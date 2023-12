Una trentena d'artistes de la nova escena musical catalana versionen nadales a ritmes urbans

Una trentena d'artistes de la nova escena musical catalana han publicat un disc nadalenc produït per Roots amb 17 temes inèdits. Són nadales versionades a ritmes urbans creades i composades especialment per l'ocasió. The Tyets, 31 Fam, Triquell, Figa Flawas o Mushkaa col·laboren en l'àlbum Nadal Mix 2023, ja disponible a la plataforma Spotify.

"Fa molts anys que fèiem broma sobre fer un disc de Nadal amb molts artistes. Aquest any en Roots va dir que sí, que li fotríem, i ho va coordinar tot. I ja el tenim aquí. Disset cançons fetes des de l'amor", ha difós The Tyets a les xarxes socials hores abans de la publicació del disc.

Al disc hi han col·laborat els següents artistes: 31FAM, Mushka, Greta, Roots, Flashy Ice Cream (Delirics), The Tyets (Luup Records), Figa Flawas (Halley Records), Triquell (Halley Records), Galgo Lento (Luup Records), Maria Hein (Hidden Track Records / Pèrtiga Music), dani6ix, IZZKID, ENMATU, Kuu (Luup Records), Lluc (Delirics), Socunbohemio (Vida Records), Martigo (Luup Records), Ferran Palau (Hidden Track Records), Sr. Chen (Montebello Agency), Dan Peralbo i el Comboi (Montgrí), Calagher, Aymax, Tropiko, Abe, Boom Boom Fighters (Propaganda pel Fet!), COOKAH P (Propaganda pel Fet!), Massaviu, Sexenni (Delirics), Xicu (Delirics) i En Nisu.



L'àlbum barreja la tradició nadalenca amb els ritmes urbans, deixant enrere la nadala tradicional i donant pas a un nou estil. El disc comença amb Merry Xmas, de l'artista Xicu. La Mushkaa, la Greta, 31 Fam i Flashy Ice Cream han confeccionat una nadala conjunta sota el nom de Rafa Nadal. També compta amb la col·laboració dels Figa Flawas i els Boom Boom Fighters, que amb Jaleo Nadalenc i El tió no vol cagar, respectivament, han adaptat algunes de les tradicions nadalenques més catalanes a ritmes urbans.

El tema més destacat, però, ha estat el dels cocreadors del projecte, The Tyets, amb la nadala La millor època de l'any.