Nou representacions imprescindibles dels Pastorets a Catalunya

Ja està en marxa la nova temporada de Pastorets amb més de 250 representacions arreu de Catalunya. Un total de 63 grups teatrals de més d'una cinquantena de municipis representaran aquesta tradicional funció que s'ha convertit en un imprescindible de les festes de Nadal. La Coordinadora de Pastorets de Catalunya preveu que hi assisteixin entre 60.000 i 65.000 espectadors.

Enguany la Coordinadora celebra la reincorporació dels Pastorets de Girona, que, després d'un any sense representacions a la capital gironina, tornen amb una proposta renovada i emocionant. Un altre de les notícies destacades de la temporada és l'aniversari dels Pastorets de Ripoll, que compleixen 125 anys, dels Pastorets de Figueres i els Pastorets de l'Orfeó Martinenc, que celebren el seu centenari, i dels Pastorets de Balsareny, que arriben als 75 anys de trajectòria.



Els Pastorets de Ripoll

Els Pastorets de Ripoll (Ripollès) celebren 125 anys de representacions en català i es reivindiquen com un dels més antics de Catalunya. Amb motiu del 125è aniversari es faran quatre funcions en comptes de tres: els dies 25, 26 i 27 de desembre i el 2 de gener. La del 27, quatre dels papers principals -els àngels Gabriel i Sant Miquel i els dimonis Satanàs i Llucifer- seran interpretats per dones.



Una escena dels Pastorets de Ripoll. — Lourdes Casademont / ACN

Enguany la representació arriba amb diverses novetats com ara la renovació dels vestuaris dels dimonis i els pastors i també els vestits nous per als dimonis petits i els ratpenats. A més, s'ha renovat totalment el decorat del Naixement que es fa servir al final de l'espectacle.

Els orígens d'aquests Pastorets es remunten el 1880 quan es van encarregar a dos olotins, Antoni Molins i Ignasió Rubió, que van crear El nacimiento del salvador o la redención del esclavo en format de sarsuela pastoril en vers. Primer es van estrenar en castellà el 1886 i uns anys més tard, el 1898, ja es van fer en català gràcies a la traducció del vicari de la Parròquia de Ripoll, mossèn Josep Parer.



Pastorets de Figueres

Un de les funcions que destaca la Coordinadora de Pastorets de Catalunya enguany és la de Figueres (Alt Empodrà). És una de les representacions dels Pastorets amb més tradició de Catalunya, amb cent anys d'història. Es tracta de l'obra El Primer Nadal dels Pastors, de Mossèn Rossend Fortunet. Es va representar per primera vegada l'any 1923. Recull els tres temes habituals dels pastorets: lluita entre el bé i el mal, històries de Josep i Maria i peripècies dels pastors. Tindran lloc el dia de Sant Esteve i el 28 i 30 de desembre al Teatre Jardí de Figueres.



Pastorets de l'Orfeó Martinenc

Qui també celebren el seu centenari són els Pastorets de l'Orfeó Martinenc, a la capital catalana. A partir de l'obra de Josep Maria Folch i Torres, el grup escènic Cloteatre incorpora una versió amb text de Josep Miralles i Josep Prat, que conté una gran quantitat de cançons. El grup de teatre, que és amateur, escenifica el seu Jesús és nat amb la participació de més de setanta persones, entre actors i tècnics.

Cloteatre, una de les poques companyies catalanes que mantenen simultàniament temporada de teatre i sarsuela, és la secció teatral de l'Orfeó Martinenc. Aquesta entitat sociocultural fou constituïda l'any 1910 al districte de Sant Martí, amb el nom d'Escola Coral Martinenca, i de bell antuvi ja es dedicà a la promoció, foment i difusió de la cultura i l'associacionisme al barri del Clot. Les representacions es fan al teatre-auditori de l'associació.



Pastorets de Balsareny

Els Pastorets de Balsareny (Bages), que enguany arriben als 75 anys de trajectòria, tornaran a fer bullir les calderes d'en Pere Botero el 25 de desembre i el 7 i 8 de gener. I ho faran amb un bon esplet de personatges molt joves, juntament amb altres de veterans, i donant especial èmfasi als rols femenins, amb pastores, noies arcàngels, dimònies i personatges ja coneguts, com la Rovellona i la Llucifera, i les més noves, la Sacerdotessa i la Jezabel.

