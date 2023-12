Girona cancel·la la pista de gel per "compromís i exemplaritat" davant la sequera

Girona no tindrà pista de gel al Palau de Fires aquestes festes de Nadal davant l'agreujament de la sequera. El patronat de Fira de Girona ha decidit suspendre-la per "compromís i exemplaritat", després de la reunió celebrada aquest dimecres. La pista de gel s'havia de celebrar del 23 de desembre al 7 de gener, i s'acompanyava d'un tobogan per baixar-hi amb trineu.

Després de l'anunci que al gener el Govern activarà l'emergència per sequera, el patronat ha canviat els plans "davant la greu situació climàtica actual i futura" que comporta la manca de pluges. "La Fundació ha optat per anticipar-se i ha adoptat aquesta mesura socialment responsable i necessària per compromís i exemplaritat", recull en un comunicat.

Cal destacar que enguany la làmina de gel s'abaixaria un centímetre, sumant-se als tres que ja van reduir-se l'any passat, i el gruix del gel seria finalment de 6 centímetres. Dels 80.000 litres que es feien servir en situació de normalitat, es calculava que ara la xifra passaria a ser de 48.000, que suposava aconseguir un estalvi de fins al 40%.

El decret de preemergència per sequera no regula si es poden instal·lar o no pistes de gel i la Generalitat ho deixa en mans dels ajuntaments, però el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, sí que va lamentar obertament que s'instal·lin en la situació actual. El responsable considera que no és admissible que els ajuntaments argumentin que les pistes de gel gastin menys que anys enrere i va insistir que no se n'haurien d'instal·lar "per responsabilitat i pedagogia".

L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha defensat que és "la decisió responsable i pertinent" davant l'actual context de sequera i canvi climàtic. "Fa dies que treballem en tots els fronts per reduir el consum d'aigua i alhora conscienciar que ens calen canvis estructurals per garantir un futur digne i amb aigua", ha afirmat en una piulada a X.

La vicealcaldessa de Girona, Gemma Geis, responsable de l'àrea de Promoció Econòmica, explica que la mesura s'ha pres "per prudència i responsabilitat", destacant el missatge "simbòlic" i també "de pedagogia". El tinent d'alcaldia Quim Ayats també ha defensat a través d'X l'exemplaritat i responsabilitat de la mesura.

La pista de gel de Girona

La 17a edició de la pista de gel de Girona havia de tenir 900 metres quadrats, sent una de les més grans de Catalunya, i s'acompanyava d'un tobogan de 27 metres de llargada i tres carrils per baixar-hi amb trineu. L'any passat la pista de gel ja va adaptar-se, també per pal·liar la factura energètica. Amb la sequera persistent i l'entrada en preemergència, Fira de Girona va decidir abaixar un centímetre més la làmina de gel. I va assegurar que l'aigua no es malbarataria, ja que es retornaria tota a la xarxa per enviar-la a la planta de tractament.