refugi, situat enmig de boscos de pi negre. La tornada es fa per la pista forestal de Rubio al refugi, des on es baixa per entre el bosc fins tornar al punt de sortida.

L'itinerari és una bona oportunitat per iniciar-se en l'ús de raquetes de neu, ja que permet gaudir dels boscos de pi i dels prats d'alta muntanya completament nevats. En total són 10 quilòmetres i 1.659 metres de desnivell.



Fageda d'en Jordà (Garrotxa)

Acabem amb un clàssic, la fageda d'en Jordà. Destaca per estar a només uns 550 metres per sobre el nivell del mar i en un terreny força pla, mentre les altres fagedes de Catalunya s'ubiquen més altitud i amb àrees amb més pendents. El Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa ofereix desenes de rutes per gaudir dels espectaculars paisatges de la fageda.