Vuit plans per fer a Catalunya a les portes de Nadal  

A les portes de les esperades festes nadalenques, ciutats i municipis d'arreu de Catalunya ja s'han il·luminat i els seus carrers i places acullen mercats i fires que ofereixen tota mena productes i decoració de Nadal. La més popular és la Fira de Santa Llúcia de Barcelona, però la capital catalana n'amaga de més singulars, com el Mercat de Nadal de la Fàbrica Lehmann.

A banda de les cites més nadalenques, si vols fugir del furor nadalenc que impregna ciutats i municipis de tot Catalunya, també es pot visitar l'exposició de més d'un centenar de sifons a Amposta (Montsià), el festival 'CLUBS, art a la pista', el 59è Concurs de Vestits de Paper de Mollerussa (Pla d'Urgell) o el Teatre Romà de Tarragona. Et proposem vuit plans per fer arreu del país aquest divendres, dissabte i diumenge.

CLUBS, art a la pista

Les pistes de ball i discoteques no només són espais d'oci nocturn, també poden convertir-se en autèntics temples culturals. I no cal anar massa lluny per comprovar-ho. El projecte CLUBS, art a la pista ha transformat algunes de les sales de ball més populars de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) en museus.

És el cas de la Freedonia, Meteoro, Sala Apolo, Sidecar i Paral·lel 62 a Barcelona, que acullen exposicions d'art contemporani amb instal·lacions, videoart i performances de dansa i música. Els clubs obriran durant el dia i l'entrada serà oberta a tots els públics.

Una exposició de sifons a les Terres de l'Ebre

El Museu Terres de l'Ebre d'Amposta acull fins al 14 de gener la mostra Col·leccionar Passions. L'exposició aglutina més d'un centenar de botelles de sifó de les desenes de fàbriques que hi ha hagut al segle XX a les Terres de l'Ebre. Formen part de la col·lecció del restaurador Lluís Garcia, que en té més de 700, a partir del qual la mostra posa el focus en la figura del col·leccionista.

Amb les botelles de sifó es mostra la transformació social del territori. Els gustos estètics, la desigualtat social o les tradicions populars es van intuint i reivindicant en les formes de les botelles, els colors dels vidres o les tipografies i serigrafies a la panxa o els colls dels sifons. N'hi ha d'Horta de Sant Joan i Gandesa (Terra Alta), de Móra d'Ebre, Ascó o Flix (Ribera d'Ebre), i de gairebé tots els pobles del Baix Ebre i el Montsià.

Mercat de Nadal de la Fàbrica Lehmann

Un dels mercats nadalencs més singulars de Barcelona és el que acull la Fàbrica Lehmann, al pati d'una de les poques fàbriques del segle XIX que es conserven a l'Esquerra de l'Eixample. És ideal per trobar aquell regal de Nadal que encara no has comprat, des de joies a art, llibres, joguines, artesania, ceràmica, complements, decoració per la llar. Això sí, tot són productes artesanals, locals i de proximitat.

Nadal a la Plaça Reial

Seguim amb una altra activitat nadalenca a la capital catalana, aquesta vegada a la plaça Reial, on divendres i dissabte podreu gaudir de manera gratuïta de jocs tradicionals a mida gegant i un concert.

La plaça Reial de Barcelona, una de las más concurridas de Ciutat Vella. — Ajuntament de Barcelona

Divendres serà el torn de les activitats en família, amb un col·lecció de 20 jocs tradicionals fets de fusta i pintats a mà com el Qui és qui?, el Dominó o L'Oca. També hi haurà xocolatada a la tarda. Dissabte a les 18.30 hores hi haurà un concert de música d'arrels africanes i llatines en estils molt variats com són el gòspel, el reggae, la salsa i la cúmbia.



La Volta #47: disseny de producte i artesania digital

També en el marc de les festes de Nadal, Girona acull aquest cap de setmana la Jornada Voltaica #47: disseny de producte i artesania digital, dedicada a promoure la venda de productes funcionals i decoratius de creadors que combinen l'artesania tradicional amb els avenços tecnològics i digitals, el disseny de qualitat i la innovació creativa.

La Volta vol seguir fomentant el contacte directe entre creadors i visitants, el consum responsable i de proximitat, i fer de la plaça de l'Assumpció un node cultural i comercial de referència a la ciutat. Hi haurà més de quaranta parades; un concert de l'Anna Andreu, en col·laboració amb el festival NEU; i un munt d'activitats com el taller El videojoc com a eina política de Natalia Carminati; el taller de Fusteria Exprés amb Elisenda Caamaño i el taller de polseres de fil amb l'Associació Ndimbalante School.

59è Concurs de Vestits de Paper de Mollerussa

Aquest cap de setmana se celebra la 59a edició del tradicional Concurs de Vestits de Paper de Mollerussa, un homenatge a una costum arrelada a la capital del Pla de l'Urgell des de fa anys. Un dels principals objectius del concurs és donar a conèixer aquesta forma de creació, de disseny, de treball. Els participants concursaran amb tres modalitats: Moda Actual; Vestit de Fantasia, inspirat en les mitologies, llegendes, ciència-ficció o creacions oníriques; i Vestit d'Època, que comprèn tots aquells que fan referència a esdeveniments i cerimònies d'època.



Fira del Tió de Moià

En el marc de les Festes de Nadal a Moià (Moianès), el poble acull una nova edició de la Fira del Tió, dedicada especialment als productes nadalencs, regal o artesania, i a les entitats de Moià. Se celebrarà, com cada any, juntament amb el XII Mercat del Trasto i la Trobada de plaques de cava i col·leccionisme. Serà diumenge i durarà tot el matí.



Visites comentades al Teatre Romà de Tarragona

Per últim, et proposem una activitat menys nadalenca: una visita comentada al Teatre Romà de Tarragona, on els i les assistents coneixeran el teatre romà i el seu entorn, i podran recórrer la recreació de la càvea, que fa comprensible al visitant l'envergadura del monument en època romana. És gratuïta i tindrà lloc el diumenge a les 11:00 hores. Dura una hora i cal fer reserva prèvia.