Arriben les festes nadalenques i els seus corresponents àpats copiosos, amb els seus corresponents postres. És habitual que moltes cases encara facin els rostits, canelons, escudella… i per què no fer també les postres? Les nostres taules també es farceixen de torrons, polvorons, massapà, xocolates… i recentment també panettones i altres modes nouvingudes.

Per això, us proposem cinc receptes fàcils i ràpides per fer torrons i polvorons. Us sorprendrà la poca complicació que tenen, i que les podrem fer amb ingredients que tenim a l'abast i amb estris casolans. Si no tenim motlles, fins i tot, podem utilitzar brics oberts per la meitat i forrats amb paper de forn.

Torró tou d'ametlla (Xixona)

Arranquem per un dels més clàssics: el torró tou d'ametlla, popularment com el torró de Xixona. El primer que haurem de fer és picar en un processador d'aliments fins a 300 g d'ametlles torrades (hi podem afegir també una mica d'altres fruits secs com pinyons o avellanes torrats). Reservem la fruita seca. En un cassó, desfem 200 g de mel amb uns 100 g de sucre (podem rebaixar-ho una mica si ens agrada menys dolç, fins als 50 g).

Ho treballem a foc moderat, sense deixar de remenar, fins que la mescla sigui homogènia. Un cop fora del foc, podem afegir una clara d'ou prèviament ben batuda, que ens ajudarà a texturitzar, però no és imprescindible. Hi afegim l'ametlla torrada molta i l'integrem perfectament. També podem introduir-hi, al gust, ratlladura de llimona i/o canyella en pols. I finalment una punta de sal.

Afegim la mescla en un motlle per a torró, rectangular i preferiblement baix (o en fem un de casolà amb un bric de llet, per exemple). El deixem reposar uns quants dies a la nevera amb un pes a sobre que el compacti. Passats 3 o 4 dies (abans si tenim massa ànsies), ja tindrem el nostre torró tou d'ametlla llest per a consumir.

Turró de xocolata amb arròs inflat (Suchard)

I d'un clàssic a un altre dels que tenen més adeptes: el torró de xocolata amb arròs inflat, per a molts coneguts com a torró estrella de la marca Suchard. Inqüestionablement, és un dels més aclamats arreu… i també dels més fàcils de preparar! Necessitarem 120 g de xocolata amb llet i 120 g de xocolata negra (70-80% cacau), preferiblement indicades per a fondre.

Desfem la xocolata al bany maria, i l'utilitzem per fer una capa molt fina al motlle, i ho reservem a la nevera. A la xocolata desfeta hi afegim 40 g de mantega (podem fer a parts iguals mantega comuna amb llard de porc), i la integrem també al bany maria. Ja fora del foc, afegim arròs inflat al gust, uns 40 g pot ser suficient, però en podem afegir més.

Ho acabem afegint uns 50 g d'ametlla molta i un petit raig d'algun licor aromàtic, com de taronja, o amaretto, per exemple. És opcional, però ens donarà sabor i brillantor. Perquè brilli, també podríem temperar la xocolata a prop de 30 graus. Portem la mescla al motlle, anivellant tan bé com puguem i evitant que quedi aire entremig. Forrem per sobre i hi afegim un pes perquè es compacti correctament. Ho reservem unes quantes hores a la nevera (mínim 3-4) i ja tindrem llest el nostre torró!

Turró de rovell d'ou o de crema cremada

I no podem acabar el trio de torrons sense proposar el torró de rovell d'ou o torró de crema cremada. Necessitarem 300 g d'ametlla molta, 6 rovells d'ou, 150 g de sucre, 75 ml d'aigua, la ratlladura d'una llimona, canyella en pols i una punta de sal. Batem 5 rovells d'ou amb els aromàtics, la canyella i la ratlladura de llimona, sense arribar a blanquejar totalment. Fem l'almívar amb l'aigua i el sucre, bullint uns segons i retirant quan el tinguem en el punt que ens fa fils. L'anem afegint sobre els rovells per escaldar-los amb un fil molt fi, molt lentament.

El torró de Noguera Pastissers. — ACN

Quan ho tinguem integrat, la mescla estigui més o menys freda i tingui una textura de crema, afegim l'ametlla molta en tandes, fins a integrar-la totalment. Podem afegir també una punta de sal. Ho emmotllem i cobrim amb paper de cuina, també posant-hi un pes a sobre per què quedi ben compactat.

Passats uns dies (mínim 24 hores), arriba el moment més llaminer. Però abans de menjar el torró l'haurem de cremar. Per això, cobrim la superfície amb un rovell d'ou batut i uns 20 g de sucre, i torrem la cobertura amb un bufador o l'estri que preferim. Si ho fem amb sucre morè, ens quedarà d'un color més intens. Un cop refredat ja ens el podrem menjar!

Polvorons tradicionals: ametlla, sèsam i canyella

Passem als polvorons per proposar-vos el més clàssic, el polvoró d'ametlla. Realment, en porta ben poca, uns 70 grams de farina d'ametlla torrada. La resta d'ingredients són 350 g de farina (es pot torrar prèviament al forn uns 30 minuts a 130 graus, removent cada 5 minuts), 125 g de llard de porc, 80 g de sucre de llustre, un raig d'anís, canyella, una punta de sal i sèsam. Amb aquesta recepta ens sortiran unes 20/25 unitats (en funció de la mida que ens agradi). Una recepta base que podem tunejar al nostre gust, afegint llimona, més canyella o altres aromàtics, per exemple.

Deixem temperar la mantega una estona fora de la nevera, per facilitar l'amassat. Quan estigui pomada, la mesclem amb tots els ingredients (els secs, preferiblement tamisats) menys el sèsam, i mesclem durant uns 5 minuts, fins que estigui la mescla totalment uniforme, i el sucre desfet. Ho treballem tant temps com faci falta. Un cop tinguem la massa, l'estirem amb un corró, i donem forma als polvorons, preferiblement amb un motlle. Tirem el sèsam per sobre, evitant que ens quedin zones saturades amb massa o massa poques llavors.

Opcionalment, podem deixar els polvorons a la nevera, perquè agafin una mica de consistència abans d'enfornar. Posem els polvorons sobre una safata amb paper per a forn enfarinada lleugerament, i els posem al forn preescalfat a 200 graus. Baixem la temperatura a 180 graus i deixem coure uns 20-25 minuts, fins que estiguin torrats. Finalment, els traiem del forn i els deixem refredar sobre una reixa, per aconseguir que tinguin un punt cruixent. Els podem acabar amb una mica de sucre de llustre.

Polvorons en una cadena de producció. — La Antequera / EFE

Polvorons de xocolata

Els polvorons de xocolata no són els populars, però en els darrers anys han guanyat adeptes a moltes famílies. No tenen massa més complicació que afegir xocolata a la recepta base tradicional, de la mateixa manera que hi podem afegir més ratlladura de llimona o canyella, al gust. En aquest cas, seran suficients uns 25/30 grams de cacau pur en pols, que haurem d'integrar perfectament a la massa inicial.

D'altra banda, un cop enfornats i refredats, també és una bona opció fer una cobertura de xocolata per als nostres polvorons, que donarà encara més gust i una capa cruixent, donant així dues textures. Per això, fondrem 400 g de xocolata amb uns 50 g de mantega de cacau, o si no amb mantega comuna. Ho podem fer al bany maria o al microones, remenant puntualment.

Un cop ho tinguem, l'ideal serà que temperem la xocolata a uns 33 graus. Amb l'ajuda d'una gerra o una màniga pastissera, repartim la xocolata per sobre dels polvorons que tindrem sobre la reixa, i amb una safata a sota. Hem de procurar que la capa sigui ben fina, retirant l'excés si és necessari, i donant uns copets a la reixeta perquè es temperi definitivament.