Amb els Dansaires dirigits per Alba Fontanet i la novetat d'una coreografia de Pecats Capitals dissenyada per la jove Queralt Artigas, presentem una proposta escènica renovadora, àgil i dinàmica coordinada per un equip de direcció que encapçala Climent Ribera juntament amb l'Aina Rodríguez i la Laia Rodríguez.



Pastorets de Pals

També destaquen els Pastorets de Pals (Baix Empordà), que tornen després d'uns anys d'aturada per la pandèmia. Es presentarà el text Els pastorets de casa nostra, de Roc Esquius i Miquel, actor, director i dramaturg jove i emergent del teatre català actual. Es tracta d'una obra que va encarregar el 2020 la Coordinadora de Pastorets de Catalunya. És un guió de Pastorets del segle XXI, que beu de la tradició però que actualitza els valors, el context i l'acció. Seran el diumenge 27 de gener.

Pastorets de Mataró

Àngels, dimonis i pastors; nimfes, bruixes i follets; actors, músics i tècnics..., i fins a unes 300 persones fan possible els Pastorets de Mataró (Maresme), amb orquestra en directe, més de 50 decorats i espectaculars efectes especials. Les representacions van començar el 17 de desembre i es faran fins al 21 de gener a la Sala Cabanyes (La Riera, 110-120).



Basats en L'Estel de Natzaret de Ramon Pàmies i amb música dels mestres Enric Torra, Felip Vilaró i Miquel Ferrer, els nostres Pastorets s'han adaptat als nous temps, incorporant les darreres novetats tècniques a un muntatge que encara conserva molts dels seus tocs artesanals. Declarats Patrimoni Cultural de Mataró l'any 1981 i guardonats amb la distinció de la Creu de Sant Jordi en el seu centenari, l'any 2016.



Els Pastorets de Girona

Després d'un any sense els Pastorets a la ciutat de Girona i amb la voluntat de tornar a representar-los durant quatre dies al Teatre Municipal, la Coordinadora ha creat un nou text a on es barreja el món actual amb el passat. Els nous Pastorets continuaran sent de caire familiar i musical amb un format diferent, inclusiu i innovador.

La història comença amb en Joanet, un Tiktoker que vol aconseguir "likes". Ellserà el fil conductor de l'obra, el que ens guiarà en les diferents trames entre els pastors, els àngels i els dimonis. Una història en què el públic juga un paper molt important. L'obra combina humor, música, modernitat i tradició per explicar la història del naixement de Jesús i els diferents obstacles que van passant als personatges típics de la nostra cultura catalana. A través de la seva trama, els Pastorets de Girona transmeten valors com l'amistat i la solidaritat.



Els Pastorets de Berga

El grup de teatre La Farsa ha reinventat els Pastorets de Berga i l'ha convertit en un espectacle itinerant pel barri vell de Berga. L'acció no passa als clàssics paratges bíblics, sinó als indrets més característics i representatius de Berga i la comarca del Berguedà.

L'espectacle el tornaran a fer possible més de 150 persones davant i darrere l'escenari. Pel que fa a les representacions, l'estrena serà el dia de Nadal i al llarg de les festes nadalenques se'n podran veure un total de cinc. La funció del dia 25 de desembre serà a les 21:30 hores i la resta a la tarda, amb un canvi d'horari respecte les altres temporades. Els dies 26 de desembre, i l'1, el 7 i el 14 de gener les funcions seran a les 6 de la tarda.



Els Pastorets de Molins de Rei

Un dels altres més representatius de Catalunya són els Pastorets de Frederic Soler Pitarra que es representen a Molins de Rei (Baix Llobregat) des de l'any 1895. La peculiaritat de representar El Bressol de Jesús actualment ja només és compartida amb Berga i Sant Quirze de Besora. I és que la gran majoria de representacions a Catalunya són de versions com la de Folch i Torres, entre d'altres.

A més, els de Molins de Rei tenen músics i cants en directe. Per tot plegat, defensen que els situen entre els més destacats del de Catalunya. Es farà del dia de Sant Esteve al 14 de gener, al Teatre de la Joventut Catòlica (LA PENI) (Plaça Mercè Rodoreda, 1).