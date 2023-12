L'ACA sanciona els municipis empordanesos de Begur i Palau-saverdera per consum excessiu d'aigua

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ja comença a imposar multes als municipis que excedeixen els topalls de consum fixat per les restriccions per la sequera. En concret, l'organisme ha sancionat els municipis empordanesos de Begur i Palau-saverdera i els vallesans de Matadepera i Vallromanes per haver superat el consum que tenien autoritzat durant el setembre, quan es trobaven en situació d'excepcionalitat o emergència per sequera.

En el cas de Begur (Baix Empordà), la sanció supera els 54.000 euros i correspon a una multa de 41.800 euros, als quals s'hi sumen 12.555,66 més per litres d'aigua d'excés que s'hi van consumir. Durant el setembre, en estar en excepcionalitat per sequera el topall que tenia el municipi era de 230 litres per persona i dia, però el consum va elevar-se a 356, segons les dades de l'ACA. Actualment, Begur ja està en preemergència per sequera, de manera que el topall d'aigua s'ha reduït a 210 litres.

En el cas de Palau-saverdera (Alt Empordà) l'import total de la multa és de 18.877 euros. La localitat es proveeix de l'aqüífer Fluvià-Mugà i es troba en situació d'emergència des de l'agost, el que suposa un topall de 200 litres per habitant i dia. Durant el setembre, però, la mitjana de consum va ser de 333,98 litres. Arran de la sanció, l'Ajuntament ha emès un comunicat on en detalla els motius i demana als veïns "un esforç" per complir les restriccions. Entre d'altres, els recorda que està prohibit regar els jardins, omplir les piscines o netejar els cotxes fora dels túnels de rentat específics.

La reacció de Begur ha estat diferent, ja que l'alcaldessa, Maite Selva, diu que l'import de la sanció li sembla "desproporcionat" i assegura, clarament, que la quantia l'ha "indignada". Subratlla que, precisament, el municipi està fent els deures i lamenta que tota la ciutadania hagi de pagar els excessos d'aquells grans consumidors que malbaraten l'aigua. De fet, el consistori presentarà al·legacions a la multa.

Alts consums a Matadepera i Vallromanes

Matadepera (Vallès Occidental) i Vallromanes (Vallès Oriental) han rebut multes de més de 50.000 euros. En ambdós casos, al setembre estaven en excepcionalitat per sequera -ara ja es troben en preemergència- i van tenir uns consums durant el setembre de 424 litres per habitant i dia i 395, respectivament.



Els dos esperen poden abordar la situació properament amb l'ACA donat que han registrat un alt volum de pèrdua d'aigua per fuites, un fet que atribueixen a la manca de manteniment de la xarxa, i que asseguren que s'ha comptabilitzat com a consumida. Paral·lelament, treballen per revertir part de les multes als domicilis que sí que han consumit per sobre del permès.