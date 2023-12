Nou fires i mercats nadalencs de Catalunya que no et pots perdre aquestes festes

Com qui no vol la cosa, les festes nadalenques estan a la cantonada. Si bé Nadal té detractors i gent que no gaudeix de la festa, són molts els que durant aquestes dates es troben inevitablement farcits per l'esperit nadalenc. Si us ubiqueu en aquest grup, esteu d'enhorabona: en els darrers anys han guanyat popularitat algunes fires i mercats nadalencs.



A la arxiconeguda Fira de Santa Llúcia tradicional de Barcelona també s'hi sumen altres propostes d'arreu del territori han guanyat adeptes i popularitats. Tions, arbres, pessebres, verd… però -en alguns casos- també Pares Noel i altres imatges i elements nouvinguts són habituals arreu del territori. Si voleu de tot plegat, us proposem diversos mercats i fires de Nadal destacats.





Fira de Santa Llúcia de Barcelona

No podem no començar parlant de la Fira de Santa Llúcia, que se celebra a Barcelona de 1786 i enguany arriba a l'edició 237, que s'allargarà fins al 23 de desembre. Instal·lada a l'avinguda de la Catedral, serà un espai totalment segur amb passadissos més amples i totes les mesures de seguretat i prevenció, destaca l'organització. Enguany destaca la col·locació de més de 15 arbres de Nadal il·luminats, i sumarà un total de 200 parades, amb més de 160 espais de venda de productes estrictament nadalencs, com pessebres, figuretes, molsa, arbres de Nadal… i una trentena d'articles de regal. És la fira més antiga que gira al voltant del món del pessebre i de les tradicions nadalenques. Restarà oberta fins al 23 de desembre.

Un home fotografia una de les parades de la Fira de Santa Llúcia. — Blanca Blay / ACN

Fira de Nadal al Moll de la Fusta de Barcelona

L'aposta de Nadal al Port del Moll de la Fusta de Barcelona s'ha convertit en una de les activitats de referència, dotant d'un gran caràcter nadalenc a aquesta zona, envoltats del mar, il·luminació, gastronomia i les parades nadalenques. El mercat de Nadal del Port Vell reivindica que ha "contribuït a la represa econòmica, social i cultural de la ciutat i, especialment, del districte de Ciutat Vella". El programa d'animació dona visibilitat a associatius del districte, especialment als joves talents.

Mercat de Nadal de Girona

Instal·lat a la plaça de la Independència, el Mercat de Nadal de Girona es pot visitar de les 10:30 h a les 21 h fins al dia de Reis, el 5 de gener de 2024. Hi podem trobar també tota mena d'articles típics nadalencs: objectes de regal elaborats per artesans locals, com figures pel pessebre, joguines de fusta, complements tèxtils, objectes de ceràmica, vidre i fusta, i joieria; productes d'alimentació artesana, com embotits i formatges, dolços i torrons; i també productes del sector verd ornamental nadalenc, com avets, tions, llums i guarniments.

Fira de Nadal de Tarragona

Mercats de Tarragona organitza la Fira de Nadal en aquesta altra capital provincial. La tradicional mostra nadalenca s'instal·la al tram central de la Rambla Nova de Tarragona des de fa un grapat d'anys, fins al dia 23 de desembre aquest 2023. Hi trobem una dotzena de parades que ofereixen els articles nadalencs més tradicionals: pessebres, figures, verd i artesania són els protagonistes. Una bona opció per trobar els articles necessaris per decorar casa nostra tan nadalenca com sigui possible.

Fira de Nadal de Tarragona. — Ajuntament de Tarragona

Mercats de Nadal de Lleida

Els mercats de Nadal a la ciutat de Lleida fins al 5 de gener amb les tradicionals parades. D'una banda, trobem el Mercat de Santa Llúcia, ara des de la plaça Sant Francesc, en ple Eix Comercial, fins al 24 de desembre. Hi trobarem arbres de Nadal, figuretes del pessebre i altres elements nadalencs. Des d'aquest divendres també hi ha el Mercat de Nadal al voltant de la Catedral i la plaça Vila de Foix, amb unes 25 parades que ofereixen diversos productes nadalencs. També hi trobarem la 'parada solidària', destinada a l'ús i promoció de les entitats socials de Lleida. En aquest cas, s'allarga fins al 5 de gener.

Fira de Nadal i del Torró Artesà de Cardedeu

Aquest cap de setmana del 15 al 17 de desembre també se celebra la Fira de Nadal i del Torró Artesà de Cardedeu (Vallès Oriental). Prop de 200 paradetes de productes artesanals, nadalencs i d'alimentació s'instal·len a la plaça de Sant Corneli. Més enllà de la mateixa fira podem gaudir de concert de Nadal, el tió, l'escudella de la Fira, concerts, sardanes i tallers de manualitats per a la mainada. Cal recordar que a Cardedeu tenen un torró amb nom propi, el Torró Borrego, un producte típic de la vila que elaboren les pastisseries locals.

Torró Borrego. — Diputació de Barcelona

Fira d'Artesans de Nadal a Vic

Les voltes de la Plaça Major de Vic acullen un any més la Fira d'Artesans de Nadal, que se celebra a la capital d'Osona aquest cap de setmana, del divendres 22 al diumenge 24, i també del dimarts 2 al dijous 4 de gener de 2024. Hi trobarem productes com encens i espelmes, roba i complements, pintura artística, titelles, joieria, vidre, peces de fusta, cuir i ceràmica… fet de forma artesanal! La Fira transforma els carrers de Vic i els omple encara més d'esperit nadalenc.

Festa del Tió de Mura

La també tradicional Festa del Tiró de Mura (Bages) s'allarga fins al dia 7 de gener, per bé que també hi trobarem paradistes fins aquest cap de setmana. Durant aquestes dates nadalenques els tions d'aquesta localitat es guarneixen de personatges, oficis o dels mateixos Reis Mags. Una proposta sorprenent i molt atractiva especialment per a visitar amb els més menuts de la casa.

Festa del Tió de Mura. — Ajuntament de Mura

Mercat de Nadal i Mercat d'Artesania de Reus

El tradicional Mercat de Nadal de la plaça del Mercadal de Reus estarà obert fins dijous 21 de desembre, de 10:00 h fins a les 21:00 h. Enguany hi haurà 21 estands on podrem comprar els tradicionals arbres, tions, figures de pessebre i guarniments de Nadal, així com torrons i mel. D'altra banda, la capital del Baix Camp també celebra el Mercat d'Artesania de Nadal. S'organitza un any més a la plaça d'Evarist Fàbregues i estarà muntat fins al 5 de gener del 2024. Hi participen 14 expositors que ofereixen artesania i propostes de regals nadalencs.