Tallers infantils, visites guiades i concerts de Nadal: 10 activitats per a fer amb nens aquestes festes

Aviat arribaran les vacances escolars de Nadal, i moltes famílies busquen activitats per a fer amb els més petits i omplir de màgia aquestes dates tan assenyalades. Si no sabeu què fer amb els infants per les festes nadalenques, us oferim una llista de propostes per a tota la família a diferents indrets del país, des de tallers infantils i visites guiades a concerts. Museus, equipaments patrimonials i ajuntaments d'arreu del país han programat activitats adreçades al públic familiar.



Els llums de Sant Pau

Un dels plans predilectes per fer amb nens aquestes festes és sens dubte les llums de Sant Pau. Per tercer any consecutiu, i fins al 14 de gener, el recinte modernista de Sant Pau ofereix un mapatge amb un tió gegant, un tren màgic de vint metres i instal·lacions relacionades amb els dolços, els regals i el pessebre. També podreu passar per un túnel de llum de vint metres, passejar pel pol Nord o penjar desigs en un núvol gegant. Malgrat la sequera, enguany també s'ha instal·lat una pista de gel.

Un espectacle de circ a l’Ateneu Popular 9 Barris

El Circ d'Hivern de l'Ateneu Popular 9 Barris torna a la cartellera nadalenca de la ciutat de Barcelona, aquesta vegada amb Glatir, un espectacle de circ popular que reivindica la tradició dirigit per Magda Puig i Oriol Escursell, que fan un recorregut per diverses manifestacions folklòriques de Catalunya, el País Valencià i el País Basc amb la voluntat de reflexionar sobre el lloc que ocupa la tradició en la societat actual. L'obra es podrà veure fins al 21 de gener.



La Fireta de la Pilarín, a Vic

La ninotaire Pilarin Bayés tindrà del 15 al 17 de desembre la seva pròpia fira de Nadal al Centre Cívic Joan Triadú de Vic. Es tracta d'una mostra al voltant de la vigatana més popular i carismàtica, on hi haurà parades de productes que fan servir la marca Pilarín, a més de rondallaires o algunes estones per fer-se una foto amb ella.



'Taller per a Bornautes' al Born Centre de Cultura i Memòria

El Born Centre de Cultura i Memòria ha organitzat diversos tallers perquè els més petits puguin explorar les innovacions que van canviar el món, des del vestit i estampació al telescopi i la cartografia. A més, el diumenge a la tarda es podrà fer una visita gratuïta al jaciment per saber com se celebraven les festes de Nadal a Barcelona fa 300 anys.

Mura, el poble dels Tions

Gairebé un tió per habitant i de tot tipus: l'escalador, el follet, el buda, el ciclista i, fins i tot, una orquestra sencera. Més d'un centenar de tions repartits per tot el poble de Mura (Bages), que aquests dies es converteix en el poble dels tions. La Festa del Tió s'allargarà fins el 6 de gener i, a banda de l'exposició de tions a tots els carrers, també s'organitzen tallers i activitats per a tots els públics.



Un Tió de Nadal. — Món Natura Pirineu

La Fàbrica dels Reis d’Orient a la Fabra i Coats de Barcelona

Com cada any, el recinte de la Fàbrica Fabra i Coats de Barcelona es transforma en una Fàbrica de Joguines perquè els més petits vegin com es creen els regals. Del 27 de desembre al 4 de gener, petits i grans podreu parlar amb follets i operaris màgics dels Reis Mags. Enguany, l'aposta per la inclusió i l'accessibilitat oferirà diversos passis, mesures per la comunicació oral, llengua de signes, audiodescripció i visita tàctil i també dos passis per famílies amb infants amb TEA.

Una experiència immersiva al Moll de la Fusta

El Moll de la Fusta acull Il·lusions, una experiència immersiva de realitat virtual de l'SX3, el nou Super3, que forma partdel conjunt d'activitats nadalenques que organitza el Port de Barcelona. Els participants hauran de resoldre una important missió en una aventura que passa per diferents espais ambientats en l'univers de l'SX3. Un viatge ideal per a viure amb família o amics i que estarà obert fins al 7 de gener, d'11:00 a 23:00 hores.



'Espill: Un satèl·lit per al solstici', al Disseny Hub Barcelona

El Disseny Hub Barcelona dona la benvinguda al Nadal amb una nova instal·lació de disseny especulatiu que es penjarà al sostre del vestíbul del centre. ESPILL: Un satèl·lit per al solstici és una creació de l'estudi d'arquitectura TAKK que recupera la iconografia de l'estel dels Reis d'Orient per obrir el debat sobre la contaminació lumínica que es deriva de pràctiques com ara la il·luminació nadalenca o la creixent presència al cel de punts lluminosos que corresponen a objectes d'origen humà.

Amb aquesta proposta de disseny especulatiu, el DHub vol demostrar com el disseny pot ser útil per fer preguntes i obrir debats sobre temes que preocupen a la societat, a més de plantejar propostes i altres escenaris possibles.



Caga el tió més llarg del món

El tió més llarg del món es troba a Alcover, un petit poble de la comarca de l'Alt Camp, a Tarragona. Fa més de 50 metres i es caga a la plaça Nova, que aplega desenes de nens i nenes, el dia de Sant Esteve. Fa més de 30 anys que l'associació sardanista del poble va decidir crear aquesta figura i amb el pas del temps s'ha convertit en l'acte nadalenc més esperat pels petits.

El parc de llums interactiu de Catalunya en Miniatura

El de Sant Pau no és l'únic recorregut lumínic de Barcelona. A Catalunya en Miniatura, a Torrelles de Llobregat, podreu gaudir d'espectacles de llums màgics com el Lumàgica Barcelona, una autèntica experiència sensorial amb activitats immersives fins al 7 de gener), o el Bosc dels somnis de Sant Boi de Llobregat, un recorregut teatralitzat on conèixer als seus habitants fantàstics, del 21 al 31 de desembre).