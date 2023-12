El Govern preveu decretar l'emergència per sequera al gener amb noves restriccions

Noves restriccions a la vista per la falta de pluges a Catalunya. El conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, ha concretat que el Govern preveu decretar l'emergència per sequera el gener de l'any vinent a la regió metropolitana de Barcelona i les comarques de Girona, ara en estat de preemergència, una escala inferior a la situació més greu de totes prevista en el Pla Especial de Sequera.

En una roda de premsa posterior al Consell Executiu d'aquest dimarts, Mascort ha apuntat que "si no canvia res, ja que les previsions no són bones", l'entrada en la fase d'emergència a les conques del Ter, el Llobregat i la Muga es produirà "durant el mes de gener", quan els embassaments d'aquest sistema, que ara estan al 17,7% de capacitat, baixin fins el 16%. La nova fase afectarà més de sis milions de persones i comportarà noves restriccions i un enduriment de les actuals.

El mateix dia que Mascort ha anunciat l'entrada en vigor el gener de la fase d'emergència del sistema Ter-Llobregat, l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha fet públiques les primeres multes als municipis que excedeixen els topalls de consum fixat per les restriccions per la sequera. En concret, l'organisme ha sancionat els municipis empordanesos de Begur i Palau-saverdera i els vallesans de Matadepera i Vallromanes per haver superat el consum que tenien autoritzat durant el setembre, quan es trobaven en situació d'excepcionalitat o emergència per sequera.



Noves mesures d'estalvi i enduriment de les acutals

Més enllà de noves limitacions hídriques d'activitats turístiques, industrials, de serveis o ramaderes que exigeixin un ús intensiu d'aigua, com ara granges, hotels o càmpings, l'entrada en emergència en una primera fase implica restringir l'aigua a 200 litres per habitants i dia, 10 litres menys que actualment, però que podria passar a 180 en un segon nivell i a 160 en un tercer.

L'entrada en emergència en una primera fase implica restringir l'aigua a 200 litres per habitants i dia

A banda de la limitació d'aigua per persona i dia, l'entrada en vigor de la nova fase comportarà el tancament de vestidors i dutxes d'equipaments esportius, tant públics com privats. Mascort ha justificat aquesta mesura afirmant que el 80% de l'aigua que es gasta a equipaments com les piscines públiques és a les dutxes. "Ara és una recomanació, al gener serà una obligació", ha assegurat. Això sí, es contempla permetre el reg per a esports federats i l'ompliment de piscines d'ús públic i esportiu.



Per contra, el Govern permetrà als ajuntaments regar arbres, ja que s'ha considerat que si els arbres es moren es perdran moltes zones d'ombra a l'estiu, que és quan més falta fan. "Sabem que aquestes decisions no agraden a ningú, ja que acaben repercutint en la vida de les persones i en l'activitat econòmica del país, però és una situació greu: cada cop queda menys aigua i hem d'allargar al màxim la que tenim", ha afirmat Mascort